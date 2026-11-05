Hành trình rực rỡ của 'hạt cát ngược gió' chạm đến ánh hào quang sân khấu

Trần Vĩnh Lâm hiện đang theo học song song: Ngành Văn học, trường ĐH Khoa học (ĐH Huế) và ngành Biên đạo Múa, trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật Huế, kiêm diễn viên múa, biên đạo và mẫu ảnh. Tuy nhiên, Lâm từng có những năm tháng tự ti đến mức không dám nghĩ tới ánh đèn sân khấu.

Trần Vĩnh Lâm hiện đang theo học song song: Ngành Văn học, trường ĐH Khoa học (ĐH Huế) và ngành Biên đạo Múa, trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật Huế.

Niềm đam mê múa trong Vĩnh Lâm được nhen nhóm từ hình bóng của người chị gái ngày thơ bé, nhưng phải đến năm lớp 10, khi bước chân vào CLB Văn nghệ trường THPT và bắt đầu tham gia vũ đoàn để thực hiện niềm đam mê nhảy múa, hành trình nghệ thuật của anh mới thật sự khởi động. Không có bệ phóng vững chắc, không người chỉ đường mở lối, Vĩnh Lâm tự mày mò qua từng show diễn, tự học hỏi từ Internet và đồng nghiệp.

Trước khi đến với trường ĐH Khoa học (ĐH Huế), Vĩnh Lâm từng có ý định thi vào trường ĐH Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội, nhưng phải gác lại vì nỗi sợ không đủ sức cạnh tranh. Thế nhưng, chính sự "mù mờ" ban đầu ấy lại tôi luyện nên một Vĩnh Lâm đầy bản lĩnh. Rời quê hương Quảng Trị vào Huế, anh chủ động tìm kiếm cơ hội, học hỏi từ các tiền bối và nhanh chóng khẳng định dấu ấn.

Từ nạn nhân từng gánh chịu tổn thương vì miệt thị ngoại hình, Vĩnh Lâm đã tự mình vượt qua mặc cảm và thiếu thốn để nỗ lực khẳng định bản thân.

Tài năng của Vĩnh Lâm sớm được minh chứng qua hàng loạt thành tích ấn tượng khi còn là sinh viên: Biên đạo tiết mục Tháp cổ Phượng hoàng đoạt giải Nhất HUSC's GOT TALENT 2025, dàn dựng nhiều chương trình nghệ thuật (Kỷ niệm 50 năm thành lập trường, lễ 20/11, 26/3...), giải "Tài năng" năm 2025 và chính thức bước lên ngôi vị Quán quân HUSC's GOT TALENT 2026 (trước đó đoạt giải Ba năm 2025), cùng danh hiệu Á vương 2 kiêm giải “Nụ cười đẹp nhất” tại HUSC's MISS & MISTER 2026 và nhiều giấy khen từ Thành Đoàn Huế, Đoàn trường, Hội Sinh viên.

Tài năng của Vĩnh Lâm sớm được minh chứng qua hàng loạt thành tích ấn tượng khi còn là sinh viên.

Nhìn lại chặng đường đã qua, thử thách lớn nhất đối với Vĩnh Lâm không chỉ là việc tự học nghề trong vô định, mà còn là sự thiếu thốn về mặt tinh thần. Anh tâm niệm: "Được gia đình hỗ trợ đó là một may mắn. Còn một mình bước, đó là bản lĩnh. Đặt chân ra xã hội được người ngoài hỗ trợ, đó là do cách sống, cách đối nhân xử thế".

Không có sự ủng hộ từ gia đình, Vĩnh Lâm đi lên từ “hai bàn tay trắng” bằng “năng lượng đủ lành” để gặp những quý nhân, đưa anh đến với phiên bản rực rỡ của ngày hôm nay. Từ một người từng chịu tổn thương vì những lời chê bai ngoại hình, Vĩnh Lâm đã dùng nỗ lực thực tế để đập tan định kiến, chứng minh rằng: “Sức mạnh của ý chí có thể biến mọi vết xước thành kim cương”.

Hành trình của Vĩnh Lâm không ồn ào hay phô trương, mà là câu chuyện đẹp về sự kiên cường vùng vẫy trong đại dương đam mê.

Không dừng lại ở những thành quả hiện tại, Vĩnh Lâm vẫn đang miệt mài gieo trồng những hoài bão phía trước. Trước mắt, anh dự định sẽ tập trung hoàn thành tốt chương trình đại học và trung cấp biên đạo múa, đồng thời không ngừng trau dồi ngoại ngữ, công nghệ thông tin và các kỹ năng mềm. Thời gian trống sau giờ lên lớp tiếp tục được lấp đầy bằng những buổi diễn đi show, biên đạo và làm mẫu ảnh.

Hành trình của Trần Vĩnh Lâm không ồn ào hay phô trương, mà là câu chuyện đẹp về sự kiên cường vùng vẫy trong đại dương đam mê. Giữa sa mạc rộng lớn, chàng trai trẻ ấy đã chứng minh rằng: "Dù chỉ là một hạt cát, nếu đủ kiên trì, bạn hoàn toàn có thể tự thắp lên ánh sáng của riêng mình".

(Ảnh: NVCC)