Hành trình dự thi Hoa hậu Việt Nam 2026 là 'tài sản quý giá' của 25 thí sinh

25 thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 tự tin tỏa sáng sau hành trình 6 tháng

6 tháng trước, tại Thủ đô Hà Nội, Ban Tổ chức đã phát động cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026. Ngày hôm nay, cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026 đã trở lại Thủ đô Hà Nội. Đây là dấu ấn rất đẹp giữa những ngày Thu Hà Nội.

Nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026 - nhắn nhủ 25 thí sinh trước đêm Chung kết.

Năm nay, với chủ đề Miền Hương Sắc, Ban Tổ chức muốn gửi tới các thí sinh, tới đông đảo độc giả và những người hâm mộ cuộc thi Hoa hậu Việt Nam trong suốt 40 năm qua một thông điệp: Miền Hương Sắc không phải là một miền cụ thể, một nơi chốn, mà đó là miền của chiều sâu văn hóa, miền của những rung động từ trái tim. Chính vì vậy, cuộc thi năm nay đã tạo điều kiện hết sức để thí sinh được trải nghiệm. Mỗi người có vẻ đẹp, sắc màu riêng và chúng tôi cũng cảm nhận được rất nhiều hương sắc.

Hôm nay, 25 thí sinh đã trải qua một hành trình 3 tháng ở nhà chung, 6 tháng kể từ ngày đặt bút đăng ký tham gia cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026. Các cô gái đã rất xuất sắc vượt qua đêm chung khảo toàn quốc tại Khu Du lịch quốc tế Đồi Rồng, TP Hải Phòng cách đây gần một tháng.

Nếu những ngày đầu, các cô gái còn rất bỡ ngỡ khi đặt bút đăng ký tham gia cuộc thi thì hôm nay, các thí sinh đã có những bước chân rất tự tin trên sân khấu, dưới ánh sáng, dưới rất nhiều ánh đèn và ống kính của báo chí. Các cô gái đã rất tự tin, trên gương mặt đã rạng ngời và toát lên một niềm lạc quan.

Đây là những điều kiện quan trọng để Ban Tổ chức tự tin nói rằng công tác chuẩn bị cho đêm Chung kết đã sẵn sàng. Đêm Chung kết sắp tới được tổ chức tại Khu Du lịch quốc tế Đồi Rồng, Đồ Sơn, TP Hải Phòng vào ngày 7/11.

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Hoa hậu Việt Nam 2026 lần đầu đến Hải Phòng: Lan tỏa khát vọng vươn xa

Sau 38 năm và 20 kỳ thi, lần đầu Hoa hậu Việt Nam đặt chân đến thành phố Hải Phòng, một vùng đất có truyền thống rất đáng tự hào, có rất nhiều danh thắng. Cuộc thi đến với miền di sản, với vịnh Lan Hạ, Vườn quốc gia Cát Bà và dừng chân tỏa sáng tại Khu Du lịch quốc tế Đồi Rồng, một khu du lịch rất đẹp, rất hiện đại, hàng đầu khu vực các tỉnh phía Bắc.

Đến với TP Hải Phòng, với những con người hết sức thân thiện, hiếu khách, rất anh hùng trong quá khứ, trong lịch sử. Ngày hôm nay, những con người Hải Phòng tiếp tục thể hiện khát vọng vươn xa, vươn ra biển, chinh phục và trở thành một thành phố năng động, có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao trong nhiều năm. Khát vọng đó phù hợp với tiêu chí của cuộc thi, mang sức trẻ lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong cộng đồng, tạo ra những nguồn lực tinh thần rất mạnh mẽ, đóng góp cho sự phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa của TP Hải Phòng.

Đêm Chung kết tới đây sẽ được tổ chức tại Quảng trường Danh Vọng tại Khu Du lịch quốc tế Đồi Rồng. Ý tưởng của Tổng đạo diễn khi xây dựng sân khấu đêm Chung kết là Dệt Miền Thanh Xuân, lấy cảm hứng từ hình ảnh người con gái dệt lụa trong quá khứ và đến ngày nay, thể hiện những nét đẹp, những hương sắc của người phụ nữ Việt Nam trong giai đoạn hội nhập. Cuộc thi đã đi qua nhiều bước để khán giả nhìn thấy sự trưởng thành của mỗi thí sinh ngày hôm nay.

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Kể từ ngày phát động hoạt động tiếp nhận câu hỏi tại Khu Du lịch quốc tế Đồi Rồng cách đây khoảng ba tuần, Ban Tổ chức đã đón nhận trên 4.000 câu hỏi. Hơn 4.000 câu hỏi của độc giả, của những người yêu cuộc thi này đã gửi đến để Ban Tổ chức sử dụng ngân hàng câu hỏi đó cho đêm Chung kết, cụ thể là phần thi ứng xử. Đây là sự tương tác, tham gia trách nhiệm của cộng đồng, của những người yêu quý cuộc thi.

Đó chính là chất xám và trí tuệ tập thể, giúp Ban Tổ chức có thêm những bộ câu hỏi thực sự hay, hấp dẫn, kịch tính để dành cho đêm chung kết, dành cho những bạn được bốc thăm trả lời các câu hỏi đó. Chỉ vài ngày nữa thôi, cuộc thi Hoa hậu Việt Nam sẽ chọn ra Top 10, Top 5 và Top 3. Đặc biệt, vương miện của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam sẽ chọn được chủ nhân.

Tuy nhiên, cuộc thi cũng chỉ là một chặng đường. Phía trước các thí sinh còn rất nhiều mục tiêu, rất nhiều thử thách. Nhà báo Phùng Công Sưởng mong rằng dù kết quả thế nào, các bạn vẫn luôn nỗ lực, coi hành trình Hoa hậu Việt Nam 2026 là một nguồn lực, một thứ tài sản quý giá để các bạn tự tin bước tiếp, vượt qua khó khăn, chinh phục những thành công mới trong sự nghiệp cũng như trong cuộc sống.