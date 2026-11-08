Hành trình 'lột xác' cảnh quan của một trong những bãi biển đẹp nhất Châu Á

Những công trình giữ biển

Bờ biển Cửa Đại (phường Hội An Đông, TP Đà Nẵng) từng được bình chọn vào top 25 bãi biển đẹp nhất châu Á. Tuy nhiên, từ năm 2014, khu vực này bắt đầu hứng chịu tình trạng xói lở nghiêm trọng. Sóng biển liên tục cuốn trôi hàng trăm mét đất, làm sập nhà dân, đe dọa nhà hàng, khách sạn cùng hạ tầng ven biển.

Trước thực trạng này, nhằm bảo vệ bờ biển Cửa Đại - Hội An, từ tháng 6/2020 đến tháng 9/2024, tỉnh Quảng Nam cũ (nay là TP Đà Nẵng) đã triển khai xây dựng tuyến đê ngầm dài hơn 2,3km. Công trình nằm chìm khoảng 0,5m dưới mặt nước biển, chạy song song với bờ và cách bờ khoảng 250m. Khi tuyến đê hoàn thành, lượng cát nạo vét từ luồng Cửa Đại sẽ được tận dụng để bơm bổ sung, từng bước khôi phục bãi cát trắng.

Bãi biển Cửa Đại sau khi được cải tạo với diện mạo được "lột xác" hoàn toàn.

Đến tháng 3/2025, dự án chống xói lở và bảo vệ bền vững bờ biển Hội An tiếp tục được khởi công với tổng vốn đầu tư gần 1.000 tỷ đồng, từ nguồn vốn vay của Cơ quan Phát triển Pháp và vốn đối ứng.

Dự án gồm 7 đoạn đê ngầm được xây dựng ngắt quãng, với tổng chiều dài 2,1km. Ngoài ra, 6 mỏ hàn nối từ bờ ra giữa thân đê cũng được triển khai, tổng chiều dài gần 1,5km. Sau khi hệ thống đê ngầm và mỏ hàn hoàn thành, nhà thầu dự kiến bổ sung khoảng 1,5 triệu m³ cát lấy từ vùng biển Cửa Đại để tạo bãi khô rộng 40 m và bãi tắm rộng 60 m.

Hệ thống công trình này giúp giảm tác động trực tiếp của sóng vào bờ, tiêu tán một phần năng lượng sóng, qua đó hạn chế tình trạng xói lở, xâm thực đường bờ và thất thoát cát tại các bãi tắm.

Tiếp tục triển khai các giải pháp bảo vệ bờ biển, tháng 4/2026, TP Đà Nẵng khởi công dự án khắc phục khẩn cấp tuyến kè bảo vệ sông Thu Bồn tại khu vực An Lương (xã Duy Nghĩa) và xử lý xói lở bờ biển Hội An, với tổng kinh phí hơn 498 tỷ đồng. Trong đó, gói thầu khắc phục xói lở bờ biển Hội An có giá trị hơn 214 tỷ đồng, tập trung gia cố các khu vực bãi tắm Cửa Đại, Tân Thành và An Bàng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp Đà Nẵng cho biết, sau thời gian nỗ lực thi công, khắc phục những khó khăn về địa hình và thời tiết, đến nay cả hai dự án cơ bản hoàn thành, đang được hoàn tất các công đoạn để nghiệm thu, bàn giao.

Những bờ kè được gia cố chắc chắn dọc bãi biển.

Người dân, du khách vui mừng khi bãi biển “hồi sinh”

Anh Đặng Ngọc Hoàng (ngụ xã Đại Lộc, TP Đà Nẵng) cho biết, hầu như cuối tuần nào anh và gia đình cũng đến Cửa Đại tắm biển, nghỉ ngơi. Chứng kiến bãi biển từng bị xói lở, tan hoang nay dần được “hồi sinh”, anh không khỏi xúc động.

“Nhìn Cửa Đại thay đổi từng ngày, du khách như mình thật sự rất vui. Hy vọng các dự án sớm hoàn thành, trả lại vẻ đẹp vốn có cho bãi biển, để người dân và du khách có thêm một điểm đến lý tưởng”, anh Hoàng chia sẻ.

Là du khách đến từ Hà Nội, chị Nguyễn Thị Phúc cho hay, mỗi lần trở lại Hội An, chị đều dành thời gian ghé biển Cửa Đại. Theo chị, bãi biển không chỉ là điểm đến nghỉ dưỡng mà còn góp phần tạo nên sức hút riêng của Hội An đối với du khách.

“Việc bờ biển được đầu tư khắc phục xói lở, từng bước lấy lại diện mạo khang trang là tín hiệu đáng mừng”, chị Phúc bộc bạch.

Hơn 15 năm kinh doanh bên bờ biển Cửa Đại, anh Lê Văn Trọng (chủ một nhà hàng ven biển) đã chứng kiến nhiều thăng trầm của vùng biển này, từ thời kỳ nhộn nhịp đến những năm tháng xói lở nghiêm trọng.

Người dân thoải mái vui chơi trên bãi biển được cải tạo.

Theo anh Trọng, hơn 10 năm trước, Cửa Đại từng là niềm tự hào của người dân Hội An, vừa là điểm đến thu hút du khách, vừa tạo sinh kế cho hàng trăm hộ kinh doanh. Thế nhưng, sóng biển xâm thực ngày càng dữ dội khiến bờ cát bị cuốn trôi, nhiều tài sản hư hỏng, hoạt động du lịch cũng dần trầm lắng. Để bảo vệ nhà hàng, mỗi năm anh phải bỏ ra hàng chục triệu đồng mua cát, bao tải địa chất để gia cố, ngăn sạt lở.

Những ngày gần đây, chứng kiến bãi biển dần khang trang, du khách trở lại tắm biển, dạo chơi, anh Trọng không giấu được niềm phấn khởi. Không khí kinh doanh cũng bắt đầu sôi động hơn khi các nhà hàng ven biển tranh thủ sửa sang cơ sở vật chất, bổ sung bàn ghế, sẵn sàng đón khách trở lại.

“Chúng tôi rất vui khi bờ biển được phục hồi, du khách có thể thoải mái đến vui chơi, nghỉ dưỡng. Đây cũng là cơ hội để những hộ kinh doanh như chúng tôi khôi phục hoạt động, cải thiện thu nhập. Hy vọng thời gian tới, lượng khách sẽ ngày càng đông hơn”, anh Trọng chia sẻ.