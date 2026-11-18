Những lễ đón nhận, truy điệu và an táng đầy xúc động là minh chứng cho nỗ lực, trách nhiệm của các cấp, ngành và toàn xã hội, góp phần lan tỏa đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc.

Bí thư Đảng ủy phường Nguyễn Úy Hoàng Văn Long trình bày điếu văn tại Lễ truy điệu liệt sĩ Phan Văn Đăng. Ảnh: Nguyễn Chinh/TTXVN

Vẹn tròn ước nguyện

Trong số những liệt sĩ trở về quê hương Ninh Bình, câu chuyện của liệt sĩ Phan Văn Đăng (tổ dân phố Tân Sơn, phường Nguyễn Úy), để lại nhiều xúc động. Sau hơn nửa thế kỷ nằm lại nơi chiến trường miền Nam, hài cốt của anh đã được đưa về an táng ở quê mẹ, yên giấc ngàn thu bên cạnh đồng đội - những người con ưu tú của quê hương đã anh dũng ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Lễ an táng hài cốt liệt sĩ Phan Văn Đăng được tổ chức trang trọng. Ảnh: Nguyễn Chinh/TTXVN

Liệt sĩ Phan Văn Đăng sinh năm 1951 trong một gia đình nông dân giàu truyền thống cách mạng. Theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, gác lại hạnh phúc riêng tư, tháng 9/1969, anh tình nguyện lên đường nhập ngũ và được biên chế vào Đại đội 4, Tiểu đoàn 294, Trung đoàn 95, trực tiếp chiến đấu tại chiến trường miền Nam.

Trong hoàn cảnh chiến đấu gian khổ, ác liệt, anh luôn giữ vững phẩm chất cao đẹp của người lính “Bộ đội Cụ Hồ”, phát huy tinh thần tận tụy, dũng cảm, mưu trí, đoàn kết, gắn bó với đồng đội và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Ngày 7/11/1971, trong một trận chiến đấu ác liệt tại Mặt trận phía Nam, anh đã anh dũng hy sinh khi mới tròn 20 tuổi - độ tuổi đẹp nhất của cuộc đời. Suốt 55 năm qua, gia đình, người thân của liệt sĩ luôn mong ngóng, kiếm tìm để đưa hài cốt anh về với quê mẹ.

Lễ an táng hài cốt liệt sĩ Phan Văn Đăng tại Nghĩa trang liệt sĩ Tân Sơn, phường Nguyễn Úy, tỉnh Ninh Bình.

Ông Phan Văn Trung, em trai liệt sĩ Phan Văn Đăng xúc động chia sẻ: “Khi còn sống, bố mẹ tôi luôn canh cánh trong lòng mong muốn tìm được anh. Đến nay, ước nguyện ấy đã thành hiện thực, anh em chúng tôi cảm thấy nhẹ lòng, nhưng cũng không khỏi tiếc nuối khi bố mẹ không thể chờ đến ngày đón anh trở về. Gia đình chân thành cảm ơn các sở, ngành, địa phương đã quan tâm, hỗ trợ tìm kiếm, đưa hài cốt anh tôi từ tỉnh Gia Lai về an táng tại nghĩa trang liệt sĩ quê nhà”.

Sau hơn 40 năm mong chờ, gia đình liệt sĩ Trần Hữu Việt, quê ở phường Duy Tiên, đã vỡ òa niềm xúc động khi hài cốt anh được tìm thấy tại xã Thanh Thủy, tỉnh Tuyên Quang và đưa về quê nhà an táng. Đây cũng là kết quả từ Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, hiện thực hóa mong ước bấy lâu của gia đình.

Hài cốt liệt sĩ Trần Hữu Việt, quê ở phường Duy Tiên, tỉnh Ninh Bình được tìm thấy tại xã Thanh Thủy, tỉnh Tuyên Quang, đưa về an táng tại nghĩa trang liệt sĩ quê nhà.

Là con trai duy nhất trong gia đình có 6 người con, liệt sĩ Trần Hữu Việt sau khi tốt nghiệp trung cấp nghề sửa chữa ô tô đã công tác tại Nhà máy Cơ khí đại tu ô tô số 1, Hà Nội. Khi chiến sự xảy ra ở biên giới phía Bắc, gác lại công việc và những dự định riêng, ngày 1/3/1983, anh lên đường nhập ngũ, được biên chế vào Tiểu đoàn 8, Trung đoàn 149, Sư đoàn 356, Quân khu 2. Ngày 14/1/1985, trong một trận chiến đấu tại mặt trận Vị Xuyên, anh đã anh dũng hy sinh.

