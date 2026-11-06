Hành trình đưa sóng di động đến bản làng từng 'bị bỏ quên'

Bản Lân Đặt cách trung tâm xã Hữu Liên khoảng 10km, nằm gần thảo nguyên Đồng Lâm, bị ngăn cách bởi những dãy núi đá. Con đường độc đạo vào bản là lối mòn vượt núi, qua nhiều vách đá sắc nhọn, dốc đứng, có đoạn chỉ vừa một người đi. Vì địa hình hiểm trở, nơi đây nhiều năm được ví như bản làng “bị bỏ quên” giữa cuộc sống hiện đại.

Mặc dù có cảnh quan thơ mộng, bản Lân Đặt nhiều năm sống biệt lập do địa hình hiểm trở

Giữa thung lũng, những mái nhà sàn ẩn mình trong màu xanh của cây cỏ, ruộng lúa; đàn ngựa thong dong gặm cỏ. Đây là nơi sinh sống của 16 hộ đồng bào dân tộc Dao, với hơn 60 nhân khẩu. Nhiều năm qua, bản không có đường giao thông lớn, điện lưới, sóng điện thoại, chợ hay cơ sở y tế.

Có hai người con đi làm xa, chị Đặng Thị Múi (bên phải), người dân bản Lân Đặt, từng phải vượt núi tìm sóng để gọi điện cho con. Nay chị có thể liên lạc với các con ngay tại bản khi sóng 4G của Viettel về tới nơi

Đường vào bản Lân Đặt có nhiều đoạn đá tai mèo sắc nhọn. Đội ngũ kỹ thuật Viettel phải đi bộ men theo sườn núi, vận chuyển thiết bị, vật tư đến vị trí lắp đặt trạm phát sóng

Do phương tiện cơ giới không thể tiếp cận, đội ngũ Viettel Lạng Sơn phải sử dụng bè thô sơ để vận chuyển vật tư, thiết bị vượt hồ Đồng Lâm vào bản Lân Đặt

Theo Bộ KH-CN, trong năm 2026, Việt Nam hoàn thành việc tắt sóng 2G và đẩy mạnh Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích trên toàn quốc. Các doanh nghiệp viễn thông triển khai phủ sóng băng rộng tại nhiều khu vực chưa có sóng di động ổn định. Riêng chiến dịch xóa điểm lõm sóng năm 2026 được triển khai tại 1.856 điểm, gồm 788 thôn, bản và 1.068 cụm dân cư vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo.

Sau khi vượt hồ Đồng Lâm bằng bè, đội ngũ Viettel cùng lực lượng hỗ trợ tiếp tục mang vác từng kiện vật tư, băng qua đường rừng hiểm trở, vượt nhiều đoạn dốc để đưa thiết bị đến vị trí dựng trạm 4G tại bản Lân Đặt

Sau khi khảo sát, lựa chọn vị trí bảo đảm phủ sóng đến khu dân cư, các kỹ thuật viên Viettel tiến hành lắp đặt thiết bị trạm 4G. Do bản chưa có điện lưới, các hạng mục phải được tính toán, chuẩn bị kỹ lưỡng để bảo đảm lắp đặt chính xác tại hiện trường

Các kỹ thuật viên Viettel lắp đặt hệ thống năng lượng mặt trời kết hợp ắc quy lưu trữ, giúp trạm 4G duy trì hoạt động khoảng một tuần ngay cả khi thiếu nắng

Sau 40 ngày khảo sát, thiết kế, vận chuyển thiết bị và lắp đặt, trạm 4G tại Lân Đặt chính thức đi vào hoạt động trước Quốc khánh 2-9-2026, mang kết nối đến 16 hộ dân trong bản. Từ đây, người dân có thể gọi điện cho người thân, sử dụng Internet mà không còn phải vượt núi tìm sóng

Lân Đặt là một trong 100 điểm lõm sóng tại Lạng Sơn thuộc nhiệm vụ xóa lõm sóng năm 2026 mà Chính phủ và Bộ Quốc phòng giao Viettel triển khai. Đến nay trên toàn quốc, Viettel đã hoàn thành xây dựng và đưa vào hoạt động 1.337 trạm phát sóng tại 23 tỉnh, thành phố, nhằm xử lý 1.856 điểm lõm sóng, gồm 788 thôn, bản và 1.068 cụm dân cư từ 50 người trở lên chưa có sóng di động ổn định.

Trạm phát sóng 4G của Viettel tại bản Lân Đạt

Hoạt động này góp phần hoàn thiện hạ tầng viễn thông, đưa kết nối đến các cộng đồng vùng sâu, vùng xa, thực hiện Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2030 theo Quyết định 777/QĐ-TTg ngày 30-4-2026 của Thủ tướng Chính phủ.

Trạm phát sóng 4G của Viettel tại bản Lân Đạt