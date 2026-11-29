Điện thoại thông minh dần thay thế… gánh hàng rong hay thương lái lục tục kéo về “đong” hàng - những phiên livestream ngay giữa vườn cây đang thay đổi cách người nông dân giải quyết bài toán đầu ra cho nông sản. Đằng sau tiếng “chốt đơn” rộn rã là hành trình chuyển mình từ lúc còn lúng túng, gượng gạo trước camera điện thoại sang tư duy thị trường số.

Những khu vườn cây ăn quả ở thôn Cao Mật Hạ, xã Bình Minh, đang lúc trĩu trịt. Dưới tán ổi xanh mướt, độ ngon nhất trong năm, thay vì tất bật thồ hàng ra chợ như trước, bà Nguyễn Thị Hương lại tỉ mỉ chỉnh góc quay chiếc điện thoại thông minh đặt trên giá đỡ, chuẩn bị cho phiên phát sóng trực tiếp (livestream). Không kịch bản, không phông bạt hào nhoáng, buổi bán hàng diễn ra ngay dưới gốc ổi trĩu cành với những lời giới thiệu mộc mạc về quy trình chăm sóc, độ giòn ngọt của trái chín vừa hái.

Canh tác trên diện tích 4 mẫu gồm 2 mẫu táo và 2 mẫu ổi, trước đây gia đình bà Hương cũng như nhiều hộ khác quanh năm tất tả nhưng đầu ra nông sản luôn bấp bênh. Mọi thứ chỉ thực sự chuyển biến khi gia đình được hợp tác xã hỗ trợ cơ giới hóa khâu chăm sóc, tiếp cận nguồn vốn vay và đặc biệt là được cán bộ xã, hội đoàn thể trực tiếp hướng dẫn cách đưa nông sản lên các nền tảng số.

“Từ ngày biết livestream bán hàng, ổi và táo nhà tôi nhiều khi không đủ để phân phối. Mỗi phiên phát sóng đều đặn bán được khoảng 2 tấn ổi, cao điểm dịp Tết mỗi ngày xuất đi cả tấn táo. Khách còn tìm về tận vườn nườm nượp”, bà Hương phấn chấn.

Cũng nhờ livestream, khu vườn ổi và táo với sản lượng 4-5 tấn hằng năm, giá bán hàng loại một đạt 50.000 - 60.000 đồng/kg của bà Đồng Thị Sơn (cùng thôn Cao Mật Hạ) đang duy trì nguồn thu nhập ổn định. Nhớ lại những ngày đầu tiếp cận công nghệ, bà Sơn kể: “Chục năm trước, làm nông chỉ chờ khách quen quanh vùng. Mấy năm gần đây, được chính quyền xã, các bác trưởng thôn và Hợp tác xã nông nghiệp Thanh Cao (xã Bình Minh) hướng dẫn sử dụng Facebook, TikTok, Zalo, nông sản sạch của chúng tôi đã vươn tới nhiều thị trường xa hơn mà trước đây chưa từng nghĩ tới”.

Theo ghi nhận tại Hợp tác xã nông nghiệp Thanh Cao, trên tổng diện tích 35 ha cây ăn quả (bao gồm 10 ha táo, 10 ha ổi, năng suất bình quân trên 20 tấn/ha), bán hàng trực tuyến đang trở thành “chìa khóa” mở rộng đầu ra. Ông Đoàn Văn Trường, Phó Giám đốc Hợp tác xã nông nghiệp Thanh Cao cho biết, đơn vị duy trì kế hoạch tổ chức 3 - 4 phiên livestream mỗi tháng để quảng bá nông sản sạch của xã viên tới người tiêu dùng cả nước.

Không riêng ở Bình Minh, xu hướng đưa nông sản lên không gian số đang lan tỏa mạnh mẽ, như ở Phú Xuyên, Đại Thanh, Đông Anh, Hòa Xá…

Tại thôn Dư Xá (xã Hòa Xá), giữa khu vườn rộng gần 6 mẫu trồng vải, ổi, táo, nhãn và hồng xiêm, ông Đỗ Đăng Công, Phó Giám đốc Hợp tác xã trồng cây ăn quả Dư Xá, vừa kiểm tra những thùng phân hữu cơ tự ủ từ cá, đậu tương và ngô nghiền vi sinh, vừa chia sẻ về “bước ngoặt” tiêu thụ của nhà vườn.

