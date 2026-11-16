Hành trình làm chủ dịch vụ giếng khoan

Trải qua gần 20 năm hình thành và phát triển, từ một lĩnh vực từng phụ thuộc gần như hoàn toàn vào nhà thầu nước ngoài, PVD Well Services đã từng bước xây dựng và hoàn thiện hệ sinh thái dịch vụ giếng khoan, không chỉ đáp ứng nhu cầu trong nước mà còn hướng tới thị trường khu vực.

Hành trình ấy bắt đầu từ những bước đi rất khiêm tốn. Từ năm 2001, tiền thân của công ty chỉ tham gia thị trường với dịch vụ kéo thả ống chống truyền thống, với số lượng thiết bị hạn chế và nguồn nhân lực còn mỏng. Đến thời điểm thành lập năm 2007, đội ngũ kỹ thuật vẫn chưa đến 10 người và phần lớn công việc vẫn do các nhà thầu nước ngoài đảm nhiệm.

Tuy nhiên, chính trong quá trình “đi cùng để học”, năng lực nội tại đã dần được tích lũy. Qua từng dự án, từng chiến dịch khoan, đội ngũ kỹ sư Việt Nam từng bước làm chủ công việc, mở rộng quy mô và nâng cao chất lượng dịch vụ. Từ một dịch vụ phụ trợ, kéo thả ống chống (CTRS) và cho thuê thiết bị khoan (DTRS) đã trở thành hai trụ cột giúp PVD Well Services duy trì vị trí dẫn đầu thị phần tại Việt Nam trong nhiều năm liền. Đây không chỉ là sự phát triển về quy mô, mà còn đánh dấu bước chuyển từ “tham gia thị trường” sang “dẫn dắt thị trường”.

Những dịch vụ công nghệ cao giúp PVD Well Services tham gia sâu hơn vào các chiến dịch khoan có điều kiện phức tạp.

Nếu giai đoạn đầu tập trung vào làm chủ các dịch vụ truyền thống, thì những bước phát triển tiếp theo của PVD Well Services lại đi theo chiều sâu, với công nghệ trở thành yếu tố tạo nên khác biệt. Từ khoảng năm 2013, đơn vị bắt đầu nghiên cứu và ứng dụng các giải pháp kỹ thuật mới nhằm nâng cao an toàn và hiệu quả vận hành. Công nghệ kéo thả ống chống tự động (CTRi) được triển khai, đánh dấu sự chuyển dịch từ phương thức truyền thống sang tự động hóa, giúp giảm thiểu rủi ro tại các vị trí nguy hiểm trên giàn khoan, đồng thời nâng cao độ ổn định và chính xác trong thi công.

Song song với đó, các sáng kiến kỹ thuật như thiết bị quang treo thủy lực (HEBA) được phát triển, góp phần rút ngắn thời gian thi công, giảm hao mòn thiết bị và tối ưu hiệu quả tổng thể của chiến dịch khoan. PVD Well Services cũng mở rộng cung cấp các dịch vụ như đóng ống bao (Conductor Driving Services), các thiết bị kéo thả ống chống công nghệ cao (Automated and/or Specialized Casing Running Tools), được vận hành bởi đội ngũ nhân sự giàu kinh nghiệm, đồng thời hợp tác với các đối tác uy tín quốc tế.

Trên nền tảng đó, dịch vụ khoan kiểm soát áp suất (MPD) cũng được triển khai như một bước tiến tất yếu, cho phép kiểm soát chủ động điều kiện áp suất trong lòng giếng. Không chỉ hỗ trợ thi công, các dịch vụ này còn góp phần giảm thiểu rủi ro và tối ưu chi phí cho toàn bộ chiến dịch khoan. Đặc biệt, năm 2019, lần đầu tiên PVD Well Services triển khai dịch vụ cung cấp ống chống giãn nở đường kính trong (Expandable Liner) cho khách hàng, đây được ví như “bảo hiểm rủi ro” cho quá trình thi công giếng khoan.

HEBA đang thực hiện các công việc trên giàn khoan.

