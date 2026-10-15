Hành trình nước rút của Tổng thống Trump

Tổng thống Donald Trump phát biểu với báo giới ngày 10/10. (Nguồn: Nhà Trắng)

Bài phát biểu ngày 10/10 của ông tại thành phố Clarksville, bang Tennessee, thể hiện rõ cách tiếp cận này: Lấy thành tích kinh tế làm trọng tâm, huy động cử tri trung thành, đồng thời gắn tương lai của đảng Cộng hòa với cá nhân Tổng thống.

Ưu tiên hàng đầu của Tổng thống là thuyết phục cử tri rằng các chính sách thuế quan, thúc đẩy sản xuất trong nước và thu hút đầu tư đang tạo nền tảng cho tăng trưởng kinh tế của Mỹ.

Trọng tâm vận động

Tại Clarksville, ông Trump dành phần lớn bài phát biểu của mình để bảo vệ thuế quan và quảng bá làn sóng đầu tư mới vào các nhà máy, xưởng sản xuất ô tô và các công ty dược phẩm của Mỹ. Ông cho rằng các công ty đang chuyển sản xuất trở lại Mỹ và lập luận rằng thuế quan đã mang lại lợi thế cho mình trong các cuộc đàm phán với các quốc gia khác.

Một điểm đáng chú ý là lời hứa của ông chủ Nhà Trắng. Ông nói: “Nếu đảng Cộng hòa giành chiến thắng tại Hạ viện và Thượng viện, tôi sẽ cấp cho tất cả công dân trưởng thành ở Mỹ 5.000 USD”. Có thể nói đây là một lời hứa mạnh mẽ nhằm kết nối trực tiếp kết quả bầu cử với lợi ích kinh tế mà người dân có thể nhận được.

Ưu tiên thứ hai là nâng cao tỷ lệ cử tri Cộng hòa tham gia bỏ phiếu. Tại Clarksville, Tổng thống kêu gọi cử tri đi bỏ phiếu để ủng hộ ông và các ứng viên của đảng Cộng hòa. Ông đồng thời vận động cử tri ủng hộ các ứng cử viên Cộng hòa tại Tennessee, trong đó có Marsha Blackburn, người đang tranh cử chức Thống đốc bang.

Một cuộc thăm dò của Trung tâm Beacon vào cuối tháng 8 đối với những cử tri tiềm năng ở Tennessee cho thấy Blackburn dẫn trước ứng cử viên Dân chủ Jerri Green với tỷ lệ 55% so với 34% trong cuộc đua giành chức Thống đốc. Cuộc thăm dò tương tự cũng cho thấy ứng cử viên Hagerty dẫn trước ứng cử viên Dân chủ Marquita Bradshaw với tỷ lệ 58% so với 33% trong cuộc đua vào Thượng viện Mỹ.

Ưu tiên hàng đầu của Tổng thống Trump là thuyết phục cử tri rằng các chính sách thuế quan, thúc đẩy sản xuất trong nước và thu hút đầu tư đang tạo nền tảng cho tăng trưởng kinh tế của Mỹ. (Nguồn: Getty Images)

Tương lai hậu bầu cử

Bên cạnh kinh tế, Tổng thống đương nhiệm và đảng Cộng hòa tiếp tục duy trì các chủ đề truyền thống như kiểm soát nhập cư bất hợp pháp, chống tội phạm và bảo đảm tính minh bạch của bầu cử. Các nội dung này có khả năng củng cố sự ủng hộ của nhóm cử tri bảo thủ, dù không phải tất cả đều có sức hấp dẫn như nhau đối với cử tri độc lập.

Tại Clarksville, Tổng thống cũng nói về việc chính quyền của ông thực thi luật nhập cư và khẳng định rằng điều đó đã làm giảm đáng kể số vụ vượt biên trái phép. Ông mô tả vấn đề biên giới là một vấn đề trọng tâm trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ.

Vấn đề tổ chức bầu cử minh bạch cũng được quan tâm. Hơn 30 bang do đảng Cộng hòa kiểm soát đã đưa vào thực thi các quy định bầu cử mới trong năm 2026, bao gồm những yêu cầu chặt chẽ hơn về giấy tờ tùy thân, chứng minh quốc tịch hoặc bỏ phiếu qua thư. Những người ủng hộ coi đây là một biện pháp nhằm tăng cường tính minh bạch. Tuy nhiên, các tổ chức bảo vệ quyền bầu cử cảnh báo rằng một số quy định có thể gây trở ngại cho công dân đủ điều kiện thực hiện quyền bầu cử.

Về đối ngoại, xung đột với Iran đặt ra thách thức đáng kể cho nỗ lực của Tổng thống và đảng của ông. Tại Clarksville, ông Trump tìm cách giảm nhẹ mức độ nghiêm trọng của việc giá nhiên liệu tăng cao, đồng thời lý giải mối quan hệ giữa các mục tiêu an ninh, diễn biến quân sự và chi phí mà người dân Mỹ đang phải gánh chịu.

Nhìn tổng thể, các phát biểu gần đây cho thấy Trump và đảng Cộng hòa đang tập trung vào ba mục tiêu: Thuyết phục cử tri về lợi ích kinh tế của chính sách “Nước Mỹ trên hết”; huy động tối đa lực lượng ủng hộ truyền thống và gắn kết ứng cử viên Cộng hòa với vai trò lãnh đạo của Tổng thống. Tuy nhiên, chiến lược này phải đối mặt với khoảng cách giữa cam kết chính trị và cảm nhận thực tế của người dân về giá cả, việc làm và hiệu quả quản trị.

Từ nay đến ngày bầu cử, Tổng thống và đảng của ông sẽ còn có cơ hội thu hút sự ủng hộ của cử tri. Đảng Cộng hòa cũng nhận được sự ủng hộ từ tỷ phú Elon Musk. Khoản chi hơn 276 triệu USD cho các tổ chức ủng hộ đảng Cộng hòa trong giai đoạn nước rút đã giúp tỷ phú Elon Musk trở thành nhà tài trợ lớn nhất trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ năm nay.

Bên cạnh các yếu tố trên, Tổng thống Donald Trump trực tiếp tham gia vận động tại những địa bàn mà đảng Cộng hòa kỳ vọng có thể huy động thêm sự ủng hộ của cử tri. Ngày 12/10, ông tới Youngstown, bang Ohio, để vận động cho Thượng nghị sĩ Cộng hòa Jon Husted; ngày 13/10, ông tiếp tục tổ chức mít tinh tại Wasilla, bang Alaska, nhằm hỗ trợ Thượng nghị sĩ Dan Sullivan. Theo lịch trình công bố, ông dự kiến tiếp tục vận động tại Bullhead City, bang Arizona, và Kalispell, bang Montana, trong ngày 14/10 (theo giờ địa phương).

Lịch trình dồn dập của Tổng thống Donald Trump trong tháng này phản ánh nỗ lực của Tổng thống và đảng Cộng hòa trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ quan trọng, sẽ quyết định liệu đảng này có duy trì được kiểm soát ở Quốc hội hay không.

Nếu không, nửa nhiệm kỳ còn lại sẽ đặt ra rất nhiều khó khăn cho Tổng thống Donald Trump.