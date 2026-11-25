Hình ảnh giới thiệu phi hành gia Pakistan Ali trên truyền hình Trung Quốc trước chuyến bay lịch sử.

Theo truyền thông Qatar, phi hành gia Muhammad Zeeshan Ali (40 tuổi) tham gia chuyến bay với tư cách là chuyên gia phụ trách thiết bị, cùng với chỉ huy Đường Hồng Ba và kỹ sư chuyến bay Ngô Ý. Tàu vũ trụ đã được phóng từ Trung tâm Phóng vệ tinh Tửu Tuyền ở Tây Bắc Trung Quốc vào lúc 8h18 phút sáng theo giờ Bắc Kinh.

Phát biểu tại một cuộc họp báo ở Tửu Tuyền vào ngày 24/11, người phát ngôn của Cơ quan Vũ trụ có người lái Trung Quốc (CMSA), ông Trương Tĩnh Bác, cho biết sứ mệnh này sẽ đánh dấu chuyến bay chung đầu tiên giữa các phi hành gia Trung Quốc và nước ngoài trong chương trình vũ trụ có người lái của quốc gia này.

Ông Trương cho biết sau khi đạt tới quỹ đạo, tàu vũ trụ sẽ thực hiện quy trình tiếp cận tự động nhanh chóng trong khoảng ba tiếng rưỡi, trước khi kết nối với cổng phía trước của mô-đun lõi Thiên Hòa thuộc trạm vũ trụ.

Theo ông Trương, thời gian lưu lại của Ali sẽ khá ngắn. Anh sẽ trở về Trái Đất trên tàu vũ trụ Thần Châu-23 sau một chuyến bay chung ngắn hạn. Ủy ban Nghiên cứu Vũ trụ và Khí quyển Thượng tầng Pakistan (SUPARCO) cho biết Ali sẽ dành khoảng một tuần trên trạm vũ trụ.

"Tôi muốn khẳng định rằng tôi không bay vì bản thân mình. Tôi mang trên vai tên gọi của Pakistan, cùng với hy vọng của 250 triệu người dân Pakistan", Ali chia sẻ với các phóng viên trong buổi trò chuyện giữa phi hành đoàn và truyền thông.

Hai phi công

Đối với nhiệm vụ không gian lần này, Pakistan cử hai người là Ali và Khurram Daud tham gia chương trình đào tạo phi hành gia. Họ đều là các phi công thuộc Không quân Pakistan.

Hai phi công được tuyển chọn thông qua quy trình ba giai đoạn, bắt đầu bằng vòng sàng lọc tại Pakistan, bao gồm các bài kiểm tra về y tế, tâm lý và kỹ thuật.

Ngày 22/4, CMSA công bố họ là các phi hành gia dự bị. Một ngày sau đó, Thủ tướng Shehbaz Sharif đã gặp gỡ hai phi công tại Islamabad. Đến ngày 24/4, họ đã có mặt tại Trung tâm Phi hành gia Trung Quốc ở Bắc Kinh để bắt đầu quá trình huấn luyện.

Trong một video do Bộ Thông tin và Phát thanh truyền hình công bố trước khi lên đường, Daud đã nhắn nhủ người dân Pakistan hãy cầu nguyện cho anh.

“Tôi mong mọi người hãy cầu nguyện cho tôi, để tôi có thể hoàn thành tốt chương trình huấn luyện cũng như sứ mệnh này, qua đó mang lại niềm tự hào cho đất nước và dân tộc tôi”, anh chia sẻ bằng tiếng Urdu.

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch Pakistan Ahsan Iqbal đã đến Trung Quốc để tham dự sự kiện phóng tàu và dành lời khen ngợi cho cả hai phi hành gia trên nền tảng X vào ngày 24/11.

Ông viết: “Họ đã trải qua quá trình huấn luyện với máy ly tâm, thiết bị mô phỏng, các bài tập ứng phó khẩn cấp, đồng thời phải học thêm một ngôn ngữ mới. Cả hai đều thể hiện xuất sắc trong suốt quá trình đào tạo. Dù Zeeshan Ali sẽ là người bay vào ngày mai, nhưng cả hai đều đã làm cho Pakistan tự hào”, Bộ trưởng Ahsan.

Tại cuộc họp báo ngày 24/11, phi hành gia Ali đã gửi lời cảm ơn đến các huấn luyện viên, SUPARCO và CMSA, đồng thời khẳng định: “Dù ai là người bay, chúng tôi cũng đã cùng nhau tạo nên lịch sử”.

Daud không có tên trong phi hành đoàn lần này và hiện chưa rõ liệu anh có tham gia vào các sứ mệnh trong tương lai hay không.

SUPARCO cho biết các phi hành gia dự bị sẽ đóng vai trò là những chuyên gia hỗ trợ thúc đẩy chương trình phát triển hơn nữa.

Tàu vũ trụ Thần Châu-24, đặt trên đỉnh tên lửa đẩy Trường Chinh-2F, rời bệ phóng tại Trung tâm Phóng vệ tinh Tửu Tuyền ở tây bắc Trung Quốc vào ngày 25/11/2026. Ảnh: Tân Hoa Xã

Các thí nghiệm khoa học

Ông Zhang cho biết Ali sẽ tham gia vào các công việc thường nhật của phi hành đoàn, nhưng nhiệm vụ chính là giám sát các thí nghiệm hợp tác giữa Trung Quốc và Pakistan, lắp đặt các mẫu vật cùng thiết bị, đồng thời thực hiện các thử nghiệm trên quỹ đạo.

