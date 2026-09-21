Hành trình kỳ diệu của những em bé sinh cực non

Sản phụ người Nga đã vượt qua nỗi sợ hãi để thực hiện chăm sóc kangaroo. Ảnh: ĐVCC

Đồng hành cùng trẻ

Mới đây, ở tuổi thai 25 tuần 5 ngày, bé gái người Nga chào đời tại Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng, với cân nặng chỉ 660 gram. Phía sau sự sống ấy là một hành trình đầy nghị lực của chính em bé, của gia đình và tập thể y, bác sĩ.

Theo lãnh đạo Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng, bé gái chào đời khi mới nặng 660 gram. Những ngày đầu tiên của bé là những ngày vô cùng mong manh. Phổi và nhiều cơ quan chưa trưởng thành, cơ thể chưa đủ khả năng tự điều hòa thân nhiệt, việc nuôi dưỡng gặp nhiều khó khăn và nguy cơ nhiễm trùng, biến chứng luôn hiện hữu...

BS. Huỳnh Thị Lệ, Trưởng khoa Nhi sơ sinh - hồi sức tích cực và chống độc (Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng) cho biết, mỗi thay đổi nhỏ của bé đều được theo dõi cẩn thận. Các bác sĩ phải cân nhắc từng quyết định điều trị trên một cơ thể còn quá non nớt, các điều dưỡng kiên trì chăm sóc từng đường truyền, từng thiết bị hỗ trợ, từng cữ sữa và theo dõi sát nhịp thở, nhịp tim, thân nhiệt cũng như khả năng dung nạp dinh dưỡng của trẻ…

“Trong những ngày đầu tại bệnh viện, người mẹ không khỏi lo lắng khi chứng kiến đứa con nhỏ bé của mình nằm trong lồng ấp, xung quanh là những thiết bị hỗ trợ. Các bác sĩ, điều dưỡng kiên trì giải thích, hướng dẫn để người mẹ hiểu tình trạng của con, hiểu từng phương pháp chăm sóc và từng bước tham gia vào quá trình điều trị. Từ sự lo lắng, bỡ ngỡ ban đầu, người mẹ dần bình tĩnh và mạnh mẽ hơn mỗi ngày”, BS. Lệ chia sẻ.

Điều khiến các nhân viên y tế đặc biệt xúc động là người mẹ đã vượt qua nỗi sợ hãi để thực hiện chăm sóc kangaroo (da kề da). Được bác sĩ, điều dưỡng hướng dẫn từng bước, sản phụ học cách ôm con, giữ con thật nhẹ nhàng. Khi đạt 41 tuần tuổi hiệu chỉnh, bé được 2.500 gram, có thể tự thở, bú mẹ...

Trước đó, đầu tháng 3/2026, khi thai kỳ mới 25 tuần, người phụ nữ từ Singapore đến Đà Nẵng du lịch bất ngờ xuất hiện các dấu hiệu bất thường. Tại Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng, bác sĩ chẩn đoán thai phụ bị tiền sản giật nặng, một biến chứng sản khoa nguy hiểm có thể đe dọa tính mạng của cả mẹ và thai nhi... Nhờ sự phối hợp chặt chẽ của các chuyên khoa, thai kỳ được kéo dài thêm hai tuần trước khi xuất hiện dấu hiệu suy thai nặng buộc phải chấm dứt thai kỳ.

Trong những ngày đầu đời, bé đối mặt với hàng loạt bệnh lý nặng như suy hô hấp sơ sinh, tăng áp phổi, còn ống động mạch, rối loạn đường máu và nhiễm khuẩn sơ sinh. Vì vậy, mỗi ngày điều trị đều là một cuộc chiến thực sự đối với cả bệnh nhi và đội ngũ y tế.

