Lần theo những manh mối bất thường

Ngày 18/11, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Trị, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố 16 bị can liên quan đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc trực tuyến thông qua hệ thống OK9-Lương Sơn TV.

Trước đó, trong quá trình nắm tình hình tội phạm trên không gian mạng, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Trị phát hiện một số website phát sóng bóng đá trực tuyến có lượng tương tác, người theo dõi tăng đột biến, nhất là trong thời gian diễn ra các trận đấu thể thao lớn.

Đáng chú ý, bên cạnh việc phát sóng các trận đấu có bản quyền, đội ngũ bình luận viên còn thường xuyên quảng bá, hướng dẫn người xem đăng ký tài khoản, tham gia cá cược tại nhà cái OK9.

Từ dấu hiệu bất thường này, lực lượng trinh sát tập trung xác minh, thu thập tài liệu và phát hiện website Lương Sơn TV có liên quan trực tiếp đến hệ thống đánh bạc trực tuyến OK9, thuộc mạng lưới tổ chức mang tên OKVIP.

Đây là tổ chức có quy mô xuyên quốc gia, do các đối tượng người nước ngoài cầm đầu, từng đặt hoạt động tại Campuchia, tuyển dụng nhiều người Việt Nam tham gia vận hành.

Các đối tượng bị bắt trong đường dây.

Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra, hệ thống này được tổ chức chặt chẽ, phân công nhiệm vụ theo từng bộ phận.

Các đối tượng sử dụng thiết bị chuyên dụng thu tín hiệu các trận đấu thể thao từ những đơn vị sở hữu bản quyền, sau đó phát lại trái phép trên Lương Sơn TV. Trong quá trình phát sóng, bình luận viên liên tục quảng bá, lôi kéo người xem đăng ký tài khoản và tham gia cá cược trên OK9.

Tuy nhiên, quá trình điều tra, Ban chuyên án đối diện với nhiều khó khăn khi các đối tượng hoạt động chủ yếu trên không gian mạng, sử dụng biệt danh, hạn chế tiếp xúc trực tiếp và gần như không biết danh tính thật của nhau. Hệ thống được chia thành nhiều bộ phận, từ quản lý, điều hành đến bình luận viên, chăm sóc khách hàng; mỗi nhóm chỉ đảm nhận một công đoạn nhất định.

Để che giấu hành vi, các đối tượng sử dụng mạng riêng ảo VPN, phần mềm bảo mật, các nhóm kín trên mạng xã hội và công cụ quản lý trực tuyến. Đặc biệt, hệ thống còn cài đặt chương trình tự động xóa dữ liệu khi phát hiện nguy cơ bị lực lượng chức năng truy tìm.

Các đối tượng chủ yếu liên lạc bằng biệt danh nên lực lượng trinh sát phải kiên trì xác minh từng đầu mối, từng vai trò để kết nối các mắt xích, làm rõ nhân thân và phương thức hoạt động.

Triệt phá đường dây

Từ những dữ liệu ban đầu, Ban chuyên án tập trung xác minh hai đối tượng mang biệt danh KEVILL và NAMBO, lần lượt đảm nhiệm vai trò bình luận viên và nhân viên chăm sóc khách hàng. Tiếp tục lần theo các mối liên hệ, lực lượng Công an xác định đối tượng LEXUS giữ vai trò tổ trưởng, còn OBANK là quản lý cấp cao, trực tiếp điều hành hoạt động của hệ thống OK9-Lương Sơn TV tại Việt Nam.

Qua điều tra, OBANK được xác định là Tô Đức Thiên, SN 1997, trú tại tỉnh Quảng Ninh; LEXUS là Nguyễn Lê Mạnh; KEVILL là Nguyễn Duy Minh; NAMBO là Nguyễn Nhật Minh. Các đối tượng được phân công nhiệm vụ riêng biệt, hoạt động phân tán tại nhiều địa phương.

Theo Thượng tá Võ Thanh Bằng, Phó Trưởng phòng Cảnh sát hình sự, đây là phương thức hoạt động mới của tội phạm đánh bạc trực tuyến. Các đối tượng phân nhánh thông tin, sử dụng công nghệ để điều hành, hạn chế sự liên hệ trực tiếp, gây nhiều khó khăn cho công tác xác minh, thu thập chứng cứ.

Sau thời gian kiên trì điều tra, Ban chuyên án đã xác định được nhân thân, nơi ở và vai trò của 16 đối tượng liên quan đến hệ thống OK9-Lương Sơn TV tại Việt Nam. Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập được, kế hoạch đấu tranh được triển khai tại nhiều địa phương.

Trong đó, Nguyễn Duy Minh bị bắt quả tang lúc đang bình luận trái phép một trận đấu thuộc World Cup 2026. Một số người khác cũng bị bắt khi đang thực hiện phần việc trong hệ thống.

Quá trình đấu tranh, cơ quan Công an làm rõ Tô Đức Thiên giữ vai trò quản lý cấp cao, trực tiếp điều hành hoạt động tại Việt Nam. Các tổ trưởng chịu trách nhiệm phân công lịch làm việc, quản lý nhân viên; nhóm bình luận viên đảm nhiệm việc phát sóng, quảng bá, lôi kéo người xem cá cược; nhóm chăm sóc khách hàng hướng dẫn tạo tài khoản, nạp tiền và đặt cược.

Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra, đến thời điểm bị triệt phá, hệ thống OK9-Lương Sơn TV đã ghi nhận hàng chục nghìn tài khoản người chơi, với tổng số tiền giao dịch liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và tiếp sóng trái phép ước tính hơn 1.500 tỷ đồng mỗi tháng.

Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố vụ án về các hành vi “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc”, đồng thời khởi tố bị can đối với 16 đối tượng để điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã khởi tố vụ án về các hành vi tổ chức đánh bạc, đánh bạc; khởi tố 16 bị can để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.