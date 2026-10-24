Hành trình đưa các anh về vòng tay đất mẹ

Thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, cả hệ thống chính trị trong tỉnh đã vào cuộc triển khai nhiệm vụ với tinh thần đưa hài cốt các liệt sĩ trở về với đất mẹ là mệnh lệnh của trái tim.

Từ những địa bàn đồng bằng đến núi cao, rừng sâu hiểm trở, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang cùng các lực lượng địa phương bền bỉ lên đường, vượt qua gian khó để tìm kiếm, đưa hài cốt các liệt sĩ trở về. Mỗi hành trình là sự tiếp nối trách nhiệm, lòng biết ơn và đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của các thế hệ hôm nay đối với những người đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Đến ngày 23-10, toàn tỉnh đã tìm kiếm, quy tập được 84 hài cốt liệt sĩ.

Được cùng đi với các lực lượng tham gia tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, phóng viên Báo và Phát thanh, Truyền hình Khánh Hòa đã ghi lại những hình ảnh chân thực về hành trình đưa các anh trở về với đất mẹ.

Đồng chí Trần Phong - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra, động viên lực lượng làm nhiệm vụ tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại khu vực Nhà lao Thành Diên Khánh (xã Diên Khánh).

Đồng chí Trần Phong - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và đồng chí Hồ Xuân Trường - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cùng các đại biểu và lực lượng tiêu binh di chuyển hài cốt liệt sĩ đến các ô mộ để an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ Ninh Thuận.

Trong chuyến tìm kiếm trên đỉnh núi Tà Lọt (xã Bác Ái Tây), các cán bộ, chiến sĩ đã trải qua hơn 9 giờ băng rừng, lội suối dưới trời mưa lớn để đưa hài cốt liệt sĩ Bo Bo Mơ về an táng tại nghĩa trang liệt sĩ.

Trong đợt khai quật, tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại khu vực Nhà lao Thành Diên Khánh (từ ngày 19-8 đến 4-9), lực lượng chức năng đã phát hiện 39 hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật.

Cán bộ, chiến sĩ thận trọng khơi từng lớp đất để thu thập hài cốt liệt sĩ và di vật trên đỉnh núi Láng Tranh (xã Phước Hà). Sau hành trình vượt qua 2 đỉnh núi, lực lượng đã hoàn thành nhiệm vụ tìm kiếm, cất bốc 3 hài cốt liệt sĩ đưa về nghĩa trang liệt sĩ bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Cán bộ, chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, cất bốc hài cốt liệt sĩ tại phường Đông Hải.

Cán bộ, chiến sĩ trang trọng phủ Quốc kỳ bên ngoài quách hài cốt liệt sĩ trước khi di chuyển về nghĩa trang liệt sĩ, chuẩn bị tổ chức lễ viếng, truy điệu và an táng.

Cán bộ, chiến sĩ dầm mưa, băng rừng, nỗ lực quyết tâm hoàn thành tốt "nhiệm vụ từ trái tim".

Toàn cảnh Nghĩa trang liệt sĩ Ninh Thuận nhìn từ trên cao. Từ đầu “Chiến dịch 500 ngày đêm” đến nay đã có rất nhiều hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, cất bốc tại các địa phương phía nam tỉnh được đưa về an nghỉ bên đồng đội nơi đây.