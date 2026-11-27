Trách nhiệm từ trái tim trên từng công trường đặc biệt

Thực hiện chỉ đạo của Trung ương và thành phố, qua khảo sát tại 6 nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn, xã Hòa Xá đã triển khai khai quật 67 phần mộ chưa rõ thông tin tại 4 nghĩa trang (Hồng Quang, Đội Bình, Phù Lưu và Hòa Xá - Vạn Thái) từ ngày 10-9-2026 và hoàn thành vượt tiến độ 7 ngày, đạt 100% kế hoạch. Trong đó, 61 phần mộ có tiểu đủ điều kiện được thu thập mẫu sinh phẩm, lập hồ sơ mã hóa, niêm phong chặt chẽ bàn giao cơ quan chuyên môn (6 mộ không có tiểu được ghi nhận để tiếp tục xử lý), đồng thời toàn bộ phần mộ sau khai quật đều được hoàn trả, chỉnh trang bảo đảm tôn nghiêm.

Các lực lượng tham gia công tác khai quật tại thực địa. Ảnh: Hằng Nguyện

Cùng với công tác khai quật thực địa, Công an xã Hòa Xá phối hợp với các bộ phận liên quan rà soát 100% hồ sơ liệt sĩ và thân nhân trên địa bàn, đối sánh làm sạch dữ liệu trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để bảo đảm “đúng, đủ, sạch, sống”. Qua hai đợt tổ chức (ngày 25-6 và 10-10), địa phương đã thu nhận 190 mẫu sinh phẩm của thân nhân liệt sĩ thuộc dòng họ ngoại. Với những thân nhân cao tuổi, bệnh tật, đi lại khó khăn, lực lượng công an cơ sở trực tiếp đến tận nhà động viên, bố trí phương tiện hỗ trợ đưa đón chu đáo, an toàn.

Để đạt được những kết quả trên là cả một quá trình chuẩn bị công phu và tổ chức thực hiện đầy trách nhiệm của cả hệ thống chính trị xã Hòa Xá. Xác định đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, Đảng ủy, UBND xã Hoà Xá đã kiện toàn các tổ công tác, thành lập đội chuyên trách gồm 35 cán bộ, nhân viên, chiến sĩ và đoàn viên thanh niên, giao Ban Chỉ huy Quân sự xã làm cơ quan thường trực tham mưu. Trước khi ra hiện trường, 100% lực lượng được tập huấn bài bản về quy trình kỹ thuật khai quật, phương pháp tiếp cận hài cốt, phòng chống nhiễm chéo sinh phẩm cũng như lập hồ sơ, mã hóa, bảo quản và bàn giao mẫu.

Trực tiếp tham gia chỉ huy tại thực địa, Thiếu tá Nguyễn Kiêm Thọ, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Hòa Xá cho biết, khó khăn lớn nhất trong quá trình triển khai là hiện trạng các phần mộ không đồng nhất, nhiều mộ an táng đã lâu chịu tác động của địa chất và độ ẩm, một số mộ không có tiểu hoặc không còn mẫu đạt chuẩn, lại làm việc dưới thời tiết nắng nóng, mưa thất thường. Để giữ vững tiến độ và chất lượng, Ban Chỉ huy Quân sự xã đã phối hợp chặt chẽ với Công an xã, Trạm Y tế và các lực lượng bảo vệ hiện trường, kiểm soát nghiêm ngặt quy trình kỹ thuật, đồng thời duy trì họp rút kinh nghiệm sau từng ngày làm việc để kịp thời chấn chỉnh những khâu phát sinh.

