Hành trình lặng thầm sau bục giảng

Lặng thầm vun đắp những mùa vui

(Thầy giáo Nguyễn Tân Thành, Phó Hiệu trưởng Trường THCS Tân Gianh, xã Tân Gianh)

• Phóng viên (P.V): Hơn 25 năm gắn bó với ngành Giáo dục, trong đó có 14 năm công tác ở vùng đặc biệt khó khăn, thầy đã trải qua nhiều đổi thay của học trò và nhà trường. Kỷ niệm nào khiến thầy nhớ nhất và càng thêm gắn bó với nghề?

- Thầy giáo Nguyễn Tân Thành: Những năm đầu đứng lớp tại Trường THCS Quảng Hưng (huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình cũ), tôi có một kỷ niệm đến nay vẫn không thể nào quên. Khi ấy, tôi thường tranh thủ buổi tối phụ đạo miễn phí cho học sinh gần trường. Một hôm, tôi phát hiện có bóng người đứng lấp ló ngoài cửa sổ lớp học. Đó là Võ Thị Lương, cô học trò có hoàn cảnh khó khăn, ít nói và học lực còn hạn chế.

Khi được hỏi, em nói muốn nghe tôi giảng Toán nhưng sợ không có tiền nên không dám vào lớp. Tôi giải thích việc học hoàn toàn miễn phí và động viên em tham gia cùng các bạn. Từ đó, Lương mạnh dạn hơn, chăm chỉ học tập, cuối năm đạt học sinh tiên tiến, năm sau vươn lên học sinh giỏi của trường.

Sau này, Lương thi đỗ đại học ngành Giáo dục mầm non. Niềm vui của tôi không chỉ là sự tiến bộ của học trò mà còn là khi thấy ước mơ của em được chắp cánh. Tôi nhận ra rằng, đôi khi một lời động viên, sự cảm thông đúng lúc có thể làm thay đổi hành trình của một đứa trẻ. Đó cũng là điều nhắc nhở tôi luôn dành cho học trò tình thương, sự kiên nhẫn và trách nhiệm của người thầy.

Thầy giáo Nguyễn Tân Thành khen thưởng các em học sinh đạt thành tích trong các cuộc thi - Ảnh: N.M

• P.V: Bên cạnh công tác chuyên môn, thầy còn dành nhiều tâm sức xây dựng nhà trường, phát triển đội ngũ và chăm lo học sinh. Điều gì để lại cho thầy nhiều dấu ấn nhất?

- Thầy giáo Nguyễn Tân Thành: Tôi nhớ nhất những năm tháng cùng tập thể xây dựng Trường THCS Cảnh Hóa, huyện Quảng Trạch cũ (nay là Trường THCS Tân Gianh).

Thời điểm đó, nhà trường còn nhiều khó khăn, cơ sở vật chất thiếu thốn, chất lượng giáo dục chưa cao. Tôi luôn trăn trở làm sao tạo thêm động lực cho giáo viên và niềm tin cho học sinh. Vì vậy, tôi cố gắng lắng nghe, chia sẻ với đồng nghiệp, đồng thời quan tâm, hỗ trợ những học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Cảnh Hóa thường xuyên chịu ảnh hưởng của thiên tai, mưa lũ, khiến đời sống nhiều gia đình và việc học tập của các em bị xáo trộn. Mỗi khi thiên tai xảy ra, nhà trường lại lo lắng về sự an toàn, điều kiện sinh hoạt và việc học của học sinh. Chúng tôi chủ động kết nối các tổ chức, nhà hảo tâm, vận động nguồn lực hỗ trợ kịp thời, giúp các em vơi bớt khó khăn và duy trì việc đến trường.

Từ sự đồng lòng của tập thể, nhà trường từng bước cải thiện cơ sở vật chất, đổi mới hoạt động dạy học và xây dựng môi trường giáo dục hạnh phúc. Với tôi, niềm vui lớn nhất không chỉ là những danh hiệu đạt được, mà còn là sự trưởng thành của đội ngũ, tiến bộ của học sinh và niềm tin của phụ huynh, Nhân dân.

Gieo yêu thương nơi miền biên viễn

(Cô giáo Bùi Thị Phú, Trường phổ thông dân tộc bán trú THCS Hướng Phùng, xã Hướng Phùng)

• P.V: Điều gì đã níu chân cô suốt 22 năm công tác tại vùng biên giới Hướng Phùng? Có kỷ niệm nào khiến cô nhớ mãi?

- Cô giáo Bùi Thị Phú: Năm 2004, tôi lên Hướng Phùng làm nhiệm vụ phổ cập giáo dục với lời hẹn “đi 2 năm rồi về”. Nhưng tình người nơi đây cứ thế níu chân, đến nay đã trọn 22 năm tôi gắn bó với vùng đất này. Tấm lòng mộc mạc của bà con Bru-Vân Kiều và ánh mắt hồn nhiên của học sinh đã biến Hướng Phùng thành quê hương thứ hai của tôi lúc nào không hay.

Làm giáo viên vùng cao là quen với những ngày băng rừng, lội suối đến từng nhà vận động học sinh. Có hôm mưa rừng ướt sũng áo quần, nhưng sáng hôm sau thấy các em đến lớp đầy đủ, chúng tôi lại vui mừng, bảo nhau: Hôm nay lớp không vắng em nào. Chính những niềm vui giản dị ấy đã níu chân tôi ở vùng biên giới này.

