Tốc độ già hóa dân số nhanh đang đặt ra bài toán cho nhiều quốc gia tìm kiếm giải pháp chăm sóc y tế và bảo đảm an sinh dài hạn cho người cao tuổi. Việc xây dựng các mô hình chăm sóc người cao tuổi toàn diện, phát triển hệ thống y tế dự phòng, nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc dài hạn và ứng dụng công nghệ chăm sóc sức khỏe đang trở thành yêu cầu cấp thiết.