Hành trình hơn 3 thập kỷ gìn giữ bình yên Thủ đô của một vị tướng

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng và Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong trao Bằng chứng nhận, vinh danh "Công dân Thủ đô ưu tú" năm 2026 cho Trung tướng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Hơn 30 năm gắn bó với lực lượng Công an Hà Nội, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng đã trải qua nhiều vị trí công tác, từ cán bộ điều tra ở cơ sở đến Giám đốc Công an thành phố. Những vụ án từng tham gia, chỉ đạo điều tra, những câu chuyện chia sẻ từ đồng đội của ông phần nào khắc họa chân dung một người chỉ huy coi trọng chứng cứ, đề cao trách nhiệm và luôn hướng đến mục tiêu giữ gìn bình yên cho nhân dân.

“Lấy niềm vui của nhân dân làm niềm vui của chính mình”

Trong quá trình công tác, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng đã nhiều lần được tặng thưởng nhiều huân chương, bằng khen và danh hiệu thi đua. Mới đây nhất vào tháng 4/2026, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng được trao tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân vì những thành tích đặc biệt xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm. Năm 2026, ông là một trong 9 cá nhân có tên trong danh sách đề nghị tặng danh hiệu “Công dân Thủ đô ưu tú”.

Bắt đầu công tác tại Công an huyện Từ Liêm (cũ), ông lần lượt trải qua nhiều vị trí tại Công an các quận Cầu Giấy, Hai Bà Trưng, Bắc Từ Liêm (cũ). Mỗi địa bàn, mỗi vị trí công tác lại đặt ra những yêu cầu khác nhau, từ giải quyết các vụ việc liên quan trực tiếp đến đời sống người dân đến điều tra những vụ án có tính chất nghiêm trọng, phức tạp.

Trong ký ức của Thượng tá Nguyễn Ngọc Tùng, Phó Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hà Nội, vụ án giết người, cướp tài sản xảy ra tại khu vực ngõ Trại Cá, quận Hai Bà Trưng (cũ), năm 2013 là một kỷ niệm khó quên. Không chỉ bởi tính chất nghiêm trọng của vụ án, quá trình điều tra còn để lại cho ông nhiều bài học về tổ chức phá án và trách nhiệm của người chỉ huy khi trực tiếp làm việc cùng Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng.

Thời điểm đó, ông Nguyễn Thanh Tùng giữ chức Phó Trưởng Công an quận, Phó Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hai Bà Trưng. Vụ án được phát hiện khi thời gian đã trôi qua, hiện trường còn ít dấu vết, không có nhân chứng trực tiếp, trong khi nhiều giả thiết về đối tượng gây án được đặt ra. Các thông tin ban đầu chưa đủ để xác định rõ hướng điều tra, đòi hỏi Ban chuyên án phải khẩn trương đánh giá lại tài liệu, chứng cứ đã thu thập.

Theo Thượng tá Nguyễn Ngọc Tùng, trước những khó khăn đó, ông Nguyễn Thanh Tùng trực tiếp cùng cán bộ điều tra phân tích hiện trường, rà soát thông tin liên quan và đánh giá từng giả thiết. Từ tính chất vụ án và những tài sản bị chiếm đoạt, ông nhận định cần tập trung xác minh đường đi của số tài sản này, coi đây là một đầu mối quan trọng để truy tìm đối tượng gây án.

Trên cơ sở đó, ông Nguyễn Thanh Tùng chỉ đạo cán bộ tập trung rà soát, xác minh các thông tin liên quan đến tài sản bị chiếm đoạt; đồng thời phối hợp với các lực lượng thu thập, đối chiếu chứng cứ. Việc tập trung vào những manh mối có giá trị thay vì dàn trải ở nhiều hướng chưa có căn cứ rõ ràng đã giúp quá trình điều tra từng bước tháo gỡ khó khăn.

Từ hướng xác minh này, lực lượng Công an thu thập được những thông tin quan trọng, làm rõ đối tượng nghi vấn và tổ chức bắt giữ đối tượng gây án. Kết quả phá án cho thấy vai trò của việc xác định đúng trọng tâm điều tra, tổ chức lực lượng phù hợp và đưa ra quyết định chỉ huy kịp thời trong tình huống phức tạp.