Dù sản phẩm đạt chuẩn VietGAP, OCOP có chất lượng vượt trội, nhưng trước đây việc tiêu thụ chủ yếu phụ thuộc thương lái đến thu mua. Vừa qua, khi UBND xã Hòa Xá triển khai chiến dịch cao điểm “100 ngày đưa tiện ích số đến từng ngõ, từng nhà” và phối hợp tổ chức các phiên livestream ngay tại vườn, trái cây Dư Xá đã tiếp cận được lượng lớn khách hàng mới.

“Qua buổi livestream do xã phối hợp tổ chức ngay tại vườn, khách hàng khắp nơi biết đến hoa quả sạch của quê hương mình nhiều hơn hẳn. Chúng tôi rất mong có thêm nhiều phiên kết nối như vậy”, ông Đỗ Đăng Công bày tỏ.

Ban đầu người nông dân cũng lúng túng, gượng gạo, thậm chí “rối” khi đứng trước camera điện thoại thông minh. Để hướng dẫn bà con, những người vốn quen một nắng hai sương, cách ăn nói, khẩu hình, ngôn ngữ cơ thể… sao cho tự nhiên, thuần thục, Hòa Xá đã tổ chức tới 42 lớp tập huấn cho 1.500 lượt hộ sản xuất kỹ năng livestream bán hàng bên cạnh kỹ thuật canh tác hiện đại. Đồng thời, xã tổ chức thành công hàng loạt phiên phát sóng trực tiếp giới thiệu nông sản đạt chuẩn OCOP, VietGAP và triển khai mô hình “Chợ số - thanh toán không dùng tiền mặt”.

Những phiên phát sóng trực tiếp ngay tại bờ ruộng, gốc cây đang thổi một luồng sinh khí mới vào bức tranh nông nghiệp của xã Bình Minh, Hòa Xá, cũng như nhiều xã khác trên địa bàn Hà Nội. Thế nhưng, đằng sau ánh đèn livestream rộn rã tiếng “chốt đơn” ấy, câu chuyện đường dài của người làm nông vẫn còn không ít khoảng trống.

Ông Nguyễn Đăng Việt - Chủ tịch UBND xã Bình Minh (áo trắng) livestream bán hàng cùng bà con.

Nhiều nhà vườn dù đã mạnh dạn đầu tư máy móc, cải tiến kỹ thuật để nâng cao chất lượng trái cây nhưng khi bước lên không gian mạng vẫn loay hoay với lối bán hàng nhỏ lẻ, mạnh ai nấy làm. Hay như tại Hợp tác xã trồng cây ăn quả Dư Xá (xã Hòa Xá), ông Đỗ Đăng Công cũng trăn trở: Dù những buổi phát sóng trực tiếp thu hút đông đảo khách hàng quan tâm, nhưng do diện tích sản xuất còn phân tán, quy mô liên kết chưa đủ lớn nên đơn vị vẫn chưa thể gom đủ nguồn hàng đồng đều để ký kết những hợp đồng bao tiêu dài hạn, đòi hỏi xe tải chở trọn chuyến.

Còn tại xã Bình Minh, bên cạnh những tín hiệu tích cực bước đầu mà “chợ số” mang lại cho người làm nông, bài toán lớn nhất suốt thời gian qua là khâu tiêu thụ vẫn nặng tính truyền thống. Ông Nguyễn Đăng Việt, Chủ tịch UBND xã Bình Minh cho biết: Hạn chế lớn nhất của các hộ sản xuất hiện nay là thiếu thông tin thị trường và kỹ năng sử dụng công nghệ số.

Nhìn vào thực tế ấy, PGS.TS Ngô Trí Long, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu thị trường giá cả (Bộ Tài chính) cho rằng, những bước đi ban đầu của nông dân và chính quyền xã Bình Minh hay Hòa Xá là rất đáng khích lệ, phản ánh đúng nhịp chuyển động mới của nền kinh tế. Tuy nhiên, vị chuyên gia chỉ rõ lằn ranh giữa việc “ứng dụng một công cụ số” với “phát triển kinh tế số thực chất”.

“Một hộ nông dân biết livestream bán hết hàng trong một buổi tối là tín hiệu vui, nhưng nếu sau đó khách hàng không quay lại, người bán không kiểm soát được chất lượng, chi phí và lợi nhuận thì chưa thể gọi là chuyển đổi số thành công”, PGS.TS Ngô Trí Long phân tích.

