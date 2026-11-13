Hành trình nghệ thuật của Hoàng Mèo trước khi bị bắt

Mới đây, diễn viên Hoàng Mèo trở thành tâm điểm chú ý khi bị bắt tạm giam trong vụ án liên quan đến việc sản xuất và phát hành phim ca nhạc hành động Huy Bến xe. Theo thông tin từ cơ quan chức năng, nam diễn viên cùng một số cá nhân khác bị khởi tố về tội đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông. Vụ việc nhanh chóng thu hút sự quan tâm của khán giả, đặc biệt khi Hoàng Mèo vốn là gương mặt quen thuộc trên sân khấu hài và màn ảnh Việt.

Giữa những diễn biến thu hút sự quan tâm của dư luận, nhìn lại hành trình hoạt động nghệ thuật của Hoàng Mèo cũng là cách để khán giả hiểu hơn về nam diễn viên từng có nhiều năm gắn bó với sân khấu và màn ảnh.

Diễn viên Hoàng Mèo là gương mặt quen thuộc với khán giả yêu thích sân khấu hài miền Nam.

Hoàng Mèo tên thật là Nguyễn Lê Hoàng, sinh năm 1982. Anh được đào tạo bài bản tại Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM. Nghệ danh Hoàng Mèo xuất phát từ một câu chuyện khá thú vị thời còn đi học. Trong một bài tập diễn tả động vật, dù lựa chọn hóa thân thành con hổ, anh lại được thầy nhận xét có dáng vẻ giống mèo. Cái tên từ đó gắn bó với nam nghệ sĩ suốt chặng đường làm nghề.

Những năm đầu hoạt động, Hoàng Mèo gắn bó với sân khấu Nụ Cười Mới do cố nghệ sĩ Hữu Lộc thành lập. Đây cũng là môi trường giúp anh tích lũy kinh nghiệm diễn xuất, rèn luyện khả năng biến hóa và từng bước tạo dựng chỗ đứng trong lòng khán giả yêu thích hài kịch miền Nam.

Không chỉ dừng lại ở những vai diễn gây cười, Hoàng Mèo còn cho thấy mong muốn thử sức với nhiều dạng nhân vật khác nhau. Trong chương trình Đời nghệ sĩ năm 2023, anh từng chia sẻ về định kiến bản thân chỉ phù hợp với hài kịch. Tuy nhiên, nam diễn viên khẳng định mình có thể đảm nhận cả những vai diễn chính kịch. Anh từng giành huy chương bạc tại một liên hoan sân khấu với vai diễn thuộc thể loại này.

Hoàng Mèo từng góp mặt trong nhiều dự án điện ảnh như Bố Già, Nhà Bà Nữ và Lật Mặt: Nhà Có Khách.

Bên cạnh sân khấu, Hoàng Mèo còn góp mặt trong nhiều dự án phim ảnh được khán giả biết đến như Lật Mặt: Nhà Có Khách, Bố Già, Nhà Bà Nữ, Chị Mười Ba và Vi Cá Tiền Truyện. Dù thường đảm nhận những vai phụ, anh từng chia sẻ không đặt nặng chuyện vai lớn hay vai nhỏ, điều quan trọng là nhân vật phải được thể hiện tốt và có thể để lại ấn tượng với người xem.

Đáng chú ý, Hoàng Mèo cũng từng thử sức ở vai trò nhà sản xuất. Năm 2023, anh ra mắt web-drama Tiểu Thư Và Ba Đầu Gấu, đảm nhận vai trò nhà sản xuất kiêm diễn viên chính. Tác phẩm xoay quanh câu chuyện về ba người đàn ông từng có quá khứ giang hồ, quyết định rửa tay gác kiếm để cùng nuôi dạy con gái của một người bạn đã mất. Dự án cho thấy nỗ lực mở rộng hoạt động nghệ thuật, không chỉ giới hạn ở vai trò diễn viên của Hoàng Mèo.

Ngoài diễn xuất, nam nghệ sĩ còn từng đảm nhận công việc tổng đạo diễn gameshow, đạo diễn ca nhạc và phụ trách ánh sáng cho liveshow của nhiều nghệ sĩ. Anh cũng từng cùng diễn viên Đại Ngọc Trâm thành lập sân khấu kịch Rubik dành cho thiếu nhi vào năm 2017.

Hoàng Mèo góp mặt trong phim Bố Già của Trấn Thành.

Những thông tin liên quan đến việc Hoàng Mèo bị khởi tố đang khiến tên tuổi nam diễn viên một lần nữa nhận được sự chú ý của công chúng. Từ sân khấu hài đến màn ảnh rộng, hành trình hoạt động nghệ thuật nhiều năm của anh được khán giả nhìn lại giữa những diễn biến mới gây xôn xao.