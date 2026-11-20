Hành trình niềm tin tiếp sức cho bệnh nhân ung thư
Nhằm tiếp thêm động lực cho người bệnh ung thư có hoàn cảnh khó khăn, đồng thời nâng cao nhận thức về phòng ngừa, phát hiện sớm ung thư, Quỹ bệnh nhân ung thư ngày mai tươi sáng phối hợp với các nhà tài trợ đã tổ chức chương trình “Hành trình Niềm tin” nhằm chia sẻ với các bệnh nhân ung thư đang điều trị và lan toả việc chủ động sàng lọc phát hiện sớm ung thư.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/hanh-trinh-niem-tin-tiep-suc-cho-benh-nhan-ung-thu-246261120091806464.htm