Chủ tịch UBND phường Duy Tiên Nguyễn Quang Minh thông tin, thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang đã tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Trần Hữu Việt tại xã Thanh Thủy, tỉnh Tuyên Quang.

Ngày 11/10, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Duy Tiên long trọng tổ chức lễ đón nhận, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Trác Văn. Đây là niềm an ủi sâu sắc đối với gia đình liệt sĩ, thể hiện sự tri ân, lòng biết ơn sâu sắc của các cấp, ngành đối với người đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Trách nhiệm và nghĩa tình trong hành trình tri ân

Lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin tại xã Thanh Liêm. Ảnh: Nguyễn Chinh/TTXVN

Thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm, tỉnh Ninh Bình đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai đồng bộ nhiều nhiệm vụ, giải pháp với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm và quyết tâm cao.

Ban Chỉ đạo 515 tỉnh giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ và UBND các xã, phường khảo sát, xác minh thông tin về liệt sĩ, hài cốt liệt sĩ hy sinh, an táng ban đầu trên địa bàn và các phần mộ do người dân phát hiện, nghi là mộ liệt sĩ; phối hợp với các đơn vị Quân đội từng tham gia chiến đấu trên địa bàn và các địa phương có liên quan, tiến hành xác minh thông tin về hài cốt liệt sĩ chưa được quy tập vào nghĩa trang liệt sĩ, bảo đảm chặt chẽ, khoa học. Trong giai đoạn 1 của Chiến dịch 500 ngày đêm, các lực lượng đã xác minh, tìm kiếm, quy tập được 21 hài cốt liệt sĩ tại phường Lý Thường Kiệt và phường Nguyễn Úy.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Ninh Bình phối hợp với Sở Nội vụ tổ chức khảo sát 371 nghĩa trang, đài tưởng niệm liệt sĩ ở tỉnh, với tổng số hơn 52.900 phần mộ, trong đó có 7.806 phần mộ chưa xác định được thông tin tại 250 nghĩa trang cần khai quật, lấy mẫu sinh phẩm. UBND các xã, phường đã huy động cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang, hội viên cựu chiến binh, đoàn viên, thanh niên, học sinh và nhân dân tích cực tham gia hỗ trợ.

Tỉnh Ninh Bình đã hoàn thành nhiệm vụ lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin sớm hơn 4 tháng so với kế hoạch đề ra.

Sau 68 ngày thực hiện, đến ngày 5/8, tỉnh đã hoàn thành khai quật 7.806 phần mộ, thu nhận 6.869 mẫu sinh phẩm, bàn giao cho Viện Pháp y Quân đội, bảo đảm chặt chẽ, an toàn tuyệt đối, đạt tỷ lệ khoảng 88%. Có 937 phần mộ không thể lấy mẫu, gồm 43 mộ không có tiểu quách và 894 mộ có hài cốt bị phân hủy, mủn mục. Với kết quả này, tỉnh Ninh Bình đã hoàn thành nhiệm vụ lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ sớm hơn 4 tháng so với kế hoạch đề ra.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình Nguyễn Anh Chức nêu rõ, tỉnh xác định Chiến dịch 500 ngày đêm là nhiệm vụ chính trị quan trọng, trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc. Để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin, Ninh Bình tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, năng lực tham mưu và công tác phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ theo phương châm “6 rõ”, bảo đảm thống nhất, đồng bộ, chặt chẽ trong quá trình triển khai.

Tỉnh đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, vận động các cơ quan, tổ chức, cá nhân, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân tích cực cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ; tham gia giai đoạn 2 Chiến dịch 500 ngày đêm, thành lập Tổ nghiên cứu chuyên sâu để rà soát, xác minh, củng cố hồ sơ, thông tin về các khu mộ liệt sĩ tập thể; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong rà soát, bổ sung, hoàn thiện và quản lý hồ sơ, danh sách liệt sĩ còn thiếu thông tin. Tỉnh thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với tổ chức, cá nhân trực tiếp tham gia nhiệm vụ; tăng cường kiểm tra, đôn đốc, biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.