Theo ông Zhang, sứ mệnh này bao gồm bốn dự án khoa học chung trong lĩnh vực công nghệ sinh học và vật liệu. Ali cũng sẽ thực hiện một thí nghiệm liên quan đến vi khuẩn lam có khả năng quang hợp. Hồi tháng 4, Bộ Thông tin Pakistan cho biết các thí nghiệm này sẽ bao gồm các lĩnh vực khoa học vật liệu, vật lý chất lưu, khoa học sự sống và công nghệ sinh học, với những ứng dụng tiềm năng trong việc tăng cường khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu, đảm bảo an ninh lương thực và thúc đẩy đổi mới công nghiệp.

Qamarul Islam, một nhà khoa học vũ trụ và cựu quan chức cấp cao tại Viện Công nghệ Vũ trụ (IST), một cơ quan trực thuộc nhà nước ở Islamabad, cho biết các thí nghiệm này đã được chọn lọc sau khi SUPARCO mời các viện nghiên cứu tại Pakistan gửi đề xuất. Ông chia sẻ: “Về cơ bản, đây là các thí nghiệm đến từ các viện nghiên cứu, trường đại học và những đơn vị khác tại Pakistan”. SUPARCO cho biết trạm vũ trụ này là một phòng thí nghiệm được trang bị đầy đủ thiết bị.

Cơ quan này cũng cho biết thêm rằng khoảng thời gian một tuần Ali làm việc trên quỹ đạo nhằm mục đích khởi động và lắp đặt các thí nghiệm, đồng thời ghi lại dữ liệu để xác nhận rằng các thiết bị vẫn nguyên vẹn sau quá trình phóng (vượt qua được các tác động lực và rung lắc) và đã được lắp đặt an toàn trong môi trường vi trọng lực. SUPARCO cho biết: “Việc hoàn thành bốn thí nghiệm này sẽ mất từ ​​sáu đến 12 tháng”.

Đào tạo cho chuyến đi

Theo Zhang, công tác chuẩn bị tập trung vào các kỹ năng chuyên môn, sự phối hợp giữa các thành viên phi hành đoàn và ngôn ngữ. “Chúng tôi chú trọng vào các mệnh lệnh và thuật ngữ kỹ thuật bằng tiếng Trung để đảm bảo việc thực hiện được chính xác,” ông cho biết.

Trong một video quảng bá do cơ quan vũ trụ Trung Quốc thực hiện, Ali chia sẻ rằng quá trình chuẩn bị của anh bao gồm các nội dung như huấn luyện trong máy ly tâm, kỹ năng cứu hộ và sinh tồn, cùng các quy trình xử lý tình huống khẩn cấp. “Thành thật mà nói, thách thức lớn nhất chính là làm chủ tiếng Trung, bởi vì tất cả các công tắc, phần mềm, chương trình, cho đến các thông báo bằng giọng nói, mọi thứ đều bằng tiếng Trung. Vì vậy, chúng tôi buộc phải học và nắm vững thứ ngôn ngữ kỹ thuật đó”, Ali nói.

SUPARCO và CMSA đã ký kết thỏa thuận về phi hành gia tại Islamabad vào tháng 2/2025. Ali cho biết kể từ đó, hai quốc gia đã triển khai công việc với tốc độ rất nhanh. “Hai quốc gia vĩ đại là Trung Quốc và Pakistan đã biến một phi công trở thành phi hành gia chỉ trong một khoảng thời gian ngắn đến kinh ngạc,” anh khẳng định.

Một cột mốc mới

Năm nay đánh dấu 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước láng giềng. Ông Zhang mô tả chuyến bay này là một cột mốc quan trọng khác trong quan hệ hợp tác giữa hai bên. Theo bản dịch tiếng Anh từ phát biểu của mình, ông Zhang cho biết: “Pakistan là đối tác hợp tác chiến lược ‘mọi thời tiết’ của Trung Quốc”.

Vào tháng 4, Bộ Thông tin Pakistan cho biết chương trình này đã đưa Pakistan vào nhóm các quốc gia tham gia vào hoạt động đưa con người vào không gian. Trung Quốc đã tự xây dựng trạm vũ trụ riêng sau khi bị loại khỏi Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) - một phần do đạo luật năm 2011 của Mỹ cấm NASA hợp tác song phương với Bắc Kinh.

Ông Qamar nhận định: “Người Trung Quốc đã bị gạt ra ngoài, và hiển nhiên họ đã tự phát triển trạm vũ trụ riêng. Pakistan cũng nằm ngoài Trạm Vũ trụ Quốc tế, xét trên khía cạnh các phi hành gia”. Ông cho biết việc Trung Quốc chọn Pakistan là quốc gia đầu tiên có đại diện tham gia trạm vũ trụ của họ cho thấy mối quan hệ gắn bó giữa hai nước.

Khi được một phóng viên hỏi vào ngày 25/11 liệu Trung Quốc có mở rộng hợp tác, chẳng hạn như thực hiện các chuyến bay chung với Nga hay không, ông Zhang đã đề cập đến các hệ thống vận chuyển và đào tạo phi hành gia tại trạm vũ trụ này. Ông cho biết Trung Quốc hy vọng sẽ cùng khám phá không gian với nhiều quốc gia và khu vực hơn nữa.