Hành trình phục hồi dang dở của cặp song sinh dính liền, hé lộ nguyên nhân qua đời khiến ai cũng đau lòng

Ngày 15/10, José Luis và José Armando tử vong tại bệnh viện ở thành phố Zipaquirá, Colombia. Hai anh em đến đây từ tháng 4 để tham gia chương trình phục hồi chức năng chuyên sâu, hướng tới mục tiêu tự đi lại.

Damián Cevallos, anh trai của cặp song sinh, cho biết sức khỏe hai em chuyển biến xấu. Cả hai không qua khỏi sau khi José Luis gặp biến chứng liên quan đến đường tiết niệu.

José Luis và José Armando sinh ngày 8/9/1999 tại thành phố Milagro, tỉnh Guayas, Ecuador. Hai anh em dính liền ở vùng chậu, có 4 tay, 2 chân và cùng chung một bộ gan, một hệ tiêu hóa. Mỗi người có một trái tim riêng.

Do mỗi người chỉ điều khiển được một chân, việc phối hợp để giữ thăng bằng và bước đi trở thành thách thức lớn từ khi họ chào đời. Các bác sĩ từng dự đoán hai anh em khó sống qua 10 tuổi.

José Luis và José Armando Cevallos. Ảnh: NY Post

Phương án phẫu thuật tách rời từng được xem xét nhưng phải hủy bỏ vì phần lớn gan nằm về phía cơ thể José Luis, khiến ca mổ có rủi ro cao. Về sau, hai anh em lựa chọn tiếp tục sống trong trạng thái dính liền. “Nếu được sinh ra lần nữa, chúng tôi vẫn muốn là một cặp song sinh”, José Luis từng nói.

Do chưa thể phối hợp đôi chân, José Luis và José Armando từng dùng một chiếc xe ben đồ chơi rồi chuyển sang ván trượt gắn bánh xe để di chuyển.

Thời đi học, José Luis chịu áp lực tâm lý trước sự chú ý của những người xung quanh. Anh trở nên nhút nhát và ít giao tiếp.

Dù gặp trở ngại thể chất, hai anh em vẫn chơi thể thao, đặc biệt là bóng đá. Họ sử dụng 4 tay và 2 chân để phối hợp di chuyển trên sân.

Năm 2021, José Armando trúng tuyển ngành Công tác xã hội tại Đại học Estatal de Milagro. Sau khi hai anh em kiến nghị cơ quan quản lý giáo dục, José Luis cũng được cấp một suất học tương tự. Họ chọn ngành này để tìm hiểu chính sách hòa nhập và hỗ trợ người khuyết tật.

Dù chung cơ thể, hệ miễn dịch và tình trạng bệnh lý của hai người hoạt động độc lập. Năm 2019, José Armando nằm viện nhiều tháng vì tắc nghẽn dạ dày và loét da, trong khi José Luis không xuất hiện biến chứng này.

Đầu tháng 10, trên tài khoản mạng xã hội có hàng trăm nghìn người theo dõi, cặp song sinh thông báo đã giữ được thăng bằng và tự đứng. Họ cũng bắt đầu tập những bước đi đầu tiên mà không cần thiết bị hỗ trợ.

Tuy nhiên, biến chứng y khoa xuất hiện vào giữa tháng khiến hành trình phục hồi phải dừng lại. Hai anh em qua đời khi ước mơ tự bước đi vẫn chưa thể hoàn thành.