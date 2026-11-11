Hành trình kết nối với những ký ức lịch sử

Giáo dục truyền thống yêu nước

Tại Khu di tích Tổng Bí thư Trần Phú, một "địa chỉ đỏ" quan trọng về nguồn, nơi lưu giữ nhiều tư liệu, hiện vật quý giá về cuộc đời và sự nghiệp của ông, các đại biểu đoàn Ủy ban MTTQVN TP.HCM có dịp tìm hiểu thêm về vị Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam, người con ưu tú của quê hương Hà Tĩnh.

Các thành viên đoàn Ủy ban MTTQVN TP.HCM viếng mộ Tổng Bí thư Trần Phú

Việc có thể tận mắt quan sát nhiều di vật gắn liền với các mốc son lịch sử giúp các đại biểu hình dung rõ nét về chặng đường hoạt động gian lao, anh dũng nhưng vô cùng oanh liệt của nhà lãnh đạo kiên trung này. Câu nói bất hủ của ông trước lúc hy sinh tại nhà thương Chợ Quán: "Hãy giữ vững chí khí đấu tranh!" đã trở thành kim chỉ nam, nguồn cảm hứng bất tận, tiếp thêm sức mạnh cho các thế hệ chiến sĩ cách mạng và nhân dân ta vượt qua muôn vàn gian khổ, thử thách.

Khu di tích là nơi đón tiếp hàng vạn lượt du khách, học sinh, sinh viên và các đoàn thể đến tham quan, sinh hoạt truyền thống mỗi năm. Đây là không gian trực quan sinh động nhất để bồi đắp lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc và ý thức trách nhiệm cho thế hệ trẻ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đoàn cũng ghé thăm Khu di tích Tổng Bí thư Lê Duẩn, nơi lưu giữ hàng trăm tài liệu, hiện vật, hình ảnh tư liệu giá trị về cuộc đời hoạt động cách mạng phong phú của ông, từ những năm tháng bị tù đày tại Côn Đảo, Sơn La, đến giai đoạn lãnh đạo cách mạng miền Nam và thời kỳ giữ chức Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam.

Xem lại các tư liệu xưa

Đoàn cũng đến dâng hương, xem video tư liệu về cuộc kháng chiến khốc liệt của quân và dân ta trong cuộc kháng chiến chống Mỹ tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Ngã ba Đồng Lộc. Đây là nơi gắn liền với huyền thoại về sự hy sinh oanh liệt của 10 nữ liệt sĩ thanh niên xung phong vào năm 1968, được xem là một biểu tượng thiêng liêng về chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tinh thần quả cảm và sự hy sinh cao cả của tuổi trẻ Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Ni trưởng Thích nữ Từ Nhẫn, Chứng minh Phân ban Ni giới Trung ương và TP.HCM không khỏi xúc động khi nghe thuyết trình về những gian khổ, khó khăn của người lính trẻ trong cuộc kháng chiến bảo vệ Ngã ba Đồng Lộc.

Nói với Báo Giác Ngộ, Ni trưởng cho biết có đi đến tận nơi, tận mắt xem những tư liệu, những kỷ vật còn sót lại của các anh hùng liệt sĩ, mới thấu hiểu rõ hơn về sự khốc liệt của chiến tranh, tinh thần hy sinh cao cả của thế hệ ông cha để có được nền độc lập tự do như hôm nay.

"Các cô đã bỏ lại thanh xuân với biết bao hy vọng để cùng nhau bảo vệ đất nước, trong đó có 10 cô gái đã hy sinh tại Ngã ba Đồng Lộc thật sự khiến tôi không khỏi tiếc thương. Đất nước bây giờ đã hòa bình, nguyện cầu cho linh hồn các cô sớm được siêu thoát về nơi nhàn cảnh.", Ni trưởng Thích nữ Từ Nhẫn bày tỏ.

Đoàn dâng hương tại Khu di tích lịch sử đặc biệt Ngã ba Đồng Lộc

Chăm lo an sinh xã hội, nghĩa tình giữa các địa phương

"Hành trình kết nối 2026" không chỉ dừng lại ở việc tìm hiểu truyền thống lịch sử, văn hóa mà còn hiện thực hóa các hoạt động chăm lo an sinh xã hội, kết nối nghĩa tình giữa TP.HCM và các địa phương.

Ông Phạm Minh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP.HCM tặng bảng tượng trưng kinh phí xây dựng nhà Đại đoàn kết trị giá 140 triệu đồng đến Ủy ban MTTQVN tỉnh Hà Tĩnh

Bên cạnh việc trao tặng kinh phí xây dựng 2 căn nhà Đại đoàn kết tại Nghệ An trong ngày thứ nhất của chuyến đi, Ủy ban MTTQVN TP.HCM cùng các tổ chức, đoàn thể thành viên tiếp tục trao tặng 2 căn nhà Đại đoàn kết đến người dân có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Hà Tĩnh.

Những ngôi nhà mới trao tặng không đơn thuần là sự hỗ trợ về mặt vật chất, mà còn mang theo tấm lòng, tình cảm ấm áp của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP.HCM gửi tới đồng bào vùng đất cách mạng Hà Tĩnh. Đó là điểm tựa vững chắc giúp các hộ gia đình yếu thế an tâm lao động sản xuất, từng bước vươn lên ổn định cuộc sống.

Bà Hà Thị Việt Ánh tri ân các thành viên đoàn Ủy ban MTTQVN TP.HCM

Phát biểu tại buổi gặp mặt, bà Hà Thị Việt Ánh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh Hà Tĩnh tri ân MTTQVN TP.HCM và các thành viên trong đoàn đã dành tình cảm tốt đẹp đến người dân Hà Tĩnh.

"Chúng tôi sẽ trao tận tay kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết đến 2 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Cẩm Duệ.", bà Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh Hà Tĩnh nói thêm.

Được biết, đây là hoạt động nằm trong Chương trình “Hành trình kết nối” năm 2026 do Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN TP.HCM tổ chức, hướng tới kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống MTTQVN (18-11-1930 - 18-11-2026) và 66 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam (20-12-1960 - 20-12-2026).

Một số hình ảnh ghi nhận:

Thăm hồ Kẻ Gỗ (Hà Tĩnh)