Nguyễn Phương Trang với nỗ lực phát triển các mẫu lọng, đưa sản phẩm này đến gần hơn với công chúng. (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Họa sĩ Phùng Nguyễn Anh Khoa bắt đầu hành trình phục dựng lọng bướm từ năm 2020. Trong một lần xem cuốn “Kỹ thuật của người An Nam” của Henri Oger, Khoa tình cờ bắt gặp hình vẽ một chiếc lọng bướm. Hình vẽ đơn giản, không thể hiện rõ các chi tiết, nhưng khiến anh tò mò về hình dáng thật sự của vật dụng này. Tháng 8/2023, những bức ảnh đen trắng về lọng bướm được chia sẻ trên fanpage Việt Phục Hội, giúp Khoa có thêm tư liệu tìm hiểu; trong đó có hình ảnh chiếc lọng xuất hiện trong bộ ảnh do Edgard Imbert chụp tại Hà Nội giai đoạn 1905-1906 và một bức ảnh chụp chiếc lọng ở Pháp. Từ những tư liệu đó, anh bắt tay vào phục dựng lại chiếc lọng sao cho giống với nguyên gốc nhất.

Tiếp nối nỗ lực của Anh Khoa, Nguyễn Phương Trang, nhà thiết kế Việt phục tại Thái Nguyên, cũng bắt tay vào tìm hiểu và tái tạo lọng bướm. Bên cạnh việc phục dựng mẫu xưa, chị tìm cách đưa chiếc lọng vào đời sống thông qua những dòng sản phẩm phục vụ các nhu cầu khác nhau. Trang phát triển phôi lọng trắng để người mua tự trang trí, mẫu lọng được phục dựng dựa trên hình ảnh chiếc lọng chụp ở Pháp và các sản phẩm đặt làm theo ý tưởng riêng. Khách hàng của chị gồm học sinh, sinh viên, người yêu văn hóa và những người đặt lọng cho đám cưới hoặc làm quà tặng. Theo Trang, phôi lọng có giá thành phù hợp giúp người trẻ dễ tiếp cận và trực tiếp tham gia sáng tạo. “Tính đến nay, tôi đã bán hơn 10.000 sản phẩm”, Trang chia sẻ. Con số này bao gồm phôi lọng, lọng phục dựng và sản phẩm đặt làm theo yêu cầu.

Nếu Trang ưu tiên đưa chiếc lọng đến gần hơn với người sử dụng thông qua nhiều dòng sản phẩm, thì Trần Ngọc Nhật (nghệ danh Nghiêu Thiên), người sáng lập không gian nghệ thuật Nghiêu Thien Art Nest, lại lựa chọn hướng đi riêng với những mẫu lọng mang hình tượng và họa tiết mới.

Năm 2024, Nhật thực hiện mẫu lọng cá, tiếp đó là lọng cua (2025) và lọng Thập nhị địa chi (2026), bên cạnh nhiều sáng tạo khác. Mỗi mẫu lọng khai thác một hình thức và ý nghĩa văn hóa riêng: Lọng cá gợi lời chúc “Niên niên hữu dư”, tượng trưng cho sự sung túc, đủ đầy; lọng cua gắn với ý niệm khai thông, sáng rõ, học vấn và đỗ đạt; còn lọng Thập nhị địa chi khai thác hình tượng 12 con giáp. Anh cũng tìm cảm hứng từ họa tiết tranh dân gian và hoa văn cổ để tạo ngôn ngữ riêng cho các mẫu lọng.

Với Nhật, việc đưa hình tượng mới lên sản phẩm không đơn thuần là thay đổi phần trang trí mà đòi hỏi sự tính toán về đường nét, hình khối, màu sắc, cấu trúc và chất liệu. Với những mẫu có hình dáng khác biệt, anh còn phải tính đến việc lắp ráp, vận chuyển, trưng bày và độ bền. “Kế thừa truyền thống không nhất thiết đồng nghĩa với việc lặp lại nguyên trạng những gì người xưa đã làm”, Nhật chia sẻ.

Các sáng tạo của Nghiêu Thiên cũng được giới thiệu tại một số triển lãm như “Thắt một mối dây” (2024), “Những Thiên Hình Vạn Trạng” (2025) và “Kết một mối dây” (2026). Việc xuất hiện trong các không gian trưng bày giúp những chiếc lọng tiếp cận công chúng, khơi gợi sự tò mò và thôi thúc nhiều người tìm hiểu về một sản phẩm thủ công từng vắng bóng trong đời sống.

Sự trở lại của những chiếc lọng cũng thu hút những người trẻ yêu văn hóa Việt. TikToker Phạm Thị Thủy Tiên biết đến sản phẩm qua mạng xã hội, ấn tượng với hình thức độc đáo và khả năng kết hợp cùng cổ phục Việt nên quyết định tự tìm hiểu, thử làm một chiếc. “Nói thì đơn giản, nhưng bắt tay vào làm mới thấy không hề dễ. Từ việc tìm phôi dù, lựa chọn những sợi len có màu sắc phù hợp, rồi học cách đan, cách kết từng sợi sao cho đều và đẹp”, Tiên kể.

Clip giới thiệu lọng bướm của Tiên thu hút sự chú ý của cộng đồng; nhiều người nhắn tin hỏi về sản phẩm và cách chế tác. Với Tiên, tự tay hoàn thành món đồ từng gắn với đời sống của các thế hệ trước đem lại cảm giác như được chạm vào một phần ký ức xưa.

Cùng mong muốn khơi gợi sự quan tâm của người trẻ, nhóm sinh viên Khoa Thiết kế sáng tạo, Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật, Đại học Quốc gia Hà Nội cùng các cộng sự khởi xướng dự án “Liên chi hồ điệp” với thông điệp “Giữ nét lọng xưa trong dáng mới”. Nhóm tổ chức các buổi triển lãm, talkshow và workshop, tạo cơ hội để công chúng tìm hiểu về lọng, gặp gỡ những người thực hành và trực tiếp trải nghiệm một công đoạn trang trí.

Theo thống kê của ban tổ chức, triển lãm thu hút khá đông lượt khách tham quan, tham dự talkshow và nhiều khách đăng ký mua vé trải nghiệm làm lọng. Những con số này cho thấy sự quan tâm của công chúng không dừng ở việc ngắm nhìn mà còn mở rộng sang tìm hiểu và trực tiếp trải nghiệm sản phẩm. Theo Chu Thị Thùy Linh, Trưởng ban tổ chức, khi người trẻ hiểu và trân trọng, di sản này mới có cơ hội được tiếp nối.

Lọng cũng được những người làm văn hóa lựa chọn đưa vào các hoạt động thực tế. Chị Nguyễn Thị Kim Thủy, người sáng lập Khởi Đăng Tác Khí (cơ sở làm đèn lồng truyền thống), là một trong số đó. Khi nhìn thấy chiếc lọng cá do Nghiêu Thiên sáng tạo trên mạng xã hội, chị đặc biệt yêu thích nên quyết định mua về sử dụng trong các sự kiện. Khi chiếc lọng nhận được sự quan tâm, thích thú của nhiều bạn trẻ, chị thấy vui vì ngày càng có thêm những người quan tâm đến sản phẩm mang cảm hứng truyền thống này.

Từ một hình ảnh tưởng chừng chỉ còn trong ký ức, những chiếc lọng đang dần xuất hiện rộng rãi hơn nhờ nỗ lực của những người tâm huyết với văn hóa dân tộc. Hy vọng sự quan tâm và đón nhận của công chúng sẽ góp phần để di sản này tiếp tục được gìn giữ và phát huy.