Theo ông, chính quyền cơ sở cần chuyển sang “kiến tạo và nâng cao năng lực kinh doanh thực chất”. Thành công không đo bằng việc xã tổ chức được bao nhiêu buổi phát sóng, mở bao nhiêu tài khoản hay tập huấn cho bao nhiêu người, mà phải đong đếm bằng doanh thu thực, lợi nhuận thực, tỷ lệ khách mua lại và mức tăng thu nhập bền vững trên từng sào ruộng, mảnh vườn của người dân.

Từ góc nhìn chuyên gia, công nghệ không bao giờ thay thế được chất lượng. Chiếc mã QR dán trên bao bì phải là “tấm căn cước” minh bạch dẫn tới dữ liệu truy xuất nguồn gốc chính xác chứ không phải vật trang trí. Việc đưa hàng lên không gian mạng còn là hành trình kể câu chuyện văn hóa và mở lối kết nối du lịch trải nghiệm. Đồng thời, người bán buộc phải làm quen với việc quản trị bằng dữ liệu, hạch toán rành mạch từ giá thành, phí sàn, chi phí quảng cáo cho tới tỷ lệ hoàn đơn để bảo toàn lợi nhuận, tránh rơi vào nghịch lý “doanh thu tăng nhưng tiền lãi teo tóp” hay vay vốn đầu tư vượt quá sức mình. Cùng với đó, thay vì để từng hộ nông dân đơn lẻ tự xoay xở từ khâu trồng trọt đến đóng gói, giao nhận, hợp tác xã phải thực sự đóng vai trò “nhạc trưởng” để gom nguồn hàng, thống nhất quy trình canh tác, quản lý gian hàng chung và đàm phán cước vận chuyển.

Để những mắt xích ấy vận hành trơn tru, PGS.TS Ngô Trí Long gợi mở cơ chế phối hợp chặt chẽ giữa “5 nhà”: Chính quyền kiến tạo môi trường và đào tạo kỹ năng; Hợp tác xã tổ chức nguồn hàng; Sàn thương mại điện tử minh bạch dữ liệu; Doanh nghiệp logistics tối ưu khâu vận chuyển hàng tươi sống; Ngân hàng, doanh nghiệp công nghệ thiết kế gói thanh toán, tín dụng phù hợp. Địa phương hoàn toàn có thể chọn một vài hợp tác xã có sản phẩm thế mạnh để thí điểm mô hình liên kết trọn gói trong 6 tháng, lấy hiệu quả đơn hàng và túi tiền của xã viên làm thước đo trước khi nhân rộng.

Ở góc độ chính quyền cơ sở, hiểu rõ tập quán, thói quen của các hộ làm nông, Chủ tịch UBND xã Bình Minh Nguyễn Đăng Việt cho biết: UBND xã đã giao Trung tâm Dịch vụ tổng hợp cùng các đoàn thể mở lớp tập huấn theo phương châm “bình dân học vụ số”, hướng dẫn bà con từ cách quay phim, chụp ảnh, tạo mã QR truy xuất nguồn gốc đến kỹ năng chốt đơn, kê khai thuế điện tử. Địa phương đang đầu tư xây dựng phòng livestream dùng chung tại Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã để tạo không gian chuyên nghiệp cho các hộ giới thiệu sản phẩm. Xã cũng xúc tiến thành lập Hiệp hội Doanh nghiệp Bình Minh nhằm tăng cường liên kết, đồng thời phối hợp với nhà đầu tư quy hoạch quỹ đất logistics ngay trên địa bàn để giải quyết điểm nghẽn vận chuyển.

Điện thoại thông minh dần thay thế… gánh hàng rong hay thương lái lục tục kéo về “đong” hàng - những phiên livestream ngay giữa vườn cây đang thay đổi cách người nông dân giải quyết bài toán đầu ra cho nông sản. Với sự đồng hành, hỗ trợ bài bản, hành trình những nông dân từ “chốt đơn” giữa vườn đến “chốt đơn” trên mạng tại Bình Minh, Hòa Xá nói riêng, các địa phương khác trên địa bàn Hà Nội nói chung với những kết quả bước đầu khả quan sẽ thêm nhiều khởi sắc.

Thực hiện: Nguyễn Công - Tuấn Dũng - Nhật Huy