Một lớp học xóa mù chữ ban đêm của thầy Đinh Như Huy.

Từ vận động học sinh đến dạy chữ cho người lớn

Bên cạnh nhiệm vụ đứng lớp giảng dạy môn toán cấp THPT và công tác chủ nhiệm, thầy còn được phân công phụ trách công tác phổ cập giáo dục - xóa mù chữ tại địa bàn Nam Đông, đồng thời phối hợp, hỗ trợ đồng nghiệp tại các xã Long Quảng và Khe Tre. Nhớ lại những ngày đầu mở lớp tại khu vực xã Thượng Long cũ (nay là xã Long Quảng) vào tháng 8/2020, thầy Huy kể: “Thời điểm mới tiếp cận địa bàn, cả nhóm chỉ vận động được khoảng 5 em. Không nản lòng, tôi cùng các đồng nghiệp phối hợp với chính quyền địa phương, tận dụng lợi thế có anh cán bộ xã và trưởng thôn vốn là học trò cũ của mình để cùng đi vận động”.

Chính sự gần gũi, am hiểu phong tục, tập quán cùng phương châm chủ động tìm đến người học và đưa lớp học đến gần dân của thầy Huy đã giúp phong trào tháo gỡ những khó khăn. Nhiều học sinh từng có ý định nghỉ học đi làm thuê, nhưng nhờ sự kiên trì “mưa dầm thấm lâu” ấy, các em đã quay lại trường. Em Trần Thị Gau, học sinh lớp 10 chia sẻ: “Hoàn cảnh gia đình khó khăn nên em từng định nghỉ học để đi kiếm tiền. Nhờ thầy Huy và các thầy cô nhiều lần đến nhà động viên, phân tích rằng chỉ có học tập mới mở ra tương lai tươi sáng, bền vững hơn, em đã thay đổi suy nghĩ và quyết tâm bám lớp”.

Không dừng lại ở việc duy trì sĩ số bậc THPT, hành trình của thầy Huy còn nối dài qua những lớp học xóa mù chữ (XMC) vào ban đêm dành cho người lớn tuổi. Năm học 2026 - 2027, Trung tâm tổ chức 17 lớp XMC với 229 học viên, phần lớn là phụ nữ và đồng bào dân tộc thiểu số trên 40 tuổi. Vận động người lớn tuổi đi học khó gấp bội bởi tâm lý e thẹn, mặc cảm, lại vướng bận việc nương rẫy ban ngày. Để bà con hiểu rằng học chữ là để tự ký tên, làm giấy tờ, quản lý chi tiêu, thầy Huy đã từng bước thuyết phục được mọi người đến lớp, và thầy chọn cách dạy “bắt tay chỉ việc”.

Bà Hồ Thị Ban, học viên lớp XMC tại xã Long Quảng phấn khởi khoe: “Trước đây tôi không biết chữ a, chữ o là gì, đi làm giấy tờ toàn phải điểm chỉ. Từ ngày được thầy tận tình chỉ dạy, giờ tôi đã thuộc hết mặt chữ, biết đọc, biết tự ký tên mình. Đi học vui lắm, bà con biết ơn Đảng, Nhà nước và các thầy cô nhiều lắm”.

Thầy Huy đứng lớp.

Đưa AI vào giờ học

Thầy Huy tâm niệm: “Ngoài chuyên môn và lòng yêu nghề, muốn dạy được cho bà con dân tộc thiểu số thì trước hết phải hiểu văn hóa của họ, biết tiếng địa phương để thực sự đồng cảm và sẻ chia”.

Ngoài việc vận động được bà con lớn tuổi đến lớp, dạy cho họ cái chữ, con số để ứng dụng vào cuộc sống hàng ngày, thầy còn tìm cách giúp học sinh hệ chính quy của mình tiếp cận bài học bằng những ứng dụng công nghệ thông tin hiệu quả từ những giờ lên lớp. Đó là việc thầy đã ứng dụng công nghệ thông tin và trí tuệ nhân tạo (AI) vào giảng dạy môn toán, biến những con số, đồ thị khô khan trở nên trực quan, sinh động, giúp học sinh vùng cao dễ dàng tiếp thu. Điểm trường Trịnh Công Sơn - Cơ sở 7 nhờ vậy duy trì ổn định nhiều năm liền với tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp THPT đạt 100%.

Thầy Nguyễn Toàn Thắng, Phó Giám đốc Trung tâm GDNN - GDTX Khu vực 3 cho biết, việc duy trì các điểm trường vùng cao là quyết tâm lớn của tập thể nhà trường nhằm tạo điều kiện cho 100% học sinh đồng bào dân tộc thiểu số vượt đèo, vượt dốc đến lớp, thực hiện mục tiêu không để ai bị bỏ lại phía sau.

Hành trình hơn 20 năm gieo chữ của người con quê hương Nam Đông - thầy Đinh Như Huy không chỉ được đo bằng những con số thống kê hay tỷ lệ đỗ tốt nghiệp, mà hiện hữu qua ánh mắt rạng rỡ của người phụ nữ Cơ Tu khi tự tay viết nên tên mình, qua nụ cười tự tin của học trò vùng cao trên con đường chinh phục tri thức. Ngọn lửa đam mê và tình yêu thương ấy vẫn đang ngày đêm sưởi ấm những bản làng, biến con chữ thành nhịp cầu đưa đồng bào bước tới tương lai tươi sáng.