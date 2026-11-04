Hành trình lắng nghe, chia sẻ để giữ tình làng, nghĩa xóm

Người làm hòa giải như người bạn tâm giao

Chia sẻ về công tác hòa giải tại thôn Tiến Xuân 1, xã Yên Xuân, thành phố Hà Nội, bà Quách Thị Hạnh, Trưởng ban Công tác Mặt trận, Tổ trưởng Tổ hòa giải thôn Tiến Xuân 1 cho biết, thôn Tiến Xuân 1 được hình thành trên cơ sở sáp nhập thôn 3 và thôn 4 của xã Yên Xuân trước đây. Sau ngày 1-7-2026, thôn có 547 hộ dân với gần 2.300 nhân khẩu. Tổ hòa giải được thành lập với 9 thành viên, gồm đại diện các chi hội đoàn thể, chi đoàn, trưởng thôn và những người có uy tín trong cộng đồng.

Ban Công tác mặt trận thôn Tiến Xuân 1 nhận công bố Quyết định thành lập, trong đó có các thành viên của Tổ hòa giải thôn. Ảnh: NVCC

Dù mới hoạt động, tổ đã bước đầu phát huy vai trò trong việc nắm bắt tình hình, kịp thời tháo gỡ những mâu thuẫn phát sinh. Theo bà Hạnh, thôn khá bình yên, không có nhiều trường hợp cần hòa giải. Tuy nhiên, khi có sự việc xảy ra, các thành viên luôn sẵn sàng có mặt.

Chia sẻ về câu chuyện hòa giải, bà Hạnh nhớ lại một trường hợp xảy ra ngay trong những ngày đầu tổ mới thành lập. Đó là mâu thuẫn giữa hai vợ chồng đều đã ngoài 60 tuổi. Có lần do mâu thuẫn cao, người chồng không giữ được bình tĩnh, có hành vi tát vợ. Người vợ báo với lực lượng an ninh cơ sở về việc bị bạo lực gia đình.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Tổ hòa giải thôn Tiến Xuân 1 đã chủ động liên hệ, gặp gỡ để tìm hiểu sự việc. Các thành viên đến nhà lắng nghe tâm tư người vợ, đồng thời phân tích để bà hiểu hơn về hoàn cảnh và những áp lực của chồng.

Các thành viên cũng phân tích sự nỗ lực của người chồng khi đi làm để có thêm thu nhập, san sẻ gánh nặng kinh tế, lo toan cuộc sống gia đình.

Đồng thời, tổ liên lạc với người chồng vì giận vợ đã bỏ nhà đến nơi làm việc ở tạm, chia sẻ và khuyên ông hiểu rằng những lo lắng, nghi ngờ của vợ xuất phát từ tâm lý, tình cảm. Ông cần bình tĩnh, quan tâm, thấu hiểu với vợ nhiều hơn, tuyệt đối không giải quyết mâu thuẫn bằng hành vi bạo lực hay bỏ nhà đi.

Bằng sự lắng nghe, phân tích và những lời khuyên chân thành, Tổ hòa giải giúp hai vợ chồng bình tĩnh nhìn nhận lại vấn đề. Điều khiến các thành viên vui nhất là ngay ngày hôm sau, người chồng đã trở về nhà. Hai ông bà lại vui vẻ trở lại, đến nay cuộc sống gia đình vẫn rất yên ấm.

Thôn Tiến Xuân 1, xã Yên Xuân, Hà Nôi. Ảnh: Hữu Thiện.

Với những mâu thuẫn nảy sinh trong các mối quan hệ gia đình, làng xóm, biết lắng nghe, phân tích đúng sai như một người bạn tâm tình chính là bí quyết giúp các thành viên Tổ hòa giải thôn Tiến Xuân 1 thành công.

