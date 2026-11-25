Tác giả: Jared Diamond / NXB Thế Giới - Omega+

Súng, Vi trùng và Thép (tái bản 2026)

Tại sao lịch sử nhân loại lại diễn ra khác nhau trên mỗi châu lục? Trong Súng, Vi trùng và Thép, Jared Diamond lần theo 13.000 năm lịch sử để lý giải cách địa lý, môi trường, dịch bệnh và công nghệ định hình vận mệnh các nền văn minh. Tác phẩm từng đoạt giải Pulitzer, bán hàng triệu bản trên thế giới và nhận giải A Giải thưởng Sách Quốc gia năm 2021.

Hành trình rời châu Phi của tổ tiên loài người

Sau hàng triệu năm sinh sống ở châu Phi, người nguyên thủy bắt đầu mở rộng địa bàn cư trú sang châu Á, châu Âu, đồng thời từng bước phát triển công cụ sinh tồn.

Tranh vẽ người Homo erectus. Nguồn: Alamy/TheGuardian.

Toàn bộ lịch sử loài người đó, trong khoảng 5 đến 6 triệu năm đầu tiên sau khi con người xuất hiện cách đây 7 triệu năm, vẫn chỉ bó hẹp ở châu Phi. Tổ tiên đầu tiên của loài người lan rộng ra ngoài châu Phi là Homo erectus, điều này được minh chứng qua các hóa thạch phát hiện được ở đảo Java thuộc Đông Nam Á và thường được gọi một cách quy ước là người Java (Xem Hình 1.1.).

Hóa thạch “người” Java cổ nhất - dĩ nhiên họ có thể là đàn ông hoặc đàn bà - thường được cho là có niên đại khoảng một triệu năm trước. Tuy nhiên, gần đây lại có lập luận rằng trên thực tế nó có niên đại đến 1,8 triệu năm trước. (Nghiêm túc mà nói thì cái tên Homo erectus là của chính các hóa thạch Java đó, còn hóa thạch châu Phi được phân loại là Homo erectus có lẽ cần được đặt một cái tên khác).

Hiện nay, bằng chứng hiển nhiên sớm nhất của loài người ở châu Âu xuất hiện vào khoảng nửa triệu năm trước, nhưng cũng có ý kiến cho rằng còn sớm hơn nữa. Hẳn là người ta có thể giả định rằng việc chiếm cứ châu Á cũng đã cho phép loài người chiếm cứ châu Âu cùng một lúc, bởi Âu-Á là một khối lục địa duy nhất không bị chia cắt bằng những hàng rào tự nhiên đáng kể.

Điều đó minh họa cho một vấn đề sẽ trở đi trở lại nhiều lần trong cuốn sách này. Bất cứ khi nào có một nhà khoa học tuyên bố đã phát hiện ra “X cổ nhất” - dù X là hóa thạch người cổ nhất ở châu Âu, bằng chứng xưa nhất về việc thuần hóa cây ngô ở Mexico, hay bất cứ cái gì cổ nhất ở bất cứ nơi đâu - thì y như rằng tuyên bố đó sẽ thách thức những nhà khoa học khác ra sức bác bỏ nó, bằng cách tìm ra một cái gì đó còn xưa hơn nữa.

Trên thực tế, ắt phải có một X nào đó thực sự là “X cổ nhất”, trong khi toàn bộ các X khác cổ hơn đều sai. Tuy nhiên, như chúng ta sẽ thấy, hầu như với bất cứ X nào, mỗi năm lại có những khám phá mới và tuyên bố về một X được cho là còn xưa hơn nữa, đồng thời bác bỏ một số hay tất cả các tuyên bố về những X gọi là cổ nhất qua các năm trước đó. Các nhà khảo cổ thường phải mất hàng thập kỷ tìm kiếm mới có thể đi đến đồng thuận về những vấn đề này.

Vào khoảng nửa triệu năm về trước, hóa thạch người đã khác với các bộ xương Homo erectus cổ hơn ở chỗ chúng có hộp sọ lớn hơn, tròn và ít góc cạnh hơn. Sọ người châu Phi và người châu Âu cách đây nửa triệu năm khá giống sọ người hiện đại chúng ta, nên được xếp vào loài Homo sapiens thay vì Homo erectus.

Sự phân biệt này là võ đoán, bởi Homo erectus đã tiến hóa thành Homo sapiens. Tuy nhiên, những Homo sapiens xa xưa đó vẫn còn khác với chúng ta ở các chi tiết xương, có sọ nhỏ hơn nhiều so với chúng ta, và khác biệt khá nhiều so với chúng ta ở công cụ chế tác và hành vi.

Các dân tộc chế tác công cụ bằng đá ở thời hiện đại, chẳng hạn như các cụ tổ mấy đời của Yali, hẳn sẽ khinh miệt coi những công cụ bằng đá cách đây nửa triệu năm là quá sức thô sơ. Thứ duy nhất đáng kể khác được bổ sung vào gia sản văn hóa của con người thời đó, mà chúng ta có thể khẳng định chắc chắn, là việc dùng lửa.