Cô giáo Bùi Thị Phú trong hành trình thiện nguyện - Ảnh: N.M

Tôi nhớ mãi kỳ thi tốt nghiệp lớp 9 năm ấy. Sát giờ thi, một học sinh ở thôn Chênh Vênh vẫn chưa đến trường. Tôi vội vượt suối, băng dốc tìm đến nhà thì thấy em ngồi lặng lẽ ở góc nhà. Em lí nhí: “Áo em chưa khô kịp, em không có áo mặc…”. Thương học trò, tôi động viên rồi mượn áo của bố, dép của em gái cho em đến trường. Vậy mà gần cổng trường, em lại ngập ngừng: “Cô ơi, em không có bút!”.

Khoảnh khắc ấy khiến tôi càng thấm thía những thiếu thốn mà học trò vùng cao phải đối mặt. Ở nơi này, người giáo viên không chỉ truyền đạt kiến thức mà đôi khi còn phải làm cha, làm mẹ, chăm lo cho các em từ chiếc áo, đôi dép, cây bút đến từng bữa ăn, để con đường đến trường không bị gián đoạn.

• P.V: Có phải những câu chuyện trên đã thôi thúc cô tích cực kết nối các nguồn lực hỗ trợ học sinh khó khăn và tham gia hoạt động cộng đồng?

- Cô giáo Bùi Thị Phú: Đúng vậy. Đó là tình yêu thương và sự thấu cảm dành cho bà con, học sinh vùng cao. Tôi luôn thấy học trò nơi đây phải chịu nhiều thiệt thòi so với bạn bè cùng trang lứa: Có em không đủ áo ấm khi mùa đông đến, bữa ăn còn thiếu thốn, thậm chí có nguy cơ bỏ học vì hoàn cảnh gia đình. Vì thế, tôi chưa bao giờ chỉ xem các em là học sinh của mình, mà luôn coi như con em trong gia đình.

Chính những trăn trở ấy thôi thúc tôi kết nối các nhà hảo tâm, vận động hỗ trợ áo ấm, sách vở và đồ dùng học tập cho các em. Tôi mong sự chung tay của cộng đồng sẽ giúp học sinh vùng cao vơi bớt khó khăn, có thêm điều kiện đến trường và hướng tới tương lai.

Ươm mầm tương lai

(Cô giáo Cao Thị Lệ Hằng, Trường mầm non số 1 Kim Phú, xã Kim Phú)

• P.V: Hành trình trở thành người Rục đầu tiên vào đại học của em đã nhận được sự giúp đỡ như thế nào từ thầy cô, nhà trường và các nhà hảo tâm?

- Cô giáo Cao Thị Lệ Hằng: Với em, hành trình đến giảng đường đại học là một chặng đường đặc biệt, bởi em là người đầu tiên trong cộng đồng người Rục ở bản Mò O Ồ Ồ (nay là bản Yên Hợp) đỗ đại học. Những ngày đầu xa nhà em rất lo lắng, nhưng thật may mắn là trong suốt 4 năm học, em luôn nhận được sự quan tâm, động viên của các chú Bộ đội Biên phòng, thầy cô và bạn bè.

Em được miễn phí ký túc xá, nhận nhiều học bổng và sự giúp đỡ thiết thực. Đặc biệt, bác Vũ Đại Thắng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình cũ, đã hỗ trợ em mỗi tháng 3 triệu đồng sinh hoạt phí trong suốt 4 năm. Đó là sự giúp đỡ khiến em rất xúc động và biết ơn. Những tình cảm ấy là động lực để em nỗ lực học tập, trưởng thành và luôn tự nhủ phải cố gắng hơn nữa, để không phụ lòng những người đã giúp đỡ mình, đồng thời có thể trở về đóng góp cho quê hương.

Giờ lên lớp của cô giáo trẻ Cao Thị Lệ Hằng - Ảnh: N.M

• P.V: Khi trở thành cô giáo trên chính quê hương mình, em có cảm xúc như thế nào? Em mong muốn điều gì cho những học trò nhỏ cùng bản làng?

- Cô giáo Cao Thị Lệ Hằng: Khi được trở về bản dạy mầm non, em có rất nhiều cảm xúc đan xen: vừa lo lắng, vừa vui mừng và hạnh phúc. Lo lắng vì đây là năm đầu tiên em đi dạy, em còn nhiều bỡ ngỡ, chưa biết mình có thể làm tốt vai trò của một cô giáo hay không, các em nhỏ có nghe lời và tiếp nhận những điều mình dạy hay không.

Nhưng sau 4 năm học tập xa nhà, em được trở về quê, được gặp gỡ và dạy dỗ những em nhỏ cùng bản làng. Nghe các em gọi mình là cô, em thực sự xúc động. Điều hạnh phúc hơn cả là môi trường làm việc không hề xa lạ. Em nhận được sự gần gũi, thân thiện của đồng nghiệp, phụ huynh và học sinh. Làm cô giáo, em cũng hiểu hơn những khó khăn mà trẻ em trong bản đang gặp phải.

Em mong muốn không chỉ dạy các em kiến thức mà còn giúp các em mạnh dạn, tự tin và thích đến trường hơn. Em sẽ tiếp tục học hỏi, cố gắng làm tốt công việc để góp phần chăm lo cho các em và quê hương mình.

Ngọc Mai (thực hiện)