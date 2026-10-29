Hành trình khám phá thế mạnh của học sinh Nam Úc Scotch AGS

Triết lý “Rising Lion - Sư tử trỗi dậy” tại Nam Úc Scotch AGS

Nuôi dưỡng và khơi dậy nội lực từ những điều gần gũi

Trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Nam Úc (Nam Úc Scotch AGS) xây dựng một triết lý giáo dục xuyên suốt mang tên “Rising Lion - Sư tử trỗi dậy”, hướng học sinh đến việc hiểu mình, phát triển sức mạnh bên trong, tìm thấy tiếng nói riêng và từng bước làm chủ lựa chọn.

TS Douglas Foster - Chủ tịch Trường Nam Úc Scotch AGS chia sẻ: “Chúng tôi tin rằng bên trong mỗi học sinh đều có một ‘Rising Lion’ đang chờ được đánh thức. Một chú sư tử trỗi dậy không có nghĩa phải to lớn nhất. Đó là câu chuyện về con người các em lựa chọn trở thành”.

Thầy Douglas Foster giải thích tinh thần ấy qua những việc gần gũi trong môi trường học đường: Một em vẫn quyết định thử sức dù còn sợ thất bại. Một học sinh vấp ngã rồi tự đứng lên. Một người hiểu mình khó kiểm soát hết những điều xảy đến, song vẫn có quyền lựa chọn cách đối diện và đáp lại.

“Rising Lion” còn thể hiện trong cách học sinh cư xử với người xung quanh, từ việc một học sinh lớn dành thời gian giúp em nhỏ hơn, một bạn chủ động hỏi thăm người đang ngồi một mình, hay một học sinh dám nhận lỗi, rút kinh nghiệm rồi cố gắng làm tốt hơn.

“Đứng trước một điều khó khăn, một phần trong các em muốn bỏ cuộc, nhưng các em vẫn quyết định bước thêm một bước nữa, đó chính là một Rising Lion”, thầy Douglas Foster chia sẻ.

Hai “Rising Lion” – hai hành trình bồi đắp nội lực

Khánh Quang và hành trình khơi dưỡng nội lực tại Nam Úc Scotch AGS

“Rising Lion - Sư tử trỗi dậy” gắn với thông điệp “Khơi dưỡng nội lực trong con” tại Nam Úc Scotch AGS. Mỗi học sinh có một điểm mạnh riêng, cần thời gian, trải nghiệm và sự hướng dẫn để nhận ra khả năng của chính mình.

Khánh Quang và Duy Ân là hai học sinh lớp 12 niên khóa 2026 của trường Nam Úc Scotch AGS, đã tìm ra thế mạnh của mình và được khơi dưỡng nội lực theo những con đường khác nhau.

Với Khánh Quang, hành trình bắt đầu từ một môn học từng chưa được xem là sở trường. Cuối lớp 10, chuẩn bị bước vào lớp 11, Quang chưa thật sự tự tin với Hóa học. Quá trình học cùng thầy cô Nam Úc Scotch AGS, thực hiện các bài nghiên cứu và tham gia giờ thực hành giúp bạn dần tìm thấy hứng thú. Hóa học sau đó trở thành một trong những môn Quang yêu thích nhất.

Khánh Quang bắt đầu thích đặt câu hỏi, tìm bằng chứng, đọc tài liệu và phân tích thông tin để đi đến lời giải. Những giờ thực hành trong phòng thí nghiệm cho Quang cơ hội trực tiếp kiểm chứng kiến thức, từ đó nuôi thêm sự tò mò với khoa học. Kết quả, Khánh Quang được Nam Úc Scotch AGS vinh danh Dux of Chemistry, tức thủ khoa môn Hóa học niên khóa 2026.

Với Quang, nội lực được khơi dưỡng từ sự tò mò, tinh thần dám thử và sự kiên trì đi đến cùng một vấn đề. Môn học từng khiến bạn thiếu tự tin sau cùng lại trở thành nơi bạn nhận ra thêm một thế mạnh của bản thân.

Duy Ân và bước phát triển của một “Rising Lion” tại Nam Úc Scotch AGS

Duy Ân có một hành trình khác. Bạn theo chương trình Việt Nam trong phần lớn thời gian đi học. Bước vào chương trình Tú tài Úc SACE tại Nam Úc Scotch AGS, Ân gặp nhiều khác biệt về phương pháp học và cách đánh giá. Sau thời gian làm quen, bạn nhận ra mình có khả năng thích nghi với môi trường mới và thêm tự tin trước chặng học đại học.

Qua hai môn Kế toán và Toán tổng quát, Ân hiểu rõ hơn cách mình giải quyết vấn đề. Bạn thích dành thời gian suy xét kỹ trước lúc đưa ra lời giải. Sự hướng dẫn của giáo viên Nam Úc Scotch AGS giúp Ân nhận ra thêm một chút thời gian xem lại bài có thể giúp phát hiện những lỗi dễ bỏ qua.

Sự cẩn thận dần trở thành thế mạnh được khơi dưỡng bên trong bạn. Ân phát huy khả năng phân tích và độ chính xác, sau đó được trường vinh danh Dux of Accounting & General Mathematics, tức thủ khoa hai môn Kế toán và Toán tổng quát niên khóa 2026.

Với Ân, nội lực còn đến từ khả năng nhìn lại bản thân và biết tìm kiếm sự hỗ trợ lúc cần. Bạn cho rằng học sinh sẽ khó đi qua mọi áp lực một mình. Có người để trò chuyện, biết giúp đỡ nhau và chủ động tìm sự hỗ trợ giúp bạn vững vàng hơn trước những giai đoạn khó khăn.

“Đó cũng là tinh thần Nam Úc Scotch AGS gửi gắm qua triết lý “Rising Lion - Sư tử trỗi dậy”. Mỗi học sinh có một thế mạnh, một nhịp trưởng thành riêng. Nhà trường hướng đến việc tạo đủ cơ hội để các em nhận ra khả năng ấy, rèn luyện qua trải nghiệm và từng bước tự tin hơn với con đường mình lựa chọn”, thầy Douglas Foster cho biết.

Trường Nam Úc Scotch AGS hiện có hai cơ sở tại TP.HCM, gồm Trung tâm Sài Gòn ở phường Phú Nhuận và cơ sở Tây Sài Gòn ở phường Phú Thạnh. Trường giảng dạy từ lớp 1 đến lớp 12 tại TP.HCM, được phát triển trên nền tảng hợp tác với Scotch College Adelaide, ngôi trường có hơn 100 năm lịch sử tại bang Nam Úc.

(Nguồn: Trường Nam Úc Scotch AGS)