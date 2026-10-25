Hành trình gắn kết tuổi trẻ từ việc gần dân

Chị Triệu Kim Huệ (bên trái), Bí thư Đoàn xã Lam Vỹ, trao đổi công việc cùng cán bộ Đoàn.

Một thủ tục điện tử có thể chỉ mất vài phút với người thành thạo điện thoại thông minh. Nhưng với người chưa quen, mỗi bước thao tác đều cần được hướng dẫn. Tại Lam Vỹ, đội hình thanh niên hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử được thành lập để góp phần tháo gỡ khó khăn ấy.

Trong đội hình đó có chị Triệu Kim Huệ. Từ công việc gần gũi này, vai trò của thanh niên trong chuyển đổi số được thể hiện bằng sự hỗ trợ thiết thực dành cho người dân.

Sinh năm 1992, là người dân tộc Sán Chỉ, chị Huệ hiểu rằng muốn thanh niên gắn bó với tổ chức Đoàn, cần tạo được những hoạt động phù hợp, giúp mỗi người thấy rõ ý nghĩa phần việc mình tham gia.

Trong giai đoạn 2021-2025, chị đã tham mưu, tổ chức trên 50 công trình, phần việc thanh niên; huy động hơn 650 lượt đoàn viên tham gia Ngày Chủ nhật xanh. Qua những lần chung tay, trách nhiệm với cộng đồng được bồi đắp từ chính công sức của người trẻ.

Chị Lưu Thị Mai, Bí thư Chi đoàn Trường Mầm non Lam Vỹ, chia sẻ: Điều chúng tôi quý ở chị Huệ là sự gần gũi, sẵn sàng trao đổi và cùng tháo gỡ khó khăn trong công việc. Với cán bộ chi đoàn, sự đồng hành ấy giúp chúng tôi tự tin hơn khi tổ chức hoạt động. Khi được giao việc phù hợp và hiểu rõ việc mình làm có ích như thế nào, đoàn viên cũng tích cực tham gia hơn.

Sức tập hợp ấy càng cần thiết khi địa phương gặp khó khăn. Giai đoạn 2021–2025, bốn đội hình tình nguyện với 300 tình nguyện viên được thành lập, tham gia phòng, chống dịch COVID-19 và khắc phục hậu quả thiên tai.

Những nhiệm vụ này đòi hỏi người cán bộ Đoàn biết tổ chức lực lượng, phân công công việc, giữ sự phối hợp. Với đoàn viên, đây cũng là môi trường rèn luyện tinh thần trách nhiệm, biết chia sẻ và sẵn sàng góp sức khi cộng đồng cần.

Trong công tác tuyên truyền, chị Huệ chủ động tìm cách đưa công nghệ vào hoạt động cơ sở. Năm 2022, sáng kiến ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong sản xuất bản tin tuyên truyền, hoạt động trên địa bàn xã của chị được công nhận và áp dụng hiệu quả trong công tác tuyên truyền tại cơ sở.

Tiếp đó là các sáng kiến về giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống cho đoàn viên, thanh niên năm 2024 và ứng dụng chuyển đổi số nâng cao chất lượng công tác Mặt trận cơ sở năm 2025.

Chị Triệu Kim Huệ, Bí thư Đoàn xã Lam Vỹ, tham gia hoạt động hỗ trợ bò sinh kế cho người dân địa phương.

Đồng hành với thanh niên còn là quan tâm đến điều kiện lập nghiệp. Hiện nay, Đoàn xã Lam Vỹ đang quản lý dư nợ vốn vay thanh niên trên 21 tỷ đồng, góp phần hỗ trợ người trẻ phát triển kinh tế.

Việc kết nối nguồn lực với nhu cầu thực tế giúp hoạt động Đoàn gần hơn với đời sống. Khi có thêm điều kiện xây dựng sinh kế, thanh niên cũng có thêm cơ sở để gắn bó, đóng góp lâu dài cho địa phương.

Cùng với đó, công tác phát triển lực lượng được chú trọng. Giai đoạn 2021-2025, hơn 400 đoàn viên mới được kết nạp; trên 120 đoàn viên ưu tú được giới thiệu và kết nạp Đảng. Đó là kết quả của tập thể, trong đó có trách nhiệm tham mưu, tổ chức của người đứng đầu Đoàn xã.

Từ hoạt động thực tế, những nhân tố tích cực được phát hiện, bồi dưỡng, tạo nguồn bổ sung cho tổ chức Đảng ở cơ sở.

Đồng chí Nguyễn Nam Hải, Bí thư Đảng ủy xã Lam Vỹ, nhận xét: Đồng chí Huệ đã cùng tập thể Đoàn xã đưa hoạt động thanh niên gắn với nhiệm vụ của địa phương, quan tâm tạo môi trường để đoàn viên rèn luyện. Thời gian tới, Đảng ủy định hướng tổ chức đoàn tiếp tục củng cố chất lượng sinh hoạt chi đoàn, nắm chắc nhu cầu thanh niên; chú trọng bồi dưỡng kỹ năng số, đồng hành phát triển kinh tế và giao việc cụ thể để phát hiện, bồi dưỡng đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Đảng.

Chị Triệu Kim Huệ (đứng giữa), Bí thư Đoàn xã Lam Vỹ, được tuyên dương cán bộ Đoàn tiêu biểu tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025.

Năm 2023, chị Triệu Kim Huệ được trao Giải thưởng Lý Tự Trọng. Năm 2025, Đoàn xã Lam Vỹ được Tỉnh đoàn khen thưởng là đơn vị xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi. Sự ghi nhận ấy đặt thêm trách nhiệm tiếp tục đổi mới hoạt động, chăm lo cho đoàn viên.

Với chị Huệ và tuổi trẻ Lam Vỹ, sức gắn kết được vun đắp từ từng việc gần dân, từ cơ hội để mỗi người trẻ thấy mình có ích và có thể trưởng thành trên chính quê hương.