Hành trình hồi phục của nữ influencer sau cú ngã từ tầng 35

Theo truyền thông địa phương, trong đó có tờ South China Morning Post (SCMP), một influencer 27 tuổi đến từ tỉnh Hồ Nam, được biết đến với tên gọi "Wananan (@wananan)", đã quay trở lại mạng xã hội vào ngày 12/10 vừa qua, chấm dứt khoảng thời gian vắng bóng kéo dài gần 17 tháng. Cô tuyên bố rằng mình đã được "tái sinh sau nghịch cảnh" và cho biết bản thân đã hồi phục gần như hoàn toàn sau cú ngã đó.

Vào tháng Sáu năm ngoái, cô ấy đã gặp một cú ngã và được đưa ngay đến Bệnh viện Tương Nhã số 3, thuộc ĐH Trung Nam. Cô bị đa chấn thương: gãy nhiều xương, xuất huyết nội sọ, tổn thương cột sống cổ cùng các cơ quan nội tạng, và buộc phải cắt bỏ chân phải. Sau ca phẫu thuật cấp cứu kéo dài 14 giờ, cô đã được cứu sống và trải qua 50 ngày điều trị tại khoa hồi sức tích cực.

Bác sĩ điều trị trực tiếp cho cô, ông Hình Vĩ (Xing Wei) cho biết, kết quả điều trị khả quan hơn nhiều so với dự kiến. Ông cho biết thêm, ngoại trừ phần chân đã bị cắt bỏ, các cơ quan khác trong cơ thể đều đã hồi phục đáng kể. Có lẽ, nhờ va vào một cái cây rồi rơi tiếp vào bụi rậm nên lực tác động đã được giảm bớt, giúp cô thoát khỏi kết cục bi thảm nhất. Bác sĩ cũng nhận định rằng, thật may mắn khi cô không bị chấn thương nghiêm trọng nào ở vùng mặt hay đôi bàn tay.

Hiện tại, cô đang thực hiện các bài tập phục hồi chức năng mỗi ngày và sắp tới sẽ được lắp chân giả. Chia sẻ về tương lai, cô nói: "Tôi vẫn có thể tự đi đến bất cứ nơi nào mình muốn. Còn nếu không thể đi bộ, tôi chỉ cần gọi taxi là được".

Cô bày tỏ rằng, cuộc đời mình giờ đây không còn chỉ thuộc về riêng mình, mà còn gắn liền với biết bao người đã giúp đỡ cô. Vì vậy, cô chọn sống với lòng biết ơn sâu sắc dành cho họ. Cô cũng hồi tưởng lại những ngày tháng gian nan trong quá trình hồi phục, khi phải chịu đựng những cơn đau dữ dội khắp cơ thể: "Những đau khổ không đến để hủy hoại tôi, mà để tôi luyện tôi. Cuộc sống không nằm ở vẻ hào nhoáng, mà nằm ở lòng can đảm đối diện với những mảnh vỡ của chính mình, rồi hàn gắn chúng lại".

Cô còn khuyên mọi người nên tập trung vào những gì mình đã đạt được thay vì những gì đã mất, đồng thời nói thêm: "Những gì đã mất đi thì sẽ không bao giờ mất thêm lần nữa". Trong khi đó, video đánh dấu sự trở lại của cô đã thu hút 1,7 triệu lượt thích cùng 100.000 bình luận, còn số lượng người theo dõi trên mạng xã hội của cô cũng tăng từ 100.000 lên 250.000 người. Tài khoản chính thức của bệnh viện cũng để lại bình luận, bày tỏ niềm vui khi chứng kiến ​​sự "tái sinh" của cô và cảm ơn cô vì đã "lan tỏa sức mạnh của sự sống".