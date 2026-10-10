Hành trình khám phá diệu kỳ và nuôi dưỡng ước mơ trong Chắp cánh tuổi thơ

Với chủ đề Hành trình của ước mơ và những khám phá diệu kỳ, chương trình mang đến một không gian văn hóa - nghệ thuật sống động, giàu tính giáo dục và truyền cảm hứng mạnh mẽ cho hàng nghìn thiếu nhi cùng các gia đình.

Chương trình nghệ thuật Chắp cánh tuổi thơ.

Ngay từ 14h30, không khí tại sảnh Trung tâm Hội nghị Quốc gia đã vô cùng náo nhiệt với chuỗi hoạt động trải nghiệm Hành trình tuổi thơ. Khán giả nhỏ tuổi hào hứng khám phá các trạm tương tác: thử thách thắt khăn quàng và đố vui nhận quà tại Trạm Báo Nhân Dân; ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ tại Vườn rừng diệu kỳ; tự tay viết điều ước và gấp máy bay giấy tại Ga Chắp cánh ước mơ.

Đặc biệt, chương trình trao quà Chiếc hộp kỳ diệu cùng sự xuất hiện của Tổng Biên tập Báo Nhân Dân Lê Quốc Minh đã mang lại nhiều bất ngờ cho các bạn nhỏ. Ngay sau đó, cuộc diễu hành cổ tích và hoạt hình rộn rã tiếng trống lân cùng dàn nhân vật hóa trang ngộ nghĩnh đã tạo nên bầu không khí tưng bừng trước khi khán giả bước vào khán phòng lúc 16h.

Phát biểu tại lễ công bố chương trình, Phó Tổng Biên tập Báo Nhân Dân Quế Đình Nguyên nhấn mạnh: "Chăm lo cho thiếu nhi là trách nhiệm chung của gia đình, nhà trường và toàn xã hội. Bằng thế mạnh của báo chí, văn hóa và nghệ thuật, Báo Nhân Dân mong muốn góp thêm những sản phẩm lành mạnh, giàu tính giáo dục và nhân văn, phù hợp với nhu cầu và cách tiếp nhận của các em.

Màn trao quà sôi nổi của NSND Tự Long với khán giả nhỏ tuổi.

Với Chắp cánh tuổi thơ, chúng tôi mong rằng niềm vui từ sân khấu sẽ tiếp tục khơi gợi ở các em sự tò mò, tinh thần ham hiểu biết và thói quen chủ động tìm hiểu. Việc tạo ra một không gian nghệ thuật riêng biệt như Chắp cánh tuổi thơ không chỉ nhằm mang đến niềm vui, mà sâu xa hơn, chính là cách Báo Nhân Dân nuôi dưỡng thế hệ bạn đọc tương lai của mình. Nuôi dưỡng niềm vui đọc, khuyến khích các em đặt câu hỏi và khám phá từ sớm cũng chính là góp phần mở rộng hiểu biết, bồi đắp nhân cách và đồng hành cùng các em trưởng thành".

Chương trình lấy hình tượng xuyên suốt là Trang giấy diệu kỳ - từ góc bàn học quen thuộc, trang giấy trắng biến hóa thành máy bay, con thuyền, mở ra những thế giới đầy màu sắc qua ba chương nội dung: Chương 1 là Miền ký ức: Đưa các em trở về với những giá trị thân thương qua tình yêu thương của Bác Hồ, mái trường, khăn quàng đỏ và tình yêu quê hương đất nước.

Các ca khúc như Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng, Nhớ giọng hát Bác Hồ, Khăn quàng thắp sáng bình minh, liên khúc Hạt gạo làng ta - Đưa cơm cho mẹ đi cày và Em đi giữa biển vàng được thể hiện sâu lắng. Điểm nhấn của chương là phần giao lưu 5 điều Bác Hồ dạy cùng NSND Xuân Bắc, NSND Tự Long, cùng màn tâng bóng nghệ thuật điệu nghệ từ kỷ lục gia Nguyễn Ngọc Phát (Phát Freestyle).

Hai nghệ sĩ Mạc Văn Khoa và Hoàng Kim Ngọc xuất hiện trong chương trình.

Chương 2 mang tên Vườn rừng diệu kỳ: Khán phòng bừng sáng khi hệ thống màn hình LED tách mở cùng bàn nâng đưa chiếc thuyền giấy khổng lồ chở hai nhân vật đồng hành - anh Sao Đỏ (Mạc Văn Khoa) và chị Sao Băng (Hoàng Kim Ngọc) ra sân khấu. Âm nhạc, xiếc, rối, mascot và vũ đạo hòa quyện trong các tiết mục Em yêu rừng xanh, Mơ khách đường xa, liên khúc Kìa con bướm vàng - Chị Ong Nâu và em bé - Con cào cào và Bống bống bang bang - Những ước mơ, cuốn hút các em nhỏ cùng vận động, vui chơi.

Chương 3 - Bầu trời ước mơ: Định hướng các em từ việc khám phá thế giới xung quanh đến việc lựa chọn mục tiêu và ước mơ của bản thân. Các tiết mục Bay lên ước mơ, Ếch cốm đại vương, I See the Light và Be a Star truyền đi thông điệp về sự kiên trì, nỗ lực rèn luyện mỗi ngày.

Một số hình ảnh trong chương trình nghệ thuật dành cho các bạn nhỏ.