Mới đây, trong thôn có trường hợp hai vợ chồng đi làm thuê cho chủ một homestay. Trong quá trình làm việc, hai bên xảy ra mâu thuẫn, dẫn đến lời qua tiếng lại căng thẳng. Nhận được tin báo, các thành viên Tổ hòa giải đã kịp thời có mặt, lắng nghe tâm tư của đôi bên, chia sẻ và đưa ra những lời khuyên có tình, có lý. Mâu thuẫn vì thế cũng nhanh chóng được hóa giải, góp phần giữ bình yên cho thôn làng.

“Có những chuyện nếu mình đến kịp thời, lắng nghe và chia sẻ thì người dân sẽ hiểu ra vấn đề, không để mâu thuẫn đi quá xa. Mình phải đặt mình vào hoàn cảnh của họ, hiểu được tâm tư, mong muốn của từng người thì mới có thể khuyên bảo thấu tình, đạt lý”, bà Hạnh chia sẻ.

Nêu cao tinh thần trách nhiệm của thành viên tổ hòa giải

Bà Quách Thị Hạnh cho biết, thôn Tiến Xuân 1 hiện có 5 cụm dân cư, mỗi cụm đều có người phụ trách theo dõi, nắm bắt tình hình và phản ánh những vấn đề phát sinh. Những người sinh sống tại địa bàn, hiểu rõ các hộ dân sẽ có điều kiện tiếp xúc, phát hiện mâu thuẫn từ khi mới manh nha.

Khi có vụ việc, các thành viên cùng trao đổi, đánh giá nguyên nhân, hoàn cảnh và thống nhất phương án xử lý trước khi gặp gỡ các bên. Việc chuẩn bị kỹ lưỡng giúp quá trình hòa giải thống nhất, hạn chế tình trạng mỗi người nói một cách, đồng thời nâng cao hiệu quả vận động.

Chị Quách Thị Hạnh, Trưởng Ban Công tác Mặt trận, Tổ trưởng Tổ hòa giải thôn Tiến Xuân 1 nêu cao sự lắng nghe, thấu hiểu trong công tác hòa giải. Ản

Bí thư Chi bộ thôn Tiến Xuân 1 Quách Hữu Hải nhận định, Tổ hòa giải đang phát huy vai trò giữ yên làng, êm xóm, từ nhà ra ngõ. Các thành viên tích cực, có tinh thần trách nhiệm cao, kịp thời có mặt khi nhận được thông tin phản ánh và đưa ra giải pháp thấu tình, đạt lý.

Theo ông Quách Hữu Hải, do địa bàn mới sáp nhập cần thêm thời gian ổn định, các thành viên cũng phải tiếp tục tích lũy kinh nghiệm. Tuy nhiên, với tinh thần trách nhiệm, sự tận tâm và quyết tâm học hỏi, đồng chí tin tưởng mỗi thành viên sẽ ngày càng làm tốt hơn vai trò của mình.

Để khắc phục khó khăn, các thành viên trong tổ hòa giải thôn Tiến Xuân 1 xác định để nâng cao chất lượng hòa giải thì trước hết phải xây dựng một tập thể đoàn kết, thống nhất và chủ động nắm bắt tình hình ngay từ cơ sở. Tổ hòa giải không chỉ chờ người dân có đơn hoặc mâu thuẫn trở nên nghiêm trọng mới vào cuộc, mà cần phát huy vai trò của từng thành viên trong việc theo dõi, phát hiện sớm những bất đồng để kịp thời chia sẻ, vận động.

"Thời gian tới, đội ngũ hòa giải viên thôn Tiến Xuân 1 chúng tôi tiếp tục nâng cao kiến thức pháp luật, kỹ năng hòa giải, chủ động nắm bắt tình hình từ cơ sở, kịp thời tháo gỡ những mâu thuẫn ngay từ khi mới phát sinh, góp phần xây dựng cộng đồng dân cư đoàn kết, văn minh, an toàn"- Chị Quách Thị Hạnh nhấn mạnh.