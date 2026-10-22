Hành trình lần theo dấu vết 2 tội phạm ma túy đặc biệt nguy hiểm lẩn trốn sang Lào

Theo đó, qua công tác nắm tình hình, trao đổi thông tin và xác minh, lực lượng Công an TP Đà Nẵng xác định cả hai đối tượng Phan Quốc Huy (SN 1996, trú tại phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng) và Phạm Văn Tài (SN 1995, trú tại phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) đang lẩn trốn tại tỉnh Savannakhet (Lào).

Đối tượng Phan Quốc Huy và Phạm Văn Tài - Ảnh: Công an TP Đà Nẵng.

Các đối tượng hoạt động kín đáo, thường xuyên cảnh giác nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan công an, gây khó khăn cho công tác truy bắt.

Khoảng 15 giờ 30 phút ngày 19/10, Công an TP Đà Nẵng đã phối hợp với Công an tỉnh Quảng Trị và Công an tỉnh Savannakhet (Lào) tổ chức bao vây, khống chế, bắt giữ thành công cả hai đối tượng.

Hiện Công an TP Đà Nẵng đã di lý các đối tượng về Việt Nam, tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.