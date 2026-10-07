Hành trình Hoa hậu Việt Nam 2026: 53 thí sinh xuất sắc tại điểm hẹn thành phố Cảng

Các thí sinh tham dự Chung khảo toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2026. Nguồn CTTĐTTP

Vào lúc 20h00’ ngày 10/10/2026, sân khấu Khu du lịch Quốc tế Đồi Rồng (Đồ Sơn, Hải Phòng) sẽ trở thành tâm điểm của sắc đẹp Việt khi diễn ra Đêm Chung khảo toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2026. Với sự tranh tài của 53 đại diện nhan sắc ưu tú được tuyển chọn trên toàn quốc, đêm hội nhan sắc hứa hẹn sẽ lan tỏa mạnh mẽ tới công chúng thông qua sóng livestream trên hệ sinh thái Báo Tiền Phong, Hoàng Thành Media cùng các nền tảng đa phương tiện.

Nhìn lại chặng đường đã qua, thành quả đêm Chung khảo là kết tinh của gần hai tháng tôi rèn liên tục tại nhà chung. Ở đó, các thí sinh được trang bị hành trang toàn diện từ kỹ năng trình diễn catwalk, tác phong giao tiếp, thuyết trình, tư duy phản biện đến việc nâng cao thể lực, thanh nhạc và kỹ năng biểu cảm trước ống kính. Đáng chú ý, hành trình Hoa hậu Việt Nam 2026 đã in dấu chân của 53 người đẹp qua 7 tỉnh, thành phố trọng điểm: Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Bắc Ninh, Lai Châu, Tuyên Quang, Quảng Ninh và Hải Phòng. Mỗi chặng dừng chân không đơn thuần là một chuyến đi, mà là một hành trình trải nghiệm văn hóa, lịch sử và kết nối cộng đồng đầy ý nghĩa, giúp các thí sinh vừa trưởng thành trong tư duy, vừa thêm tự hào về đất nước, con người Việt Nam.

Một trong những điểm sáng nổi bật của Hoa hậu Việt Nam 2026 chính là bản lĩnh tri thức của dàn thí sinh năm nay. Không chỉ sở hữu ngoại hình chuẩn mực, các người đẹp còn khẳng định năng lực học thuật vượt trội khi đến từ nhiều trường đại học hàng đầu trong nước và quốc tế, theo đuổi đa dạng ngành học từ kinh tế, truyền thông đến khoa học, môi trường và ngoại ngữ. Bảng thành tích của nhiều thí sinh chạm mốc ấn tượng với tấm bằng tốt nghiệp loại giỏi, xuất sắc, khả năng hoàn thành song song hai chương trình đào tạo cùng các chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế giá trị.

Sau Đêm Chung khảo, Hội đồng Ban Giám khảo sẽ tiến hành đánh giá công tâm để tìm ra những nhân tố xứng đáng nhất tiến vào Vòng Chung kết. Kết quả chung cuộc là sự tổng hòa giữa màn thể hiện sinh động trên sân khấu và quá trình nỗ lực, thể hiện tư duy của từng cá nhân qua suốt chặng đường đã qua. Theo Ban Tổ chức, dự kiến 25 tấm vé vàng bước vào Đêm Chung kết toàn quốc sẽ chính thức tìm được chủ nhân.

Nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng Ban Tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2026 thông tin tới các cơ quan thông tấn báo chí. Nguồn CTTĐTTP

Nhấn mạnh về định hướng của cuộc thi tại buổi họp báo, Nhà báo Phùng Công Sưởng — Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi cho biết, với chủ đề “Miền Hương Sắc”, Hoa hậu Việt Nam 2026 đã sớm xác lập hệ giá trị chuẩn mực ngay từ đầu mùa giải dựa trên 4 trụ cột: Nhan sắc, Văn hóa, Trí tuệ và Cống hiến. Sứ mệnh của cuộc thi là tôn vinh nét đẹp tự nhiên, song nét đẹp ấy phải gắn liền với vốn trí tuệ, bản sắc văn hóa cùng tinh thần sẵn sàng phụng sự xã hội.

Nhìn lại hành trình gần hai tháng rèn luyện, người đứng đầu Ban Tổ chức kỳ vọng mỗi thí sinh sẽ thể hiện được sự chín chắn, bản lĩnh trong suy nghĩ, góc nhìn và tinh thần chịu trách nhiệm trước mọi quyết định. Việc thiết kế hàng loạt chuyến trải nghiệm văn hóa vùng miền, dự án cộng đồng, khóa học chuyên sâu và môi trường thử thách tại nhà chung chính là phương thức để Ban Tổ chức có cái nhìn toàn diện, thấu đáo nhất về tiềm năng của từng gương mặt. Đáng chú ý, cuộc thi đề cao sự khác biệt, tôn trọng câu chuyện và cá tính riêng của mỗi người, tạo điều kiện tối đa để những phẩm chất tốt đẹp nhất được bộc lộ, mài sắc và tỏa sáng theo thời gian.

Việc Hải Phòng và Khu du lịch Quốc tế Đồi Rồng nhận trách nhiệm đăng cai Vòng Chung khảo toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2026 không đơn thuần là một hoạt động giải trí quy mô lớn. Nhìn dưới góc độ quản trị đô thị, đây là bước đi chiến lược trong bài toán "định vị thương hiệu điểm đến". Lựa chọn này cho thấy Hải Phòng đã chuẩn bị kỹ lưỡng về hạ tầng để dịch chuyển mạnh mẽ sang phát triển kinh tế sự kiện và du lịch cao cấp. Hình ảnh Hải Phòng hiện lên không chỉ là một trung tâm công nghiệp năng động mà còn là một vùng đất giàu bản sắc văn hóa, sẵn sàng chào đón bạn bè quốc tế bằng năng lực tổ chức chuẩn mực.

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