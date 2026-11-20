Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại cuộc gặp gỡ thanh niên Việt Nam-Trung Quốc tham gia Chương trình "Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập của thanh niên Việt Nam" tại Vân Nam. (Ảnh: TTXVN)

Chương trình “Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập” được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình khởi động vào tháng 4/2025. Đến nay, chương trình đã được Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội hữu nghị đối ngoại nhân dân Trung Quốc phối hợp triển khai tổ chức các chặng tại Trùng Khánh, Quảng Tây, Quảng Đông và hành trình lần này tại tỉnh Vân Nam (Trung Quốc).

Chương trình “Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập” tại Vân Nam diễn ra từ 16 đến 20/11/2026. Trong khuôn khổ chương trình, đoàn đại biểu thanh niên Việt Nam tham gia các hoạt động tìm hiểu những địa danh lịch sử cách mạng, thăm doanh nghiệp, khu dân cư và các vùng nông thôn; nghiên cứu kinh nghiệm phát triển kinh tế-xã hội, quản trị địa phương, bảo vệ môi trường và thúc đẩy phát triển bền vững. Đoàn cũng tham gia các buổi trao đổi, đối thoại với chủ đề “Kế thừa gen đỏ, cùng kiến tạo tương lai phát triển”.

Bày tỏ vui mừng được tham dự cuộc gặp gỡ ý nghĩa này, ông Vương Dũng, Phó Chủ tịch Chính hiệp Toàn quốc Trung Quốc cho rằng, thế hệ thanh niên là sự lựa chọn tất yếu để tiếp nối và kế thừa tình hữu nghị truyền thống quý báu giữa hai dân tộc. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình khởi động “Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập” vào tháng 4/2025 là một dấu mốc quan trọng thể hiện sự quan tâm của hai nhà lãnh đạo, sự coi trọng đặc biệt của hai Đảng, hai nước trong việc bồi dưỡng, giáo dục thế hệ trẻ tiếp tục kế thừa truyền thống cách mạng của các thế hệ đi trước, vun đắp mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước. Thông qua các hoạt động giao lưu, chương trình trở thành kênh bồi đắp nền tảng xã hội vững chắc, đồng hành trong tiến trình xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam-Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược.

Tại cuộc gặp gỡ, đại diện thanh niên Trung Quốc và Việt Nam bày tỏ niềm vinh dự và tự hào khi được tham gia hành trình ý nghĩa. Qua thực tế nghiên cứu, học tập và giao lưu, tuổi trẻ hai nước nhận thức sâu sắc hơn trách nhiệm giữ gìn, kế thừa và phát huy "nguồn gen đỏ" mà các thế hệ đi trước đã dày công vun đắp. Thanh niên Việt Nam-Trung Quốc nguyện không ngừng học hỏi, thắt chặt tình cảm thân thiết và cống hiến sức trẻ vào sự phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai nước trong giai đoạn mới.

Phát biểu tại cuộc gặp gỡ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, với Việt Nam, Trung Quốc không chỉ là láng giềng gần gũi, mà còn gắn bó sâu sắc với lịch sử cách mạng Việt Nam, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh và các bậc tiền bối cách mạng Việt Nam từng nhiều năm chiến đấu bên cạnh các nhà cách mạng Trung Quốc, kết nên tình hữu nghị sâu sắc "vừa là đồng chí, vừa là anh em".

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm vui mừng được biết, với sự phối hợp chủ động, tâm huyết và sáng tạo của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội Hữu nghị Đối ngoại nhân dân Trung Quốc, chỉ trong thời gian ngắn, bốn chuyến "Hành trình đỏ" đã nối tiếp nhau đi qua Trùng Khánh, Quảng Tây, Quảng Đông và chặng dừng chân tại Vân Nam lần này mang ý nghĩa hết sức đặc biệt.

