Từ cuộc tranh tài của 500 người đến chuỗi trò chơi văn hóa, sự kiện hướng tới việc giúp người tham dự cảm nhận tiếng Việt không chỉ là phương tiện giao tiếp. Trong mỗi từ ngữ còn chứa đựng ký ức, văn hóa, lối tư duy và cách biểu đạt tình cảm của cộng đồng. (Ảnh: VTV)

Ngày 20/11, Ban Văn hóa-Giải trí (VTV3), Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức “Hành trình lan tỏa tình yêu tiếng Việt” tại Hà Nội hướng tới Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11.

Đây là sự kiện kỷ niệm 5 năm phát sóng chương trình “Vua Tiếng Việt,” đưa những thử thách ngôn ngữ ra khỏi trường quay, quy tụ 500 người cùng tranh tài tại Di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu-Quốc Tử Giám.

Mở đầu chương trình, Tiến sỹ Đoàn Hương chia sẻ về quá trình phát triển của tiếng Việt và những đóng góp của các thế hệ nhà văn, nhà thơ đối với khả năng biểu đạt của ngôn ngữ dân tộc.

Theo cách nhìn này, tiếng Việt không phải một hệ thống ngôn ngữ đứng yên mà liên tục được bồi đắp qua đời sống, văn học và quá trình sáng tạo của nhiều thế hệ. Mỗi tác phẩm, cách diễn đạt hay sự lựa chọn từ ngữ đều góp phần mở rộng khả năng chuyển tải suy nghĩ và tình cảm của con người Việt Nam.

Tiến sỹ Đoàn Hương (thứ hai từ trái sang) cùng các chuyên gia, khách mời. (Ảnh: VTV)

Việc tìm hiểu, sử dụng đúng và tiếp tục làm giàu tiếng Việt vì thế không chỉ thuộc về giới nghiên cứu hoặc những người làm công việc sáng tác. Trách nhiệm ấy còn gắn với mỗi người trong cách giao tiếp, viết, đọc và tiếp nhận thông tin hàng ngày.

Khác với những lượt thi diễn ra trong trường quay, sự kiện lần này đưa các thử thách của “Vua Tiếng Việt” đến một không gian rộng hơn, với sự tham gia đồng thời của 500 người chơi. Các thí sinh là khách mời và khách tham quan Thủ đô có chung sự quan tâm đến tiếng Việt.

Việc đưa cuộc thi ra khỏi trường quay đồng thời mở rộng cách khán giả tiếp cận chương trình. Từ vị trí của người xem truyền hình, công chúng có thể trở thành người chơi, trực tiếp tương tác với câu hỏi và kiểm tra vốn tiếng Việt của mình.

Song song với phần tranh tài, người tham dự còn được dạo bước trên “Con đường thơ tài hoa,” tham gia các trò chơi như “Cho lục đáp bát,” “Điền thơ khuyết chữ,” “Vòng quay vần thơ” hay “Giải câu đố dân gian.”

Đông đảo bạn trẻ tham gia hoạt động trải nghiệm. (Ảnh: VTV)

Các hoạt động được xây dựng từ đặc trưng về vần, nhịp, cách lựa chọn từ và khả năng liên tưởng trong tiếng Việt. Thay vì tiếp nhận kiến thức theo hình thức một chiều, người tham gia phải trực tiếp tìm kiếm đáp án, hoàn thiện câu thơ hoặc nhận diện quy luật ngôn ngữ.

Dấu mốc 5 năm không chỉ được ghi nhận bằng số mùa đã phát sóng. Việc tổ chức một ngày hội ngoài trời cho thấy chương trình đang mở rộng trải nghiệm của khán giả, đưa nội dung truyền hình đến gần công chúng qua hoạt động trực tiếp và những hình thức tương tác mới./.

Lên sóng lần đầu năm 2021, Vua Tiếng Việt được xây dựng như một sân chơi dành cho những người yêu ngôn ngữ mẹ đẻ. Người chơi phải sử dụng đồng thời khả năng ghi nhớ, phản xạ, ghép chữ, giải nghĩa và diễn đạt để vượt qua các vòng thi. Sự kiện "Hành trình lan tỏa tình yêu tiếng Việt" sẽ được phát sóng trên kênh VTV3 vào lúc 14h30 ngày 24/11, 22h30 ngày 28/11 và 17h15 ngày 29/11/2026.