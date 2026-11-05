Hành trình 'nối sóng' tri thức cho đồng bào vùng cao Phiêng Pằn

Khi công nghệ chạm đến vùng biên

Thời đại chuyển đổi số đang chuyển mình mạnh mẽ trên từng con phố, nhưng tại những bản làng vùng cao như Phiêng Pằn, khái niệm về chiếc máy tính hay internet đôi khi vẫn còn là một điều gì đó rất xa vời. Thấu hiểu những trăn trở ấy, sau gần 1 tháng triển khai việc quyên góp, những trái tim nhiệt huyết của CLB Thế Giới Kết Nối (Connected World Club) mà thành viên trong CLB này là rất nhiều em học sinh lớp 12, Trường THPT Chuyên Sư Phạm; Trường THPT Nguyễn Siêu; Trường THPT Chuyên KHTN; Trường Tiểu học, THCS và THPT SenTia (SenTia School), đã cài đặt và chuyển giao thành công 2 chiếc máy tinh đến Đồn biên phòng 459 xã Phiêng Pằn, tỉnh Sơn La.

Những chiếc máy tính này sẽ được đặt ngay tại Đồn, trở thành "lớp học công nghệ" đặc biệt nơi các chiến sĩ biên phòng trực tiếp đứng lớp, kiên nhẫn hướng dẫn bà con dân tộc cách sử dụng, làm quen với bàn phím, con chuột và thế giới thông tin rộng lớn.

Cán bộ đồn biên phòng Đồn biên phòng 459 và các trưởng bản đại diện xã Phiêng Pằn, tỉnh Sơn La nhận máy tính

Những giá trị nhân văn vượt qua giới hạn không gian

Hành trình hướng về Phiêng Pằn không chỉ dừng lại ở những con số hay giá trị vật chất, mà đọng lại sâu sắc hơn cả là tình quân dân thắm thiết và những giá trị nhân văn cao đẹp. Những chiếc máy tính chính là nhịp cầu nối liền miền xuôi với miền ngược, giúp đồng bào các dân tộc thiểu số từng bước "xóa mù công nghệ", tự tin tiếp cận thông tin, kiến thức sản xuất và đời sống văn hóa - xã hội. Giữa dòng chảy chuyển đổi số quốc gia, sự xuất hiện của những nhịp cầu công nghệ nhỏ bé này chính là động lực giúp bà con vùng cao tự tin bước vào kỷ nguyên số, mở ra những cơ hội phát triển sinh kế mới.

Chuyến đi đã mang đến cho các thành viên trẻ tuổi của Connected World Club là các em học sinh lớp 12, Trường THPT Chuyên Sư Phạm; Trường THPT Nguyễn Siêu; Trường THPT Chuyên KHTN; Trường Tiểu học, THCS và THPT SenTia (SenTia School), những trải nghiệm vô giá. Được lắng nghe, sẻ chia và cảm nhận tinh thần kiên cường của các chiến sĩ biên phòng cùng sự mộc mạc, chân chất của đồng bào vùng cao là bài học lớn về lòng nhân ái và trách nhiệm xã hội.

Các thành viên CLB chuẩn bị máy và mang đi gửi chuyển phát

Lan tỏa những giá trị bền vững

Hành trình tại Phiêng Pằn đã khép lại bằng những cái bắt tay siết chặt, những nụ cười rạng rỡ của người dân bản và niềm tin vào một tương lai tươi sáng hơn đang nảy mầm nơi biên thùy.

Thay mặt ban tổ chức, đại diện Connected World Club gửi lời tri ân sâu sắc đến đội ngũ thành viên, các nhà hảo tâm, tình nguyện viên đã chung tay góp sức, cũng như sự đón nhận nồng nhiệt từ Đồn Biên phòng 459 và bà con xã Phiêng Pằn.

Khép lại một dấu ấn đáng nhớ, nhưng chặng đường của thông điệp "Kết nối thế giới - Lan tỏa yêu thương" vẫn sẽ tiếp tục nối dài. Những chuyến xe chở tình người sẽ còn lăn bánh đến nhiều vùng đất mới, tiếp tục thắp lên những ngọn lửa tri thức và niềm tin yêu trong cộng đồng.