Sau nhiều tháng điều trị và theo dõi tích cực, điều kỳ diệu đã đến. Từ một em bé nặng vỏn vẹn 720 gram khi chào đời, phải phụ thuộc vào các phương tiện hồi sức hiện đại, bé đã từng bước vượt qua các biến chứng nguy hiểm, tự thở, bú tốt và tăng trưởng ổn định. Ngày xuất viện, bé đạt tuổi thai hiệu chỉnh 39 tuần, cân nặng 2.655 gram.

Vợ chồng sản phụ người Nga hạnh phúc trong vòng tay con gái bé bỏng trong ngày xuất viện. Ảnh: ĐVCC

Điểm sáng chăm sóc trẻ sơ sinh

Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng là đơn vị tiên phong cả nước về triển khai các can thiệp chi phí thấp, hiệu quả cao trong thực hành chăm sóc sơ sinh thiết yếu, chăm sóc trẻ sinh non, nhẹ cân bằng phương pháp kangaroo và nuôi con bằng sữa mẹ. Trẻ sinh non tại bệnh viện được thực hiện da kề da cùng mẹ hoặc người thân ngay sau sinh và liên tục sau đó. Ngay cả khi trẻ rất non và cần hỗ trợ hô hấp, trẻ cũng được tạo điều kiện tối đa để thực hiện phương pháp kangaroo.

Theo TS-BS. Trần Thị Hoàng, Phó Giám đốc Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng, kỹ thuật kangaroo nhằm mục đích duy trì mối quan hệ gắn bó mẹ con và hỗ trợ cho các nhu cầu thiết yếu của trẻ sinh non như: giữ ấm, tránh hạ thân nhiệt, hạ đường huyết, nhanh chóng ổn định hô hấp và tuần hoàn sau sinh.

Kangaroo cũng giúp tăng cường dung nạp sữa, tác động tích cực đến sự phát triển thể chất và hệ thần kinh của trẻ, giảm các nguy cơ tử vong ở trẻ sơ sinh; đồng thời, giúp bà mẹ giảm căng thẳng, tăng tỷ lệ bú mẹ thành công, giúp co hồi tử cung, giảm nguy cơ băng huyết sau sinh.

Với những nỗ lực hỗ trợ bà mẹ và trẻ sơ sinh non yếu và bệnh lý, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng được Vụ Sức khỏe bà mẹ và trẻ em (Bộ Y tế) cũng như Tổ chức Y tế thế giới (WHO) chọn là trung tâm đào tạo phương pháp kangaroo cũng như chăm sóc thiết yếu bà mẹ và trẻ sơ sinh cho nhân viên y tế từ các bệnh viện tuyến trung ương, tuyến tỉnh trong nước và từ các nước bạn.

Song song đó, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng còn áp dụng các kỹ thuật hiện đại như thở máy cao tần điều trị suy hô hấp, liệu pháp hạ thân nhiệt chủ động trong điều trị bệnh não thiếu ô xy thiếu máu cục bộ, chăm sóc trước và sau phẫu thuật cho trẻ sinh non dị tật bẩm sinh… Nhờ đó, bệnh viện đạt nhiều thành tựu trong điều trị chuyên sâu cho trẻ sơ sinh cực non dưới 28 tuần, cực nhẹ cân dưới 1.000 gam, suy hô hấp nặng và dị tật bẩm sinh phức tạp. Trẻ nhỏ nhất được bệnh viện cứu sống là 23 - 24 tuần tuổi (cân nặng 560 - 600 gram), đây là nhóm tuổi có tỷ lệ sống còn rất thấp tại Việt Nam.

Lãnh đạo Sở Y tế cho biết, mô hình kangaroo tại Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng là một điển hình không những về tính đồng bộ, chuẩn chỉnh trong quy trình kỹ thuật, đúc kết, đóng góp bằng chứng y học về chăm sóc bà mẹ và trẻ sơ sinh, đào tạo liên tục cho cán bộ y tế mà còn mang tính sáng tạo trong thực hành truyền thông giáo dục sức khỏe cho cộng đồng.