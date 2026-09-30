Hành trình kiến tạo đô thị thông minh

Tiện ích số và sự thay đổi “thần tốc”

Trao đổi với chúng tôi, Trưởng ban Xây dựng Đảng phường Đồng Hới Hà Quốc Vương Anh cho biết: Hiện nay, Đồng Hới đang tập trung hướng dẫn người dân sử dụng ứng dụng QUANGTRI-S để gửi phản ánh hiện trường và thực hiện thủ tục hành chính.

Trên địa bàn phường, các khu dân cư (KDC) của 25 tổ dân phố (TDP) đều đã triển khai các ứng dụng thông minh, tập trung vào các nội dung thiết thực: Xây dựng nhóm thông tin cộng đồng trên nền tảng số; hỗ trợ người dân sử dụng VNeID, dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt; tra cứu quy ước KDC, gửi góp ý, phản ánh và cập nhật thông tin tuyên truyền qua mã QR niêm yết tại nhà văn hóa TDP.

Qua đó, người dân trên địa bàn phường Đồng Hới nhanh chóng được tiếp cận chủ trương về CĐS và hướng dẫn sử dụng tiện ích hằng ngày. Ngược lại, qua ứng dụng, các phản ánh về an ninh trật tự, hạ tầng xuống cấp hay ô nhiễm môi trường được người dân gửi trực tiếp đến cơ quan chức năng để xử lý công khai, minh bạch.

Đồng Hới xây dựng cộng đồng dân cư văn minh, hiện đại, phát triển bền vững trong kỷ nguyên số - Ảnh: P.V

Bà Lê Thị Cúc (TDP Hải Đình) chia sẻ: “Được hướng dẫn sử dụng công nghệ số, chúng tôi thấy có rất nhiều tiện ích, phù hợp trong cuộc sống hiện đại. Trong “chớp mắt” việc mua bán, thanh toán tiền điện, nước, trả cước viễn thông hay đi chợ đều có thể chuyển khoản, nhanh chóng, tiện lợi và quản lý được chi tiêu. Khi cần khám chữa bệnh, tôi cũng có thể nộp hồ sơ trực tuyến, nhận kết quả trên điện thoại, rất an toàn và tiết kiệm thời gian”.

Đột phá từ mô hình “Chợ số”

Không dừng lại ở địa bàn dân cư, CĐS tại phường Đồng Hới còn lan tỏa mạnh mẽ vào lĩnh vực thương mại thông qua mô hình “Chợ số” tại chợ Đồng Mỹ do Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) phường khởi động đầu năm 2026.

Có vị trí ở trung tâm đô thị, chợ Đồng Mỹ trong lòng KDC, gần cửa biển Nhật Lệ, là nơi giao thương sầm uất phục vụ cả người dân địa phương lẫn du khách. Chủ tịch Hội LHPN phường Đồng Hới Nguyễn Thị Hồng Sâm cho biết, mô hình tập trung tuyên truyền CĐS, kinh tế số, hướng dẫn tiểu thương cài đặt thanh toán điện tử qua mã QR, sử dụng mạng xã hội quảng bá sản phẩm và quản lý bán hàng.

Sau hơn 3 tháng triển khai với gần 60 quầy hàng, đến nay tại chợ Đồng Mỹ đã có trên 95% tiểu thương sử dụng mã QR thanh toán thay thế tiền mặt. Từ các quầy tạp hóa, gia dụng, mỹ phẩm, quần áo đến thực phẩm tươi sống như thịt, cá, rau củ..., không khí mua bán đều trở nên rôm rả, văn minh.

Mô hình “Chợ số”, bước đột phá trong lĩnh vực thương mại ở Đồng Hới - Ảnh: H.Tr

Bà Phạm Thị Hải (chủ quầy hàng gia dụng, mỹ phẩm) phấn khởi chia sẻ: “Ban đầu tôi lo lắng vì không quen dùng điện thoại nhận chuyển khoản. Nhưng khi được hướng dẫn quét mã QR qua ứng dụng ngân hàng, tôi thấy rất tiện lợi. Khách chỉ cần thao tác trên ứng dụng là cả hai bên nhận thông báo ngay, không phải đếm tiền lẻ, không lo thiếu thừa”.

