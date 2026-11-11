Hành trình nâng tầm lá bồ đề nghệ thuật Ninh Bình lên hàng OCOP

Tại vùng đất di sản Ninh Bình, nơi nổi tiếng với những danh thắng thiên nhiên thơ mộng và không gian văn hóa thanh tĩnh, những chiếc lá bồ đề rụng xuống sau một chu kỳ phát triển tự nhiên tưởng chừng như đã kết thúc vòng đời.

Tuy nhiên, qua bàn tay tài hoa, sự kiên nhẫn và óc sáng tạo của các nghệ nhân địa phương, chúng lại đang được hồi sinh để trở thành những tác phẩm nghệ thuật thủ công vô cùng tinh xảo, mang trong mình nét đẹp tao nhã và chiều sâu tâm linh./.