Hành trình phi thường của người đàn ông liệt nửa người từng 4 lần chinh phục đỉnh Hoàng Sơn (Trung Quốc)

Tháng 5/2012, Xie Junwu lập kỷ lục Guinness thế giới bằng cách hoàn thành quãng đường 25,8km trên xe lăn. (Nguồn: SCMP)

Năm 19 tuổi, anh Xie Junwu, sống tại Nam Xương, tỉnh Giang Tây, bị ngã từ trên cây xuống, tổn thương tủy sống vùng ngực và liệt nửa thân dưới. Trong 8 năm đầu sau tai nạn, Xie hoàn toàn phụ thuộc vào mẹ.

Phải sống quanh quẩn trong nhà, anh vật lộn với nỗi đau mất đi sự tự chủ. “Đau đớn về thể xác không phải điều tồi tệ nhất. Bi kịch thực sự là không còn nhìn thấy tương lai”, Xie, hiện 55 tuổi, chia sẻ.

Sự ra đi đột ngột của mẹ năm 2000 buộc Xie phải thay đổi cuộc sống. Để thực hiện lời hứa với mẹ, anh bắt đầu học cách tự chăm sóc bản thân và sống độc lập. Năm 2004, tại buổi gặp mặt những người bị chấn thương tủy sống ở Thanh Đảo, Xie chứng kiến một người tham dự giữ thăng bằng xe lăn trên hai bánh sau và cảm thấy được truyền cảm hứng.

Xie tự học các kỹ thuật điều khiển xe lăn nâng cao qua Internet, từ đi bằng hai bánh sau, leo cầu thang đến chơi bóng rổ và nhảy đường phố. Quá trình luyện tập khiến anh nhiều lần ngã, bong gân và bầm tím.

Để giữ người trên xe, Xie phải dùng dây đai cố định cơ thể. Nỗ lực của Xie được đền đáp vào tháng 5/2012, khi anh lập kỷ lục Guinness với quãng đường 25,8km bằng xe lăn ở tư thế chỉ dùng hai bánh sau, phá kỷ lục 19,96km do một người Mỹ nắm giữ.

Xie còn tận dụng kỹ năng điều khiển xe lăn để đi du lịch. Anh bốn lần chinh phục đỉnh Hoàng Sơn cao 1.800m, ghi lại hành trình nhằm truyền cảm hứng cho những người bị chấn thương tủy sống. Người đàn ông 55 tuổi cũng hoàn thành nhiều cuộc marathon, giành 32 huy chương. Đáng nhớ nhất là tấm huy chương từ giải marathon New York, nơi anh được đám đông khắp thế giới cổ vũ.

Dù đạt nhiều thành tích, Xie vẫn thường mơ thấy mình trượt patin, môn thể thao gắn với những năm tháng tuổi trẻ.

Năm 2025, quyết tâm thực hiện ước mơ còn dang dở, Xie thiết kế ván trượt riêng để cố định xe lăn, bắt đầu tập trượt ván bằng xe lăn. Những video ghi lại cảnh anh lướt và xoay xe trên đường phố nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi.

“Đôi tay trở thành đôi chân, còn xe lăn là đôi giày của tôi”, Xie từng nói.

Hiện tài khoản mạng xã hội của Xie có hơn 100.000 người theo dõi. Anh cũng giữ chức Phó Giám đốc Ủy ban Thúc đẩy Khả năng tiếp cận tỉnh Giang Tây, đồng thời tư vấn phục hồi chức năng cho người bị chấn thương tủy sống.

Dưới sự hướng dẫn của Xie, một bệnh nhân khác đã học cách tự làm những việc thường ngày bằng xe lăn, từ lau nhà đến đi chợ.

Trong thời gian tới, Xie dự định tổ chức cuộc thi trượt ván bằng xe lăn đầu tiên tại Trung Quốc. Anh hy vọng sự kiện giúp những người bị thương do tai nạn hỗ trợ lẫn nhau và lấy lại niềm tin vào cuộc sống.

“Số phận trao cho tôi chiếc xe lăn, nhưng cũng mang đến một tấm ván trượt”, Xie nói. “Đi qua giông bão, bạn nhất định sẽ nhìn thấy cầu vồng”.

Nhiều người tỏ ra ngưỡng mộ, khâm phục sự nỗ lực vượt lên nghịch cảnh của Xie. “Là người đang học trượt ván, tôi rất xúc động trước câu chuyện của Xie. Không ai sinh ra đã là nhà vô địch, chỉ có những người bình thường không ngừng nỗ lực thôi”, một người bình luận.