Bà Phạm Thị Thúy (kinh doanh hàng may mặc) cũng cho rằng phương thức này giúp giảm thiểu rủi ro mất tiền hay nhầm lẫn khi giao dịch. Về phía người mua, bà Nguyễn Thị Tân (TDP Đồng Hải) nhận xét, từ nay đi chợ rất tiện, phương thức thanh toán này rất nhanh gọn, hiện đại và phù hợp xu thế.

Để duy trì tiện ích lâu dài, Hội LHPN phường cũng thành lập Chi hội Phụ nữ tiểu thương chợ Đồng Mỹ phối hợp với Tổ quản lý chợ lập trang fanpage “Chợ số Đồng Mỹ-an toàn, văn minh”, tập huấn phòng chống tội phạm công nghệ cao và hỗ trợ tiểu thương livestream, giới thiệu thực phẩm tươi sống trực tuyến đến người tiêu dùng, mạng lại hiệu quả rõ rệt.

Vai trò tiên phong của cộng đồng

Quá trình CĐS tại cơ sở không tránh khỏi những khó khăn, nhất là với người lớn tuổi còn e ngại công nghệ và lo ngại rủi ro lừa đảo qua mạng. Để tháo gỡ, các Tổ công nghệ số cộng đồng đã ra quân đồng hành cùng người dân. Bí thư Chi đoàn TDP Đồng Phú 2 Nguyễn Thị Hạnh Lê, thành viên Tổ công nghệ số cộng đồng, cho hay: “Đối với người lớn tuổi hoặc ít tiếp cận công nghệ, chúng tôi hướng dẫn trực tiếp để bà con sử dụng thành thạo các ứng dụng số; đồng thời tuyên truyền kỹ năng nhận diện, phòng tránh lừa đảo trên không gian mạng”.

Với mục tiêu lấy người dân làm trung tâm, Chi bộ TDP Đồng Phú 2 đã quán triệt Nghị quyết số 57-NQ/TW, triển khai chuyên đề “Đảng viên tiên phong học tập kỹ năng số” và sử dụng “Sổ tay đảng viên điện tử”. Bí thư Chi bộ TDP Đồng Phú 2 Hà Quốc Vũ cho biết, mỗi đảng viên sau khi được trang bị kỹ năng số đã tích cực hỗ trợ người dân, lan tỏa phong trào “Bình dân học vụ số” tại KDC.

Nhiều khu dân cư trên địa bàn Đồng Hới triển khai các ứng dụng thông minh, hỗ trợ người dân sử dụng VNeID, dịch vụ công trực tuyến - Ảnh: H.Tr

Bên cạnh đó, đoàn viên thanh niên phường Đồng Hới cũng tiên phong ứng dụng khoa học công nghệ để số hóa các di tích lịch sử, công trình văn hóa, như: Quảng trường Hồ Chí Minh-Đền thờ Bác Hồ và các anh hùng liệt sĩ tỉnh Quảng Trị, Nhà lao Đồng Hới, di tích Chi bộ Phố, Trận địa pháo lão dân quân Đức Ninh. Theo Bí thư Đoàn phường Nguyễn Thị Kiều Trang, việc số hóa giúp bảo tồn tư liệu khoa học, đồng thời mở ra phương thức quảng bá hình ảnh địa phương sinh động, phục vụ tốt cho công tác nghiên cứu và du lịch thông minh.

Các mô hình “Chi hội phụ nữ ứng dụng số-Sinh hoạt số” tại Chi hội Phụ nữ TDP Đức Ninh Đông hay “Bộ đội Biên phòng đồng hành CĐS nơi biên giới” của Đồn Biên phòng Nhật Lệ đã hỗ trợ người dân từ đô thị trung tâm đến vùng biển đều có cơ hội tiếp cận công nghệ; giữ khoảng cách gần nhất có thể từ biển đảo đến đất liền nhờ kết nối các ứng dụng thông minh.

Khẳng định về hiệu quả bước đầu, Chủ tịch UBND phường Đồng Hới Hoàng Ngọc Đan nhấn mạnh: “Việc triển khai mô hình “KDC số”, “Chợ số”… đã từng bước hình thành thói quen sử dụng công nghệ số hằng ngày cho người dân, lấy người dân làm trung tâm phục vụ. Dù phải trải qua và nỗ lực vượt “chướng ngại vật”, nhưng đây chính là nền tảng vững chắc để phường Đồng Hới đưa các tiện ích số đi vào thực tiễn đời sống, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng một cộng đồng dân cư văn minh, hiện đại và phát triển bền vững trong kỷ nguyên số.”