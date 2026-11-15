Hành trình gần 1 thập kỷ để tạo nên cơn sốt phim Hàn Quốc '100 Ngày Lừa Dối'

Không chỉ thu hút khán giả bởi câu chuyện mang màu sắc lịch sử và những tình tiết kịch tính, 100 Ngày Lừa Dối (100 Days of Deception) còn gây chú ý bởi hành trình dài hơi phía sau quá trình sản xuất. Để đưa tác phẩm lên màn ảnh, đội ngũ sáng tạo đã mất khoảng 8 năm chuẩn bị, trong đó riêng công đoạn phát triển kịch bản đã kéo dài đến 5 năm.

Theo thông tin được giới thiệu, biên kịch Ryu Bo-ri dành khoảng 5 năm để ấp ủ ý tưởng, nghiên cứu và phát triển câu chuyện. Đây là khoảng thời gian không nhỏ đối với một dự án phim truyền hình, cho thấy sự đầu tư nghiêm túc vào nền tảng nội dung trước khi bước vào giai đoạn sản xuất. Sau đó, ê-kíp tiếp tục mất thêm khoảng 3 năm để hoàn thiện các khâu còn lại, từ xây dựng thế giới phim đến tổ chức ghi hình.

100 Ngày Lừa Dối được chuẩn bị trong khoảng 8 năm trước khi chính thức lên màn ảnh.

Khoảng thời gian gần một thập kỷ ấy phần nào lý giải sự chỉn chu trong cách tác phẩm tái hiện bối cảnh lịch sử. Lấy không khí Gyeongseong năm 1932 làm nền tảng, bộ phim đưa người xem trở về một giai đoạn đặc biệt của lịch sử Hàn Quốc. Để tạo nên không gian vừa có tính chân thực, vừa đáp ứng yêu cầu kể chuyện, đoàn phim đã tham khảo nhiều tư liệu và địa điểm lịch sử có thật. Bên cạnh những chất liệu thực tế, ê-kíp cũng bổ sung các chi tiết hư cấu nhằm tăng sức hấp dẫn và tính kịch tính cho câu chuyện.

Một trong những điểm đáng chú ý là cách đoàn phim đầu tư cho phần bối cảnh. Thay vì phụ thuộc quá nhiều vào kỹ xảo hình ảnh, nhiều không gian quan trọng được thi công và dàn dựng trực tiếp ngoài đời thực. Từ nhà của So-ran, nhà của Philip cho đến ga xe lửa Gyeongseong, các bối cảnh đều được xây dựng vật lý để phục vụ quá trình ghi hình.

Lựa chọn này đòi hỏi đội ngũ sản xuất phải bỏ ra nhiều thời gian, công sức và kinh phí. Tuy nhiên, đổi lại, diễn viên có thể tương tác trực tiếp với không gian xung quanh, còn khán giả cũng dễ dàng cảm nhận được chiều sâu của bối cảnh thay vì chỉ nhìn thấy những phông nền được tạo ra bằng công nghệ hậu kỳ. Đặc biệt, việc tái hiện một giai đoạn lịch sử cụ thể bằng các công trình được dựng thực tế góp phần tạo nên màu sắc riêng cho tác phẩm.

Bối cảnh Gyeongseong năm 1932 được tái hiện dựa trên tư liệu và những địa điểm lịch sử có thật.

Trong bối cảnh phim truyền hình ngày càng cạnh tranh về nội dung lẫn chất lượng hình ảnh, sự đầu tư của 100 Ngày Lừa Dối cho thấy một dự án muốn tạo dấu ấn không thể chỉ dựa vào dàn diễn viên hay những tình tiết gây tò mò. Quá trình nghiên cứu, phát triển kịch bản và xây dựng bối cảnh cũng đóng vai trò quan trọng trong việc tạo nên thế giới phim thuyết phục.

Từ 5 năm thai nghén ý tưởng của biên kịch Ryu Bo-ri đến 3 năm hoàn thiện của ê-kíp sản xuất, 100 Ngày Lừa Dối là thành quả của một hành trình chuẩn bị kéo dài. Đằng sau những thước phim được trình chiếu là khối lượng công việc âm thầm mà không phải khán giả nào cũng biết đến. Đây cũng là một trong những yếu tố giúp tác phẩm nhận được sự quan tâm, đồng thời cho thấy mức độ đầu tư mà ê-kíp dành cho dự án.