Hành trình đỏ tại Bảo tàng TP. Bắc Ninh: Giáo dục lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ

Chương trình là hoạt động cụ thể hóa kế hoạch công tác năm, nhằm đổi mới phương thức tuyên truyền, nâng cao chất lượng học tập, quán triệt các Nghị quyết của Đảng, của Đoàn, gắn với giáo dục đạo đức, lối sống văn hóa cho đoàn viên thanh niên khối cơ quan tư pháp.

Tập thể đoàn viên trang nghiêm thực hiện lễ dâng hương, báo công tại Phòng thờ Bác Hồ

Khơi dậy niềm tự hào truyền thống tại "địa chỉ đỏ"

Không gian Bảo tàng thành phố Bắc Ninh – nơi lưu giữ những mốc son lịch sử hào hùng của vùng đất Kinh Bắc văn hiến – đã trở thành điểm giáo dục truyền thống trực quan, sinh động.

Khởi đầu chương trình, tập thể đoàn viên trang nghiêm thực hiện lễ dâng hương, báo công tại Phòng thờ Bác Hồ. Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, tuổi trẻ khối cơ quan Đảng và TAND TP. Bắc Ninh bày tỏ lòng thành kính, tri ân sâu sắc trước công lao trời biển của Người, nguyện không ngừng rèn đức, luyện tài, phụng sự Tổ quốc và Nhân dân.

Buổi sinh hoạt ngoại khóa “Giáo dục lý tưởng cách mạng cho đoàn viên trong thời đại mới”

Sau nghi lễ dâng hương, đoàn viên đã tham quan các gian trưng bày chuyên đề dưới sự giới thiệu tận tình của thuyết minh viên Bảo tàng. Không gian lịch sử như sống lại qua từng hình ảnh, tư liệu quý giá về: Những lần Bác Hồ về thăm, trực tiếp động viên cán bộ, chiến sĩ và các tầng lớp nhân dân Bắc Ninh; Những lời căn dặn mộc mạc mà sâu sắc của Người về việc giữ vững đường lối cách mạng, đặt lợi ích tập thể lên trên lợi ích cá nhân qua từng thời kỳ đấu tranh giành độc lập và dựng xây đất nước; Tình cảm ấm áp, sự kỳ vọng to lớn mà Bác luôn dành trọn cho Đảng bộ và Nhân dân.

Bên cạnh đó, các đoàn viên còn được tiếp cận nguồn tư liệu toàn diện về chặng đường đấu tranh kiên cường, sự hy sinh thầm lặng của các thế hệ cha anh, cũng như những thành tựu vượt bậc mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố đạt được trong thời kỳ đổi mới và hội nhập.

Gắn lý tưởng cách mạng với chuẩn mực đạo đức ngành Tòa án

Đối với đoàn viên thanh niên công tác tại TAND TP. Bắc Ninh, buổi ngoại khóa không chỉ đơn thuần là chuyến đi tìm hiểu lịch sử, mà còn là đợt sinh hoạt chính trị sâu sắc để tự soi, tự rèn.

Các đoàn viên được tiếp cận nguồn tư liệu toàn diện về chặng đường đấu tranh kiên cường, sự hy sinh thầm lặng của các thế hệ cha anh

Đặc thù công tác tại cơ quan tư pháp đòi hỏi mỗi cán bộ, công chức, thư ký và thẩm phán tương lai phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, lập trường tư tưởng kiên định, công tâm và trung thực. Lời dạy bất hủ của Bác Hồ đối với ngành Tòa án “Phụng công, thủ pháp, chí công, vô tư” cùng phương châm hành động “Gần dân, hiểu dân, giúp dân, học dân” một lần nữa được khắc sâu qua các câu chuyện lịch sử tại bảo tàng.

Việc tiếp thu lý tưởng cách mạng trong thời đại mới đối với tuổi trẻ TAND TP. Bắc Ninh được cụ thể hóa bằng những hành động thực tế:

Nâng cao năng lực chuyên môn: Không ngừng nghiên cứu, học tập các quy định mới của pháp luật; rèn luyện kỹ năng tố tụng, nghiên cứu hồ sơ khoa học, chặt chẽ, không để xảy ra oan sai hoặc bỏ lọt tội phạm.

Đẩy mạnh chuyển đổi số ngành Tòa án: Tích cực tham gia xây dựng Tòa án điện tử, ứng dụng phần mềm Trợ lý ảo, thực hiện số hóa hồ sơ vụ án, vận hành hiệu quả các phiên tòa trực tuyến theo tinh thần cải cách tư pháp.

Giữ vững đạo đức công vụ: Nêu cao tính kỷ cương, liêm chính, đấu tranh không khoan nhượng với các biểu hiện tiêu cực, lãng phí, sách nhiễu; giữ vững thái độ hòa nhã, chuẩn mực khi tiếp xúc và giải quyết công việc với đương sự, nhân dân.

Khát vọng cống hiến xây dựng quê hương

Qua đợt sinh hoạt thực tế, mỗi đoàn viên đều thấm nhuần sâu sắc tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nuôi dưỡng niềm tự hào về truyền thống anh hùng của quê hương Bắc Ninh – vùng đất ngàn năm văn hiến, đang chuyển mình mạnh mẽ trên con đường công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Đoàn CCQ Đảng TP. Bắc Ninh chụp ảnh lưu niệm tại bảo tàng

Ý thức được trọng trách của thế hệ trẻ trong kỷ nguyên phát triển mới, các đoàn viên Đoàn cơ sở TAND TP. Bắc Ninh xác định rõ việc cống hiến bằng tinh thần tận tụy, xung kích đảm nhận những khâu khó, việc mới của cơ quan. Mỗi bản án, quyết định được ban hành đúng quy định, thấu tình đạt lý chính là thước đo cụ thể nhất cho việc hiện thực hóa lý tưởng cách mạng vào công việc thường nhật, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân vào nền công lý nước nhà.

Chương trình ngoại khóa khép lại, mở ra hướng đi hiệu quả cho công tác giáo dục chính trị tư tưởng: chuyển từ phương thức truyền đạt lý thuyết khô cứng sang các hoạt động trải nghiệm thực tiễn gắn liền với truyền thống lịch sử địa phương. Đây là tiền đề quan trọng để Đoàn CCQ Đảng TP. Bắc Ninh tiếp tục nhân rộng các mô hình sinh hoạt chuyên đề, xây dựng lớp thanh niên công chức, viên chức "vừa hồng, vừa chuyên", sẵn sàng gánh vác sứ mệnh xây dựng thành phố ngày càng văn minh, giàu đẹp và phát triển bền vững.