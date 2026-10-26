Hành trình mang nước sạch đến vùng khó

Tập huấn kỹ năng truyền thông dự án “Nước uống sạch cho cộng đồng”

Kịp thời hỗ trợ xử lý nguồn nước sau thiên tai

Dự án do Công ty Procter & Gamble (P&G) toàn cầu tài trợ không hoàn lại, thông qua Trung ương Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) Việt Nam và Hội CTĐ tỉnh triển khai. Với kinh phí giải ngân hơn 705 triệu đồng, dự án hỗ trợ khẩn cấp, tập huấn nâng cao năng lực và truyền thông thay đổi hành vi tại 5 xã chịu ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai, gồm Sông Lũy, Lương Sơn, Bắc Bình, Hải Ninh và Phan Sơn.

Tiết mục của học sinh tham gia Hội thi tìm hiểu về nước sạch

Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Phó Chủ tịch Hội CTĐ tỉnh, Giám đốc dự án cho biết, địa bàn thụ hưởng của dự án là vùng trũng, chịu tác động nặng nề của thời tiết khắc nghiệt - mùa nắng thì khô hạn khan hiếm nước, mùa mưa lại đối mặt với ngập lụt diện rộng. Đặc biệt, sau đợt mưa lũ làm gián đoạn hệ thống cung cấp nước tập trung tại hai xã Lương Sơn và Sông Lũy, nguy cơ bùng phát dịch bệnh do nguồn nước ô nhiễm tăng cao.

Trước tình hình khẩn cấp, Ban Điều hành dự án đã kịp thời phân phối 43.200 gói bột lọc nước P&G cho 764 hộ gia đình bị ảnh hưởng nặng để biến nguồn nước đục thành nước sạch đạt chuẩn sử dụng ngay. Bên cạnh đó, dự án đã tổ chức xét chọn công khai, minh bạch theo bộ tiêu chí ưu tiên để trao tặng 2.440 chiếc xô chứa nước tiêu chuẩn cho 1.220 hộ gia đình khó khăn.

Bên cạnh hỗ trợ vật tư, dự án tổ chức 8 lớp tập huấn, nâng cao năng lực cho 160 lượt cán bộ, giáo viên và tình nguyện viên. Lực lượng này triển khai 119 buổi truyền thông cộng đồng, tiếp cận 6.779 lượt người dân, hướng dẫn kỹ năng xử lý nước hộ gia đình và vệ sinh môi trường trong mùa bão lũ. Ngoài ra, 26.000 tờ rơi và 900 cuốn sổ tay hướng dẫn xử lý nước khẩn cấp được phát đến người dân.

Môi trường học đường cũng được chú trọng với 50 buổi truyền thông tại các trường tiểu học và THCS, thu hút 5.105 học sinh tham gia, hướng dẫn các em rửa tay bằng xà phòng, ăn uống hợp vệ sinh và sử dụng nước an toàn. Dự án còn tổ chức hội thi Tìm hiểu về nước sạch và vệ sinh với 250 học sinh tham gia.

Tổ chức Hội thi tìm hiểu về nước sạch, vệ sinh

Mở rộng khả năng tiếp cận nước sạch

Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn cho biết, quá trình triển khai gặp khó khăn do thay đổi địa giới hành chính, tổ chức bộ máy, ảnh hưởng đến việc kiện toàn lực lượng CTĐ cơ sở. Bên cạnh đó, thời điểm thực hiện trùng với đợt bầu cử địa phương và mùa vụ sản xuất, gây áp lực cho tiến độ họp dân và hoàn thiện chứng từ theo tiêu chuẩn quốc tế.

Dù gặp nhiều khó khăn, dự án vẫn đạt kết quả tích cực nhờ sự chỉ đạo của Trung ương Hội CTĐ Việt Nam, UBND tỉnh và sự phối hợp của các sở, ngành, chính quyền 5 xã. Đội ngũ tình nguyện viên và giáo viên thông thuộc địa bàn đã tích cực đến từng hộ dân, tuyên truyền kiến thức về nước sạch.

Tình nguyện viên đến nhà hướng dẫn người dân cách xử lý nguồn nước đục thành nước sạch

Để phát huy hiệu quả nguồn vốn viện trợ, Hội CTĐ tỉnh đã kiến nghị Ban Điều hành dự án Trung ương Hội sớm cho phép sử dụng kinh phí còn dư để bổ sung các hạng mục, tiếp tục mở rộng khả năng tiếp cận nước sạch tại những khu vực còn khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Dự án “Nước uống sạch cho cộng đồng” không chỉ giúp người dân tiếp cận nguồn nước an toàn sau thiên tai mà còn góp phần thay đổi thói quen vệ sinh, nâng cao chất lượng cuộc sống và bảo vệ sức khỏe người dân vùng bão lũ Lâm Đồng. Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Phó Chủ tịch Hội CTĐ tỉnh, Giám đốc dự án