Nhớ lại quá trình tham gia điều tra, Thượng tá Nguyễn Ngọc Tùng cho biết, điều ông ấn tượng không chỉ là cách người chỉ huy lựa chọn hướng điều tra mà còn ở việc ông Nguyễn Thanh Tùng luôn theo sát diễn biến vụ án, thường xuyên trao đổi với cán bộ để tháo gỡ những vướng mắc phát sinh. Các vấn đề khó được phân tích, bàn bạc trên cơ sở chứng cứ, giúp cán bộ điều tra có thêm căn cứ và sự tự tin khi thực hiện nhiệm vụ.

“Không bao giờ để cán bộ đơn độc, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng luôn chỉ đạo và sát cánh khi thực hiện nhiệm vụ, nhất là nhiệm vụ khó khăn, nguy hiểm”, Thượng tá Nguyễn Ngọc Tùng chia sẻ.

Trung tướng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội họp bàn triển khai công việc với các đơn vị trong lực lượng Công an Thủ đô. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Với Thượng tá Nguyễn Ngọc Tùng, vụ án tại ngõ Trại Cá không chỉ là một kỷ niệm trong quá trình công tác mà còn để lại bài học về trách nhiệm của người chỉ huy: Phải nắm chắc tình hình, xác định đúng vấn đề trọng tâm; đồng thời luôn đồng hành với cán bộ trong những nhiệm vụ khó khăn.

Câu chuyện từ hơn một thập kỷ trước cũng phần nào cho thấy phong cách làm việc được hình thành qua nhiều năm trực tiếp đấu tranh với tội phạm của Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng: Thận trọng trong đánh giá chứng cứ, quyết đoán khi lựa chọn phương án và đề cao trách nhiệm của người chỉ huy đối với kết quả công việc.

Giai đoạn 2019-2025, trên cương vị Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng tiếp tục tham gia chỉ đạo điều tra nhiều vụ án nghiêm trọng, phức tạp trong đó có những vụ án đòi hỏi sự phối hợp của nhiều đơn vị nghiệp vụ.

Tháng 8/2023, vụ bắt cóc một trẻ em tại khu đô thị Việt Hưng, quận Long Biên (cũ), để đòi tiền chuộc 15 tỷ đồng đã khiến dư luận đặc biệt quan tâm. Trong tình huống tính mạng, sự an toàn của cháu bé bị đe dọa, Công an thành phố Hà Nội khẩn trương huy động lực lượng, triển khai các biện pháp truy tìm đối tượng.

Trên cương vị Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra, ông Nguyễn Thanh Tùng tham gia chỉ đạo công tác điều tra, phối hợp giữa các đơn vị nghiệp vụ. Sau gần 10 giờ triển khai các biện pháp, lực lượng Công an đã bắt giữ đối tượng, giải cứu an toàn cháu bé. Vụ án khép lại nhưng với những người làm công tác điều tra, kết quả quan trọng nhất không chỉ là bắt được đối tượng mà còn là đưa nạn nhân trở về an toàn với gia đình.

Khi được hỏi về điều tâm niệm trong suốt quá trình công tác, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng chia sẻ quan điểm “lấy niềm vui của nhân dân làm niềm vui của chính mình”. Với người làm công tác Công an, niềm vui ấy có khi là một vụ án được làm rõ, một đứa trẻ được trở về an toàn bên gia đình, tài sản của người bị hại được thu hồi hay những vướng mắc của người dân được giải quyết thấu đáo.

Giữ bình yên từ những việc gần dân

Tháng 3/2025, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Công an thành phố Hà Nội. Từ công tác điều tra, nhiệm vụ của ông được mở rộng sang lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các mặt công tác bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn Thủ đô.

Trên cương vị Giám đốc Công an thành phố, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng cùng tập thể Đảng ủy, Ban Giám đốc tập trung chỉ đạo kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng Công an cấp xã; đồng thời đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ trong công tác quản lý, bảo đảm an ninh, trật tự.