Các lực lượng tham gia công tác khai quật thực địa. Ảnh: Hằng Nguyện

Không quản ngại vất vả, nhiều cán bộ, chiến sĩ đã làm việc với cường độ cao để chạy đua với thời gian. Anh Nguyễn Văn Hợp, Trung đội trưởng Trung đội Dân quân thường trực xã Hòa Xá bộc bạch: "Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy, UBND và Ban Chỉ huy Quân sự xã, tôi đã quán triệt tới toàn thể cán bộ, chiến sĩ trung đội nắm chắc tình hình từng nghĩa trang và nhiệm vụ cụ thể. Quá trình thi công gặp không ít trở ngại, nhất là khâu phá dỡ kết cấu, như tại Nghĩa trang Liệt sĩ Hòa Xá - Vạn Thái có tới hai lớp bê tông rất dày và sâu. Để bảo đảm tiến độ, anh em tập trung làm việc từ 6 giờ sáng, có những đợt làm việc tới 22 giờ suốt hai tối liền và tranh thủ cả ngày nghỉ để hoàn trả, chỉnh trang mặt bằng.

Với chúng tôi, đây không chỉ là nhiệm vụ chuyên môn đòi hỏi sự cẩn trọng, tỉ mỉ, chính xác tuyệt đối, mà còn là tình cảm, sự tri ân thiêng liêng đối với các anh hùng liệt sĩ. Mỗi mẫu sinh phẩm được lấy đều mang theo niềm hy vọng xác định được danh tính, sớm giải tỏa nỗi mong mỏi suốt nhiều năm của các gia đình, nên toàn đội luôn nỗ lực với tinh thần trách nhiệm cao nhất".

Vững nền tảng kinh nghiệm, quyết tâm bứt phá ở chặng tiếp theo

Từ thực tiễn triển khai giai đoạn 1, xã Hòa Xá đúc rút nhiều kinh nghiệm quan trọng: Phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của cấp ủy, chính quyền; chủ động chuẩn bị nhân lực, trang thiết bị, hậu cần và tập huấn chuyên sâu trước khi thực hiện; duy trì cơ chế phối hợp chặt chẽ giữa quân sự, công an, y tế, các đoàn thể và thôn đội; thực hiện nghiêm quy trình kỹ thuật phòng chống nhiễm chéo và thường xuyên kiểm tra, họp rút kinh nghiệm hằng ngày để xử lý kịp thời vướng mắc phát sinh.

Đánh giá về chặng đường vừa qua, Phó Chủ tịch UBND xã Hòa Xá Nguyễn Văn Cường nhấn mạnh: "Đây là nhiệm vụ đòi hỏi yêu cầu chuyên môn rất cao, tính chính xác tuyệt đối và sự cẩn trọng trong từng khâu nhỏ nhất. Thành công bước đầu của giai đoạn 1 là kết quả của sự phối hợp nhịp nhàng, tận tâm giữa các lực lượng cùng sự đồng thuận, ủng hộ rất lớn của nhân dân địa phương. Với chúng tôi, mỗi mẫu sinh phẩm được thu thập cẩn trọng là thêm một niềm hy vọng thắp lên, đưa các anh hùng liệt sĩ sớm trở về với tên tuổi, quê hương và gia đình".

Lãnh đạo xã Hoà Xá khen thưởng các tập thể, cá nhân. Ảnh: Hằng Nguyện

Ghi nhận những đóng góp nổi bật, UBND xã Hòa Xá đã khen thưởng 5 tập thể và 26 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2026 và giai đoạn 1 chiến dịch.

Bước sang giai đoạn 2 Chiến dịch 500 ngày đêm và hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2027), xã Hòa Xá tập trung rà soát, xác minh, chuẩn hóa và số hóa đồng bộ cơ sở dữ liệu về liệt sĩ, mộ liệt sĩ và thân nhân. Địa phương tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cơ quan chuyên môn theo dõi sát kết quả giám định ADN đối với 61 mẫu sinh phẩm đã bàn giao, đẩy mạnh tuyên truyền để nhân dân cung cấp thông tin có giá trị và thu thập mẫu bổ sung khi đủ điều kiện, nối dài mạch nguồn tri ân đầy nghĩa tình của quê hương.