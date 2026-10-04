Hành trình mới của diễn viên Tuấn Trần

Tuấn Trần, tên thật Trần Duy Tuấn, sinh năm 1992, bắt đầu được biết đến qua các dự án truyền hình trước khi tạo bước ngoặt với điện ảnh. Vai Quắn trong Bố già (2021) giúp nam diễn viên tạo dấu ấn rõ nét và giành giải Nam diễn viên chính xuất sắc tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 22. Tác phẩm cũng đạt khoảng 427 tỷ đồng, đưa Tuấn Trần trở thành một trong những gương mặt được chú ý tại phòng vé.

Sau thành công này, Tuấn Trần tiếp tục thử sức với nhiều dạng vai. Trong Đất rừng phương Nam, anh đảm nhận Út Lục Lâm, nhân vật có màu sắc lém lỉnh và trượng nghĩa. Đến Mai, nam diễn viên vào vai Dương, đóng cặp cùng Phương Anh Đào. Bộ phim đạt khoảng 551 tỷ đồng, tiếp tục đưa tên tuổi Tuấn Trần gắn với những tác phẩm có doanh thu lớn.

Tuấn Trần trong hành trình mới với On My Way Home. Ảnh: FBNV

Năm 2024, anh tiếp tục xuất hiện trong Làm giàu với ma với vai Lanh, trước khi chuyển sang màu sắc tâm lý gia đình trong Mang mẹ đi bỏ (2025). Tác phẩm hợp tác Việt - Hàn do đạo diễn Mo Hong Jin thực hiện giúp Tuấn Trần có cơ hội làm việc cùng Jung Il Woo. Bộ phim đạt khoảng 171 tỷ đồng tại Việt Nam và mở ra mối liên kết đáng chú ý giữa nam diễn viên với ê-kíp Hàn Quốc.

Năm 2026, Tuấn Trần tiếp tục góp mặt trong Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh. Tác phẩm được lựa chọn làm đại diện Việt Nam tham dự vòng sơ tuyển Oscar lần thứ 99 ở hạng mục Phim truyện quốc tế. Bên cạnh đó, anh còn chuẩn bị trở lại màn ảnh với Trại Giam Hạnh Phúc, dự kiến khởi chiếu ngày 20/11, trong đó nam diễn viên đảm nhận vai Phúc, một thầy giáo.

Mới đây, Tuấn Trần chia sẻ hình ảnh tại lễ cúng máy của On My Way Home, đánh dấu lần tái hợp với Jung Il Woo và đạo diễn Mo Hong Jin. Theo nam diễn viên, hơn 90% thời lượng tác phẩm sẽ được quay tại Hàn Quốc. Anh cho biết lần trở lại này sẽ có nhiều khác biệt và khốc liệt hơn, đồng thời giữ kín thông tin về nhân vật để tạo sự tò mò cho khán giả.

Tuấn Trần tái hợp Jung Il Woo trong dự án mới. Ảnh: FBNV

Việc liên tục thử sức ở những dự án khác nhau cho thấy Tuấn Trần không muốn đóng khung bản thân trong một kiểu nhân vật. Từ tình cảm, gia đình đến hành động và huyền sử, nam diễn viên đang mở rộng phạm vi diễn xuất trong giai đoạn sự nghiệp có nhiều thay đổi.

Phía sau màn ảnh, Tuấn Trần khá kín tiếng về đời tư và dành nhiều sự quan tâm cho gia đình, đặc biệt là mẹ. Từ một diễn viên trẻ từng bước tìm kiếm chỗ đứng, anh hiện có trong tay loạt tác phẩm đạt doanh thu hàng trăm tỷ đồng cùng những dự án hợp tác quốc tế.

Với On My Way Home, hành trình của Tuấn Trần tiếp tục được mở rộng sang thị trường Hàn Quốc. Khi thông tin về vai diễn vẫn được giữ kín, dự án đang trở thành một dấu mốc mới trong quá trình nam diễn viên tìm kiếm những thử thách khác biệt trên màn ảnh.