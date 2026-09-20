'Hành trình khát vọng 2026' lan tỏa tinh thần cống hiến trong người lao động ngành khoa học, công nghệ

Đại biểu, người lao động và các nghệ sĩ tại chương trình. (Ảnh THẾ ĐẠI)

Việc tôn vinh những người lao động tiêu biểu không chỉ là trao một danh hiệu hay ghi nhận một thành tích, mà còn là sự trân trọng đối với tinh thần trách nhiệm, sự bền bỉ, khả năng sáng tạo và ý thức vượt lên chính mình của mỗi người.

Chương trình được tổ chức nhân kỷ niệm 79 năm Ngày thành lập Công đoàn Khoa học và Công nghệ Việt Nam, tiếp nối truyền thống của các thế hệ cán bộ, đoàn viên và người lao động đã đóng góp cho sự phát triển của ngành qua nhiều thời kỳ.

Thứ trưởng Khoa học và Công nghệ, Chủ tịch Công đoàn Khoa học và Công nghệ Việt Nam Phạm Đức Long phát biểu khai mạc chương trình.

Đồng thời, chương trình tôn vinh những người lao động có thành tích nổi bật, ghi nhận sự đồng hành của lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong chăm lo đời sống, việc làm và tạo điều kiện để người lao động phát huy năng lực.

Tại “Hành trình khát vọng 2026”, 183 cá nhân được tôn vinh là người lao động tiêu biểu của ngành khoa học và công nghệ đến từ nhiều cơ quan, đơn vị trong hệ thống, gồm: các doanh nghiệp, đơn vị nghiên cứu khoa học, cơ quan báo chí, truyền thông và các đơn vị thuộc ngành.

Các đại biểu tại chương trình.

Bên cạnh đó, 47 cá nhân là lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đã đồng hành, phối hợp và có nhiều đóng góp cho hoạt động công đoàn, đặc biệt trong công tác chăm lo, hỗ trợ đoàn viên, người lao động học tập, nâng cao trình độ, phát huy sáng kiến, đổi mới, sáng tạo giai đoạn 2024-2025 cũng được ghi nhận, tôn vinh.

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Phạm Đức Long, Thứ trưởng Khoa học và Công nghệ, Chủ tịch Công đoàn Khoa học và Công nghệ Việt Nam cho biết: Mỗi ngày, trên khắp đất nước, ở mỗi cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, phòng nghiên cứu, nhà máy, công trường…, có biết bao người đang miệt mài với công việc của mình.

Hai người lao động tiêu biểu của Báo Nhân Dân được vinh danh tại chương trình.

Có những người nghiên cứu, tìm tòi giải pháp và công nghệ mới. Có những người trực tiếp sản xuất, cung cấp dịch vụ. Cũng có những người đảm nhận những công việc thầm lặng ở phía sau. Có những thành quả được nhiều người biết đến, nhưng cũng có những đóng góp rất âm thầm - đơn giản là làm tốt hơn công việc của mình mỗi ngày. Tất cả đều đáng quý.

Đồng chí Phạm Đức Long nhấn mạnh: Việc tôn vinh những người lao động tiêu biểu không chỉ là trao một danh hiệu hay ghi nhận một thành tích, mà còn là sự trân trọng đối với tinh thần trách nhiệm, sự bền bỉ, khả năng sáng tạo và ý thức vượt lên chính mình của mỗi người.

Người lao động tiêu biểu của ngành khoa học, công nghệ được vinh danh tại chương trình.

Người lao động tiêu biểu của ngành khoa học, công nghệ được vinh danh tại chương trình.

Vinh danh 47 cá nhân là lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đã đồng hành, phối hợp và có nhiều đóng góp cho hoạt động công đoàn.

Chủ tịch Công đoàn Khoa học và Công nghệ khẳng định: Các đồng chí được tôn vinh là những tấm gương tiêu biểu cho tinh thần ấy; đồng thời là nguồn cảm hứng để mỗi người lao động trong mái nhà chung Công đoàn Khoa học và Công nghệ Việt Nam tiếp tục nỗ lực, sáng tạo và đóng góp trong công việc của mình.

Đồng chí Phạm Đức Long mong rằng, sự ghi nhận này sẽ mang đến niềm vui, niềm tự hào, tiếp thêm động lực để những người được tôn vinh tiếp tục hành trình của mình; tiếp thêm niềm tin cho những người đang âm thầm làm việc ở mọi nơi.

Những tiết mục nghệ thuật chào mừng chương trình.

Chương trình là điểm hội tụ của những câu chuyện đẹp về lao động, sáng tạo và cống hiến. Không chỉ là một lễ vinh danh, “Hành trình Khát vọng” còn mang một thông điệp lớn hơn: trong kỷ nguyên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo, con người vẫn là trung tâm, là chủ thể và là nguồn lực quyết định để biến khát vọng phát triển đất nước thành hiện thực.