Hành trình ra quốc tế của 'Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh'

“Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh” gắn với chiến lược điện ảnh của Ninh Bình

Một cảnh trong Trailer phim “Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh”.

Ngày 19/10/2024, Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình và Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam ký Biên bản ghi nhớ hợp tác trong 12 năm, từ 2024-2035, nhằm thu hút làm phim và từng bước xây dựng công nghiệp điện ảnh tại địa phương, gắn với du lịch, công nghiệp văn hóa và giải trí.

Ngày 4/4/2025, tỉnh ban hành Kế hoạch số 81/KH-UBND triển khai thỏa thuận, trong đó xác định các hoạt động xúc tiến làm phim và quảng bá Ninh Bình như một điểm đến sản xuất phim.

Cùng định hướng này, Đề án thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TU đặt mục tiêu giai đoạn 2026-2030 hoàn thành, phát hành ít nhất 5 bộ phim đặc sắc quay tại Ninh Bình, bình quân mỗi năm một phim.

“Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh” được triển khai trong khuôn khổ hợp tác giữa Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam và Ninh Bình. Bộ phim lấy cảm hứng từ lịch sử, truyền thuyết thời Đinh và trải qua 83 ngày ghi hình tại Ninh Bình.

“Hộ linh tráng sĩ” được chọn vào vòng sơ tuyển Oscar lần thứ 99

Ngày 25/9, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định số 2509/QĐ-BVHTTDL, chọn “Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh” gửi tham dự vòng sơ tuyển hạng mục Phim truyện quốc tế tại Oscar lần thứ 99.

Theo quyết định, Công ty TNHH Bình Hạnh Đan và TV360 phối hợp với Cục Điện ảnh hoàn thiện hồ sơ đăng ký, gửi bản phim DCP và bản phim có phụ đề tiếng Anh tới Ban Tổ chức Oscar trước 17 giờ ngày 1/10/2026.

Hiện bộ phim mới bước vào vòng tuyển chọn của Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Hoa Kỳ tại hạng mục Phim truyện quốc tế.

“Hộ linh tráng sĩ” từ Cannes đến Toronto, Busan

Tháng 5/2025, khi còn ở giai đoạn dự án, “Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh” được giới thiệu tại Chợ phim (Marché du Film) trong khuôn khổ Liên hoan phim Cannes. Video giới thiệu phim được trình chiếu tại hội thảo về Việt Nam và tiếp cận các nhà phát hành quốc tế tại gian hàng Việt Nam.

Tháng 9/2026, phim có buổi công chiếu quốc tế tại Liên hoan phim quốc tế Toronto lần thứ 51, trong chương trình Gala Presentations, với tên quốc tế “Spirit Guardians: The Last Secret of the First Emperor”.

Sau Toronto, phim được chọn vào chương trình A Window on Asian Cinema của Liên hoan phim quốc tế Busan lần thứ 31, diễn ra từ ngày 6 đến 15/10/2026. Đây là chương trình giới thiệu các tác phẩm điện ảnh châu Á.

Từ một dự án gắn với không gian lịch sử, văn hóa Ninh Bình, “Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh” đã tiếp tục mở rộng hành trình ra các sự kiện điện ảnh quốc tế và bước vào vòng sơ tuyển Oscar lần thứ 99.

Những dấu mốc này cũng cho thấy định hướng đưa Ninh Bình trở thành điểm đến của các dự án điện ảnh đang được triển khai song song với việc quảng bá hình ảnh và phát triển công nghiệp văn hóa tại địa phương.

"Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh" được đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình ấp ủ trong gần 10 năm, có quy mô sản xuất lớn, với 83 ngày ghi hình và khoảng 7 tháng hậu kỳ. Phim quy tụ Nghệ sĩ Nhân dân Tự Long, Nghệ sĩ Ưu tú Kim Oanh, Tuấn Trần, Trần Thiên Tú, Johnny Trí Nguyễn, Quách Ngọc Ngoan, cùng nhiều diễn viên khác. Johnny Trí Nguyễn đồng thời đảm nhận vai trò chỉ đạo hành động. Nhà sản xuất không công bố kinh phí chính thức, song nhiều nguồn tin cho biết bộ phim được đầu tư khoảng 100 tỷ đồng, thuộc nhóm những dự án điện ảnh Việt có mức đầu tư lớn. Quy mô này được thể hiện qua hệ thống bối cảnh, phục trang, đạo cụ và các trường đoạn hành động được thực hiện trong quá trình sản xuất.

Nguồn: Tổng hợp