Thay mặt Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ cảm ơn sâu sắc tới Đảng, Nhà nước và nhân dân Trung Quốc, trực tiếp là Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân tỉnh Vân Nam đã luôn trân trọng, gìn giữ và bảo tồn chu đáo Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Côn Minh cùng các di tích lịch sử cách mạng Việt Nam tại Vân Nam, để những "địa chỉ đỏ" này mãi mãi là biểu tượng sống động giáo dục tinh thần quốc tế cộng sản trong sáng cho muôn đời sau. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, các thế hệ đi trước đã viết nên những trang sử vẻ vang bằng lòng yêu nước, lý tưởng cách mạng và tinh thần đoàn kết. Thế hệ hôm nay cần viết tiếp những trang mới bằng tri thức, năng lực sáng tạo, khát vọng phát triển và trách nhiệm với Tổ quốc, với nhân dân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân chụp ảnh chung với đại biểu và thanh niên Việt Nam-Trung Quốc tham gia Chương trình "Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập của thanh niên Việt Nam" tại Vân Nam. (Ảnh: TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn coi việc củng cố và phát triển quan hệ hữu nghị, hợp tác với Trung Quốc là yêu cầu khách quan, lựa chọn chiến lược và ưu tiên hàng đầu trong tổng thể đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, đa phương hóa, đa dạng hóa của Việt Nam. Tuổi trẻ hai nước cần gìn giữ "nguồn gen đỏ" của tình hữu nghị Việt-Trung.

Mỗi bạn trẻ thấm nhuần sâu sắc giá trị của độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, hiểu rõ tầm cao chiến lược của quan hệ hai Đảng, hai nước, biến những xúc cảm thiêng liêng tại các "địa chỉ đỏ" thành động lực rèn luyện đạo đức, kỷ luật và ý chí vươn lên; trở thành những sứ giả lan tỏa mạnh mẽ câu chuyện về tình đoàn kết đồng chí, anh em thủy chung, trong sáng giữa hai dân tộc tới đông đảo thanh thiếu niên và nhân dân hai nước.

Tuổi trẻ hai nước cần tiên phong làm chủ khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và cùng nhau "đồng kiến tạo tương lai" bền vững trong thế kỷ XXI. Các kỹ sư, chuyên gia, doanh nhân trẻ hai nước phát huy tinh thần thanh niên trong kết nối hạ tầng chiến lược, tiên phong thúc đẩy hợp tác khoa học, công nghệ Việt Nam-Vân Nam, dấn thân vào những công trình thế kỷ, để những chuyến tàu kết nối Vân Nam với Việt Nam thực sự trở thành "những chuyến tàu của hợp tác, của phát triển và của tình hữu nghị".

Các bạn thanh niên, sinh viên, trí thức trẻ và doanh nhân trẻ Việt Nam-Trung Quốc nuôi dưỡng chí lớn, khát vọng lớn, cùng nhau nghiên cứu, cùng nhau khởi nghiệp, cùng nhau giải quyết những bài toán lớn của phát triển từ trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn, bán dẫn, tự động hóa đến kinh tế số, chuyển đổi xanh, năng lượng sạch, bảo vệ môi trường sinh thái và nông nghiệp công nghệ cao - những lĩnh vực mà tỉnh Vân Nam và các địa phương Việt Nam có rất nhiều tiềm năng bổ trợ cho nhau.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội Hữu nghị đối ngoại nhân dân Trung Quốc không ngừng nâng cao chất lượng các chương trình Hành trình đỏ, chuyển mạnh từ "giao lưu thuần túy" sang hợp tác thực chất, có sản phẩm và kết quả cụ thể. Ngay sau hành trình này, hai bên tổng kết, đánh giá và thiết lập mạng lưới kết nối thường xuyên với các đại biểu đã tham gia chương trình, để hình thành các dự án hợp tác liên địa phương, liên trường đại học, liên doanh nghiệp, góp phần xây dựng "thế trận lòng dân" vững chắc giữa hai dân tộc.