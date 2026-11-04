Hành trình khám phá những điểm check-in giữa miền non nước

Trong xanh như ngọc giữa núi rừng Pác Bó, suối Lê-nin là điểm dừng chân thu hút du khách bởi vẻ đẹp bình yên, thơ mộng và những dấu ấn lịch sử cách mạng hào hùng.

Không chỉ là điểm check-in lưu dấu hành trình, cột mốc số 0 km Đường Hồ Chí Minh còn mang ý nghĩa đặc biệt, gợi nhắc về con đường huyền thoại gắn liền với những năm tháng đấu tranh giành độc lập dân tộc.

Thác Bản Giốc là một trong những thác nước tự nhiên hùng vĩ, đẹp bậc nhất Việt Nam. Những dòng nước trắng xóa đổ xuống qua nhiều tầng đá, hòa cùng màu xanh của núi rừng tạo nên bức tranh thiên nhiên tráng lệ nơi biên giới.

Ngọc Côn níu chân du khách bởi không gian làng quê thanh bình với những cánh đồng xanh, dòng sông uốn lượn và núi non trùng điệp.

Giữa thung lũng rộng lớn, Mắt Thần núi nổi bật với lỗ thủng tự nhiên xuyên qua thân núi, tạo nên hình dáng độc đáo hiếm có.

Vẻ đẹp tĩnh lặng, thơ mộng của hồ Thang Hen mang đến cảm giác thư thái, là điểm dừng chân để du khách tạm gác lại nhịp sống thường ngày và tận hưởng sự bình yên của núi rừng.

Khau Cốc Chà với những khúc cua tay áo uốn lượn qua sườn núi, tạo nên cảnh quan ngoạn mục từ trên cao. Nhìn từ điểm ngắm cảnh, con đường như dải lụa vắt ngang núi rừng, mang đến trải nghiệm đáng nhớ cho những du khách yêu thích khám phá và chinh phục những cung đường vùng cao.