Trung tướng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội yêu cầu siết chặt kỷ cương quản lý vỉa hè, xử lý nghiêm các vi phạm và không để hình thành thêm điểm ùn tắc mới, nhằm lập lại trật tự đô thị bền vững. (Ảnh: Trung Mạnh/TTXVN)

Những giải pháp như hệ thống camera ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), thiết bị bay không người lái phục vụ giám sát an ninh, trật tự và ứng dụng Hanoi Smart Police được từng bước triển khai, hỗ trợ lực lượng chức năng trong quản lý địa bàn, phát hiện vi phạm và phục vụ người dân.

Trong công tác chỉ đạo, một điều được các cán bộ từng làm việc cùng ông nhắc đến là sự quan tâm đến bản chất từng vụ việc, nhất là những vấn đề có liên quan trực tiếp đến quyền lợi của người dân.

Đại tá Chu An Thanh, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường (PC03), Công an thành phố Hà Nội cho biết, khi giải quyết các vụ việc phức tạp, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng luôn yêu cầu cán bộ nghiên cứu kỹ tài liệu, đánh giá khách quan, toàn diện, không bỏ lọt tội phạm nhưng cũng không để xảy ra oan sai.

Trong nhiều trường hợp, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng trực tiếp trao đổi với các đơn vị nghiệp vụ, lắng nghe những ý kiến khác nhau trước khi quyết định phương án giải quyết. Cùng với việc xử lý đúng quy định pháp luật, ông đặc biệt quan tâm đến quyền lợi hợp pháp của người dân và việc thu hồi tài sản cho những người bị thiệt hại.

Một câu chuyện được Đại tá Chu An Thanh nhắc đến là việc giải quyết những vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh tại làng nghề La Phù, huyện Hoài Đức (cũ) năm 2025.

Trước những vi phạm pháp luật về kinh tế, môi trường tại địa bàn, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp với cơ quan chức năng khảo sát thực tế, làm rõ tình hình và xác định biện pháp xử lý. Bên cạnh yêu cầu kiểm tra, xử lý vi phạm, ông còn chú trọng đối thoại với doanh nghiệp, hộ sản xuất, kinh doanh. Hoạt động gặp gỡ với gần 500 đại diện doanh nghiệp, hộ kinh doanh đã tạo điều kiện để lực lượng chức năng phổ biến quy định pháp luật, lắng nghe những khó khăn và hướng dẫn các cơ sở khắc phục tồn tại.

Sau quá trình kiểm tra, tuyên truyền và đối thoại, nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của nhiều cơ sở sản xuất, kinh doanh tại địa bàn có chuyển biến tích cực. Câu chuyện ở La Phù cho thấy một cách tiếp cận khác trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự. Bên cạnh sự nghiêm minh của pháp luật là việc lắng nghe, hướng dẫn để người dân và doanh nghiệp hiểu, tự giác chấp hành, hạn chế những vi phạm có thể phát sinh.

Trong quá trình triển khai các nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự, những nỗ lực của tập thể Công an thành phố Hà Nội cũng được lãnh đạo thành phố ghi nhận. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng đã ký các quyết định khen thưởng đối với những tập thể, cá nhân có thành tích trong thực hiện nhiệm vụ, trong đó có các đơn vị thuộc Công an thành phố. Đây là sự ghi nhận của chính quyền thành phố đối với những đóng góp cụ thể của lực lượng Công an Thủ đô trên nhiều lĩnh vực.

Cùng với sự ghi nhận ấy là yêu cầu tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, phát huy vai trò của lực lượng Công an cơ sở và giải quyết kịp thời những vấn đề liên quan đến đời sống người dân. Đối với Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, trách nhiệm của người chỉ huy không chỉ thể hiện trong những vụ án lớn mà còn ở cách tổ chức công việc hằng ngày, để mỗi cán bộ, chiến sỹ thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, mỗi vụ việc của người dân được giải quyết đúng pháp luật.

Từ những công việc cụ thể, hành trình hơn ba thập kỷ của Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng gắn với nhiệm vụ gìn giữ sự bình yên cho Thủ đô; dù ở vị trí nào, những yêu cầu đặt ra với người chỉ huy vẫn là làm rõ sự thật, xử lý vụ việc đúng pháp luật và bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân. Đó cũng là lẽ sống và cũng là hành trang trọn đời của ông đối với nghề và với mục tiêu giữ gìn bình yên cho nhân dân./.