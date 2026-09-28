Hành trình khẳng định thương hiệu

Bà Vũ Thị Bích Hậu, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành Đà Nẵng phố trao chứng nhận OCOP 5 sao cho đại diện chủ thể sản phẩm bánh dừa nướng TOPCOCO. Ảnh: HOÀNG LIÊN

Thành phố Đà Nẵng hiện có 477 sản phẩm OCOP còn hiệu lực công nhận. Trong 6 tháng đầu năm, 19 sản phẩm xuất khẩu của thành phố đã mang về doanh thu hơn 50 tỷ đồng. Trong đó, có 6 sản phẩm thuộc Công ty TNHH Mỹ Phương FOOD (phường Hòa Khánh) được xuất khẩu mạnh sang thị trường châu Âu, châu Mỹ và châu Á.

Bên cạnh đó, một số sản phẩm OCOP khác cũng ghi nhận tín hiệu xuất khẩu tích cực. Điển hình là sản phẩm “cây chà lưng xơ mướp” (đạt chuẩn 3 sao) của Công ty TNHH Đầu tư phát triển Vũ Nguyên (phường Thanh Khê) đang được tiêu thụ ổn định tại Hàn Quốc và Mỹ. Đồng thời hai sản phẩm OCOP 4 sao gồm lót giày và dép Hương Quế của chủ thể Nguyễn Xuân Sơn, thuộc Công ty TNHH Sản xuất chế biến xuất nhập khẩu Hương Quế (phường Hòa Khánh), cũng đang thâm nhập các thị trường khó tính như châu Âu, châu Mỹ và Hàn Quốc.

Sản phẩm OCOP Đà Nẵng tham gia trưng bày tại hội chợ tỉnh Quảng Ngãi. Ảnh: HOÀNG LIÊN

Đáng chú ý, các sản phẩm bánh dừa nướng đạt chuẩn OCOP 4 sao, 5 sao của chủ thể Lưu Thị Thu (Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại Quý Thu, xã Xuân Phú) cũng đã xuất khẩu mạnh sang các thị trường Trung Quốc, Thái Lan, Hàn Quốc và Hà Lan... Kết quả này là hành trình nỗ lực bền bỉ trong việc nâng cấp sản phẩm.

Từ những mẻ bánh thủ công truyền thống, cơ sở sản xuất Quý Thu đã bứt phá vươn tầm thành doanh nghiệp bài bản, mạnh dạn đầu tư dây chuyền máy móc hiện đại và chuẩn hóa quy trình khép kín từ khâu chọn lọc nông sản bản địa đến đóng gói thành phẩm. “Muốn đi xa, sản phẩm không thể chỉ dừng lại ở vị ngon quê nhà mà phải đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn thực phẩm nghiêm ngặt của nước bạn. Chúng tôi vừa làm, vừa âm thầm cải tiến từng ngày để vượt qua rào cản kỹ thuật của từng thị trường”, bà Thu chia sẻ.

Bà Huỳnh Thị Hoài Trang, Phó Trưởng phòng Xúc tiến thương mại (Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Đà Nẵng) nhận định, 19 “điểm sáng” OCOP rộng đường xuất khẩu sang các thị trường khó tính kể trên vẫn là con số khá khiêm tốn so với tiềm năng của gần 500 sản phẩm OCOP trên toàn thành phố.

Trong năm 2025, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Đà Nẵng đã triển khai nhiều hoạt động xúc tiến thương mại, hỗ trợ các chủ thể OCOP đưa sản phẩm tiếp cận các thị trường khó tính như Malaysia. Để thâm nhập những thị trường này, các hợp tác xã, doanh nghiệp phải đạt chứng nhận quốc tế như Halal, FDI, hay ISO 22000:2018... “Khi tham gia các hội chợ, triển lãm tại đây, doanh nghiệp đã kết nối được với nhiều đối tác và ký kết nhiều đơn hàng mới. Bên cạnh đối tác truyền thống như Lào, Trung Quốc, sản phẩm OCOP Đà Nẵng đang mở rộng sang Malaysia, Nga, Úc...”, bà Trang thông tin.

Bà Vũ Thị Bích Hậu, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố trao đổi, bàn hướng phát triển sản phẩm OCOP cùng các chủ thể. Ảnh: HOÀNG LIÊN

Tuy nhiên, theo bà Trang, đối với nhóm ngành thực phẩm, số lượng sản phẩm OCOP xuất khẩu được vào các thị trường khó tính vẫn chỉ đếm trên đầu ngón tay. Dù nhiều sản phẩm OCOP ở phía nam thành phố có chất lượng và mẫu mã rất tốt, song do tiềm lực của các chủ thể còn hạn chế, chưa thành lập hợp tác xã hay doanh nghiệp, nên rất khó tiếp cận các cơ chế hỗ trợ theo Nghị quyết số 58/2026/NQ-HĐND ngày 29/6/2026 quy định chính sách khuyến công và phát triển sản xuất sản phẩm lưu niệm phục vụ du lịch trên địa bàn thành phố.

Ông Đinh Văn Phúc, Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến công và xúc tiến thương mại Đà Nẵng nhận định, bên cạnh đồng hành trong khâu xúc tiến thương mại, trung tâm còn tích cực hỗ trợ về khuyến công, đổi mới thiết bị, máy móc và công nghệ (với mức hỗ trợ 50%, tối đa 300 triệu đồng/chủ thể). Sự tiếp sức này giúp các chủ thể nâng tầm quy mô, chuẩn hóa chất lượng sản phẩm, tạo bệ phóng vững chắc để thâm nhập các thị trường quốc tế khắt khe.

Trong năm 2026, chương trình khuyến công thành phố đã phê duyệt hỗ trợ đợt 1 cho 29 đề án với nguồn kinh phí hơn 8 tỷ đồng, đang được triển khai trực tiếp đến các doanh nghiệp. Ở đợt 2, thành phố tiếp tục hỗ trợ theo tinh thần Nghị quyết số 58/2026/NQ-HĐND ngày 29/6/2026 với tổng kinh phí hơn 5 tỷ đồng...