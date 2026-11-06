Hành trình đưa sóng di động đến bản làng từng 'bị bỏ quên'
Nằm sâu trong vùng lõi Khu bảo tồn thiên nhiên Hữu Liên (Lạng Sơn), bản Lân Đặt nhiều năm sống biệt lập, không đường giao thông hoàn thiện, không điện lưới, không sóng điện thoại. Mới đây, trạm phát sóng 4G của Viettel đi vào hoạt động, giúp người dân lần đầu có thể gọi điện, kết nối Internet ngay tại bản.
Bản Lân Đặt cách trung tâm xã Hữu Liên khoảng 10km, nằm gần thảo nguyên Đồng Lâm, bị ngăn cách bởi những dãy núi đá. Con đường độc đạo vào bản là lối mòn vượt núi, qua nhiều vách đá sắc nhọn, dốc đứng, có đoạn chỉ vừa một người đi. Vì địa hình hiểm trở, nơi đây nhiều năm được ví như bản làng “bị bỏ quên” giữa cuộc sống hiện đại.
Giữa thung lũng, những mái nhà sàn ẩn mình trong màu xanh của cây cỏ, ruộng lúa; đàn ngựa thong dong gặm cỏ. Đây là nơi sinh sống của 16 hộ đồng bào dân tộc Dao, với hơn 60 nhân khẩu. Nhiều năm qua, bản không có đường giao thông lớn, điện lưới, sóng điện thoại, chợ hay cơ sở y tế.
Theo Bộ KH-CN, trong năm 2026, Việt Nam hoàn thành việc tắt sóng 2G và đẩy mạnh Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích trên toàn quốc. Các doanh nghiệp viễn thông triển khai phủ sóng băng rộng tại nhiều khu vực chưa có sóng di động ổn định. Riêng chiến dịch xóa điểm lõm sóng năm 2026 được triển khai tại 1.856 điểm, gồm 788 thôn, bản và 1.068 cụm dân cư vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo.
Lân Đặt là một trong 100 điểm lõm sóng tại Lạng Sơn thuộc nhiệm vụ xóa lõm sóng năm 2026 mà Chính phủ và Bộ Quốc phòng giao Viettel triển khai. Đến nay trên toàn quốc, Viettel đã hoàn thành xây dựng và đưa vào hoạt động 1.337 trạm phát sóng tại 23 tỉnh, thành phố, nhằm xử lý 1.856 điểm lõm sóng, gồm 788 thôn, bản và 1.068 cụm dân cư từ 50 người trở lên chưa có sóng di động ổn định.
Hoạt động này góp phần hoàn thiện hạ tầng viễn thông, đưa kết nối đến các cộng đồng vùng sâu, vùng xa, thực hiện Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2030 theo Quyết định 777/QĐ-TTg ngày 30-4-2026 của Thủ tướng Chính phủ.
Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/hanh-trinh-dua-song-di-dong-den-ban-lang-tung-bi-bo-quen-post880306.html