Hành trình nam sinh trường chuyên giữ vòng nguyệt quế Olympia ở lại Hà Nội

Đoàn Lê Anh Đức là Quán quân Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 26. Ảnh: VTV.

Chiến thắng của sự bản lĩnh

Chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 26 đã khép lại với chiến thắng tuyệt đối của Đoàn Lê Anh Đức - học sinh lớp 12 Sử 1, Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam (Hà Nội) để giành ngôi vị Quán quân cùng vòng nguyệt quế danh giá sau màn thể hiện tuyệt vời của mình.

Giải Nhì thuộc về em Trần Võ Gia Bảo đến từ Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn - Đông Hải (Khánh Hòa). Hai em Lý Thái Dương, học sinh Trường THPT Chuyên Hùng Vương (Phú Thọ); Nguyễn Huy Quang Minh đến từ Trường THPT Chuyên Thái Bình, tỉnh Hưng Yên cùng giành giải Ba.

Chia sẻ về chiến thắng nghẹt thở này, Đoàn Lê Anh Đức cho biết, em đã có một hành trình không ngừng nỗ lực và cố gắng để đạt được điều mình mong muốn. Em bày tỏ lòng biết ơn tới gia đình, thầy cô và bạn bè đã luôn đồng hành, giúp đỡ em trong suốt hành trình đáng nhớ vừa qua.

Các bạn học luôn đồng hành, cổ vũ nhiệt tình cho các nhà leo núi. Ảnh: VTV.

Đoàn Lê Anh Đức còn có khả năng thuộc và hát quốc ca của 135 quốc gia trên thế giới. Ảnh: VTV.

Trong phần Khởi động, Lý Thái Dương nhập cuộc ấn tượng với 85 điểm để tạm dẫn đầu đoàn leo núi. Anh Đức bám sát phía sau với 80 điểm, trong khi Gia Bảo có 35 điểm và Quang Minh đạt 10 điểm.

Ở phần thi Vượt chướng ngại vật, Gia Bảo gây bất ngờ khi nhanh chóng đưa ra đáp án chính xác "Tự học" từ hàng ngang thứ hai. Kết thúc phần thi, Thái Dương tiếp tục dẫn đầu với 95 điểm, chỉ hơn Anh Đức 5 điểm và Gia Bảo 10 điểm.

Bước ngoặt xuất hiện ở phần Tăng tốc khi thứ hạng của các thí sinh liên tục thay đổi. Đặc biệt, tại câu hỏi thứ ba, Anh Đức trả lời đúng đáp án "500 ngày đêm", giành thêm 40 điểm để vươn lên dẫn đầu.

Trần Bùi Bảo Khánh, Quán quân Olympia năm thứ 25 cũng đến từ Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam với vòng nguyệt quế trên tay tại trường quay S14 sáng 1/11. Ảnh: VTV.

Phần thi Về đích tiếp tục đẩy cuộc đua vào những tình huống căng thẳng. Là người thi đầu tiên, Anh Đức không trả lời được hai câu hỏi mở đầu. Ở câu đầu tiên, Thái Dương giành quyền trả lời đúng, nâng tổng điểm lên 165, trong khi Anh Đức còn 170 điểm. Anh Đức quyết định sử dụng Ngôi sao hy vọng ở câu hỏi cuối và nâng tổng điểm lên 210 với đáp án chính xác "Nguyễn Tuân".

Trong lượt thi của Thái Dương, Anh Đức tiếp tục giành quyền trả lời câu hỏi cuối và ghi thêm 20 điểm, nâng tổng điểm lên 230. Đến lượt Về đích của Gia Bảo, Anh Đức tiếp tục tận dụng cơ hội từ câu hỏi đầu tiên của đối thủ để nâng tổng điểm lên 250. Dù sau đó bị trừ 10 điểm vì trả lời sai câu hỏi có Ngôi sao hy vọng của Gia Bảo, Anh Đức vẫn giữ lợi thế dẫn đầu với 240 điểm.

Chung cuộc, Anh Đức đoạt số điểm cao nhất và giành vòng nguyệt quế của Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 26.

Hành trình không biết mệt mỏi

Các thầy cô, người thân và bạn bè cổ vũ cho Anh Đức tại trường quay VTV sáng 1/11. Ảnh: VTV.

Để làm nên thành quả hôm nay, nam sinh luôn nhận được sự cổ vũ, giúp đỡ của mọi người, bản thân đã có sự chuẩn bị cho sân chơi này trong suốt hơn 5 năm qua. Trước khi bước vào trận chung kết, Anh Đức cũng ý thức được lợi thế riêng của một học sinh chuyên xã hội và xác định phải biết tận dụng thế mạnh đó.

"Em đã chuẩn bị tâm lý cho mọi kết quả có thể xảy ra. Tuy nhiên, khi đã bước vào cuộc thi, dù ở bất kỳ tình huống nào em cũng tự nhủ không được từ bỏ niềm tin vào bản thân và phải luôn nỗ lực, cống hiến hết mình. Điều đáng tự hào hơn nữa là khi trường em là ngôi trường đầu tiên đoạt chức vô địch hai năm liên tiếp" - Anh Đức tâm sự.

Đoàn Lê Anh Đức với vòng nguyệt quế danh giá của năm 2026. Ảnh: Đình Tuệ.

Khoảnh khắc Anh Đức chia vui cùng với các bạn học sau trận chung kết. Ảnh: Đình Tuệ.

Nam sinh cho hay, thói quen tìm hiểu tri thức đã được em hình thành từ nhỏ. Dù không có định hướng tham gia Olympia ngay từ đầu, Anh Đức có thói quen đọc Wikipedia mỗi ngày và tìm đọc nhiều cuốn sách cung cấp kiến thức về xã hội. Đặc biệt, các môn Lịch sử, Địa lí và những kiến thức xã hội là thế mạnh của Anh Đức.

Để bổ trợ cho cuộc thi, Anh Đức chú trọng hơn đến các môn Tự nhiên và Ngoại ngữ. Nam sinh cho biết em tập trung nắm chắc những kiến thức cơ bản trong sách giáo khoa, bởi đây chính là nền tảng quan trọng giúp bản thân tự tin xử lý các câu hỏi và hoàn thành tốt từng phần thi.

Với ngôi vô địch năm 2026, Đoàn Lê Anh Đức nhận được phần thưởng 50.000 USD. Ảnh: VTV.

Nói về dự định sắp tới, Đoàn Lê Anh Đức bộc bạch, em sẽ dành thời gian củng cố lại kiến thức môn Toán, đồng thời tập trung ôn luyện IELTS để phục vụ cho việc học tập và công việc sau này.