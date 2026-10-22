Hành trình làm chủ tiếng Anh

Thành tích ấy không chỉ là phần thưởng cho những tháng ngày miệt mài học tập, mà còn là dấu ấn đẹp trên hành trình trưởng thành của cô học trò nhỏ. Qua mỗi vòng thi, Trà My phải đối mặt với những thử thách về kiến thức, kỹ năng, khả năng phản xạ và sự tự tin. Càng đi sâu, áp lực càng lớn, nhưng em vẫn bình tĩnh, quyết tâm và nỗ lực hết mình.

Dừng bước ở vị trí á quân, Trà My chưa thể chạm tay vào ngôi vị cao nhất. Nhưng với em, đó lại là một cột mốc đáng nhớ, bởi mỗi vòng thi đã giúp em hiểu hơn về năng lực của mình, học cách vượt qua áp lực và quan trọng hơn là thêm tin vào con đường mình đã chọn.

Lê Trà My (thứ nhất từ phải sang) và 3 bạn chơi tại vòng chung kết English Mastery 2026 - Ảnh: T.H

Khi tiếng Anh trở thành niềm đam mê

Ở Trường THCS Thành Cổ, Trà My được thầy cô và bạn bè biết đến là một học sinh chăm ngoan, học đều các môn. Tuy nhiên, tiếng Anh vẫn là môn học em dành nhiều tình cảm nhất. Với Trà My, tiếng Anh không chỉ là một môn học. Đó còn là cánh cửa mở ra thế giới, giúp em tiếp cận tri thức, giao lưu với bạn bè và nuôi dưỡng những ước mơ lớn hơn.

Lớn lên trên mảnh đất Thành Cổ giàu truyền thống lịch sử, Trà My luôn trăn trở với một câu hỏi giản dị: Làm thế nào để câu chuyện về quê hương mình được nhiều người biết đến hơn? Và câu trả lời cho em: Ngoại ngữ chính là một cây cầu để kết nối Quảng Trị với bạn bè trong nước và quốc tế.

Chính suy nghĩ ấy đã khiến việc học tiếng Anh trở nên gần gũi và có ý nghĩa hơn với Lê Trà My. Mỗi từ mới, mỗi bài học không còn là những kiến thức khô khan trong sách vở, mà trở thành một bước nhỏ trên hành trình khám phá thế giới của Trà My.

Tại các sân chơi ở trường Trà My luôn năng động, tự tin và tham gia hết mình - Ảnh: T.H

Để có được sự tự tin hôm nay, Trà My luôn nhận được sự đồng hành của thầy cô và bạn bè. Cô giáo chủ nhiệm Hoàng Thị Diệu Trang không chỉ tận tình định hướng mà còn luôn động viên em mạnh dạn thử sức. Tập thể lớp 9E cũng trở thành những người bạn đồng hành, chia sẻ niềm vui và tiếp thêm động lực cho Trà My trong mỗi chặng đường.

Bền bỉ để chạm tới ước mơ

Niềm yêu thích là điểm bắt đầu, nhưng để giỏi tiếng Anh, Trà My hiểu rằng cần rất nhiều sự kiên trì. Đằng sau thành tích tại English Mastery là những ngày tháng em tự học, luyện tập và không ngừng hoàn thiện từng kỹ năng. Đặc biệt, trên hành trình ấy, Trà My có một người đồng hành rất đặc biệt-mẹ em, chị Phan Thị Liễu, giáo viên tiếng Anh Trường THPT Triệu Phong.

Là một giáo viên tiếng Anh, chị Liễu có nhiều thuận lợi trong việc hướng dẫn con học tập. Nhưng điều chị dành cho Trà My không chỉ là kiến thức. Đó còn là sự kiên nhẫn, động viên và niềm tin vào khả năng của con.

Mẹ đồng hành nhưng không làm thay. Chị hướng dẫn để Trà My tự học, tự rèn luyện và tự vượt qua những khó khăn của mình. Nhờ vậy, em dần hình thành phương pháp học tập chủ động, biết đặt mục tiêu và kiên trì theo đuổi mục tiêu ấy.

Không chỉ học giỏi, Trà My còn là cây văn nghệ xuất sắc của Trường THCS Thành Cổ - Ảnh: T.H

Giỏi tiếng Anh hôm nay không chỉ mang đến cho Trà My một giải thưởng. Quan trọng hơn, em đã có thêm một hành trang quý giá cho tương lai. Trong thời đại hội nhập, ngoại ngữ mở ra cơ hội tiếp cận tri thức toàn cầu, giao lưu văn hóa và chạm tới những chân trời mới. Với Trà My, hành trình ấy chỉ mới bắt đầu.

Giải nhì English Mastery mùa 2 năm 2026 là một dấu mốc đáng nhớ, nhưng không phải đích đến. Phía trước vẫn còn những bài học mới, những thử thách mới và những ước mơ lớn hơn đang chờ cô học trò của TrườngTHCS Thành Cổ khám phá.

Lê Trà My đoạt giải nhì tại vòng chung kết English Mastery mùa thứ 2 năm 2026 - Ảnh: T.H

Từ tình yêu dành cho tiếng Anh, từ sự đồng hành của gia đình, thầy cô và bạn bè, tin rằng Trà My sẽ tiếp tục bước đi tự tin trên con đường phía trước. Và biết đâu, một ngày không xa, chính cô học trò nhỏ hôm nay sẽ dùng tiếng Anh để kể với bạn bè năm châu về một Quảng Trị giàu truyền thống, giàu nghị lực và đầy sức sống.