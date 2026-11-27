Chiều 27/11 tại Trụ sở Văn phòng Quốc hội, 35 Ngô Quyền, Báo Đại Biểu Nhân dân đã tổ chức Tọa đàm 80 năm Hiến pháp Việt Nam - Giá trị trường tồn và khát vọng phát triển đất nước.

Phát biểu khai mạc tọa đàm, Phó Tổng Biên tập Báo Đại biểu Nhân dân, TS. Lê Thanh Kim nêu rõ, ngày 9/11/1946, giữa bộn bề công việc và trong bối cảnh “thù trong giặc ngoài”, cũng như những khó khăn, thách thức đối với chính quyền Nhà nước non trẻ, bản Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã ra đời.

Đó không chỉ là sự kiện khai sinh một nền lập hiến cách mạng, mà còn là sự kết tinh từ khát vọng tự do, bình đẳng và tinh thần “trăm điều phải có thần linh pháp quyền” Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nung nấu suốt hành trình tìm đường cứu nước.

Phó Tổng Biên tập Báo Đại biểu nhân dân Lê Thanh Kim phát biểu khai mạc tọa đàm.

“Từ những điều khoản ngắn gọn, súc tích, nhưng thấm đẫm tinh thần dân chủ của Hiến pháp 1946, một chân lý lớn đã được khắc ghi: Chính quyền của một quốc gia độc lập chỉ thực sự vững mạnh khi được trao quyền bởi lá phiếu của Nhân dân và vận hành trong khuôn khổ của Hiến pháp”, Phó Tổng Biên tập Báo Đại biểu Nhân dân nhấn mạnh.

Từ Hiến pháp năm 1946, sau 4 lần sửa đổi, ban hành mới, vào các năm 1959, 1980, 1992 và 2013, những dấu mốc thể hiện sinh động từng bước phát triển của cách mạng Việt Nam.

Nếu Hiến pháp năm 1946 đặt viên gạch nền cho chế độ dân chủ nhân dân; Hiến pháp 1959 và 1980 quy tụ sức mạnh toàn dân tộc cho sự nghiệp kháng chiến, thống nhất đất nước và xây dựng chủ nghĩa xã hội, Hiến pháp 1992 và đặc biệt là Hiến pháp năm 2013 đã tạo bước đột phá về tư duy Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, đặt quyền con người, quyền công dân ở vị trí trang trọng hàng đầu và thiết lập cơ chế phân công, phối hợp, kiểm soát quyền lực nhà nước ngày càng minh định, rõ ràng.

Hiến pháp không chỉ là “bản khế ước xã hội” thiêng liêng ghi nhận chủ quyền của Nhân dân trong lịch sử, mà phải là “mạch nguồn thể chế” dẫn dắt mọi cải cách hôm nay, nơi quyền lực được kiểm soát bằng pháp luật, quyền con người được bảo vệ bằng công lý, và khát vọng phát triển đất nước được chắp cánh bằng tư duy lập pháp kiến tạo.

Quang cảnh cuộc tọa đàm.

Phân tích giá trị của Hiến pháp năm 1946, PGS.TS Đặng Minh Tuấn, Chủ nhiệm Khoa Luật Hiến pháp và Luật Hành chính, Trường Đại học Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội cho rằng, tư duy lập hiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các nhà lập hiến đương thời thể hiện tầm nhìn rất tiến bộ.

Quá trình xây dựng, hoàn thiện Hiến pháp hiện nay cần tiếp tục kế thừa các nguyên tắc phổ biến, tiến bộ của nhân loại, đồng thời xuất phát từ điều kiện thực tiễn và yêu cầu phát triển của Việt Nam. Điều quan trọng là phải giữ được tinh thần độc lập, sáng tạo, không máy móc sao chép mô hình nước ngoài nhưng cũng không tự giới hạn trong những khuôn mẫu đã có. Việt Nam hoàn toàn có thể nghiên cứu, xây dựng những cơ chế mới phù hợp với bối cảnh và yêu cầu phát triển của đất nước.

Cùng bàn về những bài học từ tư duy lập hiến năm 1946, Đại biểu Quốc hội Trịnh Xuân An nhấn mạnh, Hiến pháp đầu tiên của nước ta không chỉ giải quyết yêu cầu giành và giữ độc lập mà còn đặt nền tảng cho sự ổn định và phát triển đất nước. Từ đó, Đại biểu đúc kết ba bài học có giá trị lâu dài.

Không những thế, Hiến pháp phải lấy yêu cầu giữ nước, bảo đảm ổn định đất nước và xã hội làm nền tảng. Tinh thần đoàn kết toàn dân, xây dựng chính quyền mạnh mẽ, sáng suốt được thể hiện ngay trong Lời nói đầu Hiến pháp năm 1946, đáp ứng yêu cầu củng cố chính quyền cách mạng và bảo vệ thành quả độc lập.

Cuối cùng, Hiến pháp phải mở ra những ý tưởng, cơ chế và nền tảng pháp lý tạo điều kiện cho đất nước phát triển. Ngay trong hoàn cảnh lịch sử đặc biệt khó khăn, các nhà lập hiến đã không chỉ giải quyết những yêu cầu trước mắt mà còn hướng tới tương lai. Đây cũng là bài học có ý nghĩa đối với hiện nay: Lấy ý chí, nguyện vọng của người dân làm mục tiêu, lấy sự phát triển, đi lên của đất nước làm định hướng…

Những trao đổi tại Tọa đàm cho thấy, giá trị của Hiến pháp năm 1946 không chỉ nằm ở dấu mốc lịch sử khai mở nền lập hiến Việt Nam, mà còn ở những tư tưởng có sức sống lâu dài: Quyền làm chủ của Nhân dân, bảo đảm ổn định quốc gia, mở đường cho phát triển. Kỷ niệm 80 năm Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (Hiến pháp năm 1946) là dịp để nhìn lại hành trình lập hiến của dân tộc, đồng thời đặt ra yêu cầu tiếp tục đổi mới tư duy xây dựng và thi hành pháp luật trong giai đoạn phát triển mới.