Mỏ Phong Lan Dại được đánh dấu là dự án đầu tiên PVD Well Services cung cấp thành công dịch vụ ống chống giãn nở cho Rosneft Vietnam B.V. Từ thành công này, công ty từng bước làm chủ toàn diện dịch vụ, từ công nghệ, thiết bị đến nguồn nhân lực và công tác quản lý, qua đó mở rộng cung cấp cho các khách hàng khác.

Từ những bước đi bền bỉ đó, các dịch vụ kỹ thuật ban đầu mang tính đơn lẻ đã dần được nâng tầm thành các giải pháp công nghệ cao, liên kết thành một hệ thống dịch vụ ngày càng hoàn chỉnh. Từ các dịch vụ cốt lõi như kéo thả ống chống, cho thuê thiết bị, đến các dịch vụ công nghệ cao như MPD hay ống chống giãn nở, khoan kiểm soát áp suất, tất cả được tích hợp trong một chuỗi giá trị thống nhất. Sự kết nối này cho phép tối ưu hóa từng khâu trong quá trình thi công, nâng cao hiệu quả tổng thể của mỗi giếng khoan, đặc biệt tại các vùng nước sâu xa bờ hoặc khu vực có cấu trúc địa chất phức tạp, qua đó khẳng định thương hiệu của PVD Well Services trên thị trường.

Song hành với phát triển công nghệ và dịch vụ là sự trưởng thành của đội ngũ nhân lực. Qua từng dự án, từng chiến dịch khoan, đội ngũ kỹ sư Việt Nam đã từng bước làm chủ các dịch vụ kỹ thuật, kể cả những lĩnh vực có yêu cầu cao. Quá trình này chính là kết quả của sự tích lũy liên tục về kinh nghiệm, kỹ năng và bản lĩnh nghề nghiệp. Từ chỗ phụ thuộc vào chuyên gia nước ngoài, đến nay lực lượng kỹ sư trong nước đã đảm nhiệm phần lớn các vị trí quan trọng, góp phần nâng cao tính chủ động trong vận hành và củng cố năng lực cạnh tranh.

Trên nền tảng năng lực đã được kiểm chứng trong nước, PVD Well Services từng bước mở rộng hoạt động ra thị trường quốc tế. Tại các thị trường khu vực - nơi yêu cầu kỹ thuật và tiêu chuẩn vận hành ngày càng khắt khe - các dịch vụ của công ty tiếp tục được triển khai và khẳng định giá trị. Không chỉ mang theo thiết bị, PVD Well Services còn mang theo kinh nghiệm vận hành, đội ngũ kỹ sư và phương thức tổ chức dịch vụ đã được chuẩn hóa, qua đó đã từng bước xây dựng uy tín và nâng cao vị thế trong chuỗi dịch vụ khoan khu vực.

Sau gần hai thập niên, từ một đơn vị dịch vụ, PVD Well Services đã trở thành mắt xích quan trọng trong chuỗi giá trị giếng khoan, góp phần định hình chuẩn mực dịch vụ kỹ thuật dầu khí tại Việt Nam. Trên nền tảng đó, công ty tiếp tục hướng tới giai đoạn phát triển mới - không chỉ đáp ứng nhu cầu trong nước mà còn tham gia sâu hơn vào thị trường khu vực, góp phần đưa dịch vụ kỹ thuật giếng khoan của Việt Nam vươn xa và phát triển bền vững.

Dịch vụ kéo thả ống chống của PVD Well Services tiếp tục ghi dấu ấn với công trình “Thiết kế, chế tạo và ứng dụng thiết bị quang treo thủy lực (HEBA)” do kỹ sư Nguyễn Văn Hiếu và các cộng sự thực hiện. Công trình này đã được công nhận là sáng kiến cấp Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam, đồng thời đạt giải Ba Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam (VIFOTEC) năm 2021.

Thiết bị quang treo thủy lực HEBA đã được PVD Well Services ứng dụng thành công vào hoạt động sản xuất kinh doanh, mang lại giá trị gia tăng rất lớn cho khách hàng. Đến nay, dịch vụ này ngày càng được các khách hàng ưu tiên lựa chọn trong quá trình thi công giếng khoan.