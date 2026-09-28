Hành trình diệu kỳ của sản phụ mắc ung thư cổ tử cung vượt ngàn cây số về nước sinh con

Ngày 27/9/2026, Bệnh viện Phụ sản Trung ương thông tin đơn vị vừa phẫu thuật thành công ca bệnh đặc biệt: Lấy thai kết hợp cắt tử cung triệt căn cho sản phụ N.T.T., 37 tuổi, mắc ung thư cổ tử cung trong thai kỳ.

Theo chia sẻ từ gia đình, chị T. phát hiện mắc bệnh ở tuần thai thứ 12 khi đang làm việc và sinh sống tại nước ngoài. Tin dữ đến đột ngột khiến người mẹ trẻ rơi vào tâm lý hoang mang, lo lắng khi vừa phải điều trị ung thư vừa mang thai. Đến tuần thai thứ 27, chị quyết định trở về Việt Nam và đến Khoa Phụ ung thư, Bệnh viện Phụ sản Trung ương để tiếp tục điều trị. Tại đây, sau khi được các bác sĩ chuyên khoa tư vấn kỹ lưỡng về tình trạng bệnh và hướng điều trị, chị T. quyết định kiên trì giữ lại thai kỳ dưới sự theo dõi nghiêm ngặt của đội ngũ y bác sĩ.

Điều trị ung thư cho phụ nữ mang thai là một thách thức lớn đối với ngành y khoa. Mục tiêu hàng đầu là bảo đảm an toàn cho sản phụ và sự phát triển của thai nhi, đồng thời kiểm soát hiệu quả khối u. Trong suốt quá trình điều trị, sản phụ đã trải qua 2 chu kỳ hóa chất. Sức khỏe của mẹ và sự phát triển của thai nhi được theo dõi sát sao qua từng tuần để các bác sĩ đánh giá và chọn thời điểm phù hợp nhất để can thiệp.

Các bác sĩ thực hiện ca phẫu thuật lấy thai kết hợp cắt tử cung triệt căn. Ảnh: BVCC

Khi thai nhi đạt 35 tuần, ê-kíp do TS.BS Nguyễn Văn Thắng – Trưởng Khoa Phụ ung thư, Bệnh viện Phụ sản Trung ương trực tiếp điều trị, đã quyết định thực hiện phẫu thuật lấy thai kết hợp cắt tử cung triệt căn.

Theo TS.BS Nguyễn Văn Thắng, khó khăn lớn nhất của ca mổ là phải đồng thời bảo đảm an toàn cho cả mẹ và con trong bối cảnh phẫu thuật cắt tử cung triệt căn ở thai phụ có nhiều yếu tố phức tạp. Việc mang thai làm thay đổi giải phẫu vùng chậu và tăng sinh mạch máu, khiến nguy cơ chảy máu trong quá trình phẫu thuật cao hơn bình thường. Bên cạnh đó, do sản phụ đã trải qua các đợt hóa trị trước đó nên nguy cơ nhiễm trùng sau mổ cũng cần được đặc biệt lưu ý.

Ca phẫu thuật đã diễn ra thành công tốt đẹp. Em bé được đưa ra ngoài an toàn ở tuần thai thứ 35. Ngay sau đó, ê-kíp tiếp tục thực hiện cắt tử cung triệt căn và xử lý các tổn thương ung thư cho người mẹ.

Sau phẫu thuật, sức khỏe của cả chị T. và em bé đều ổn định. Hiện người bệnh tiếp tục được theo dõi và chờ kết quả giải phẫu bệnh để xác định hướng điều trị tiếp theo. Tùy vào tình trạng bệnh cụ thể, các bác sĩ có thể cân nhắc phương án hóa trị hoặc xạ trị phù hợp.

TS.BS Nguyễn Văn Thắng - Trưởng Khoa Phụ ung thư thăm khám cho chị T. sau ca phẫu thuật. Ảnh: BVCC

Lời khuyên từ chuyên gia: Tầm soát định kỳ để bảo vệ sức khỏe sinh sản

Các chuyên gia y tế nhận định, ung thư cổ tử cung trong thai kỳ là trường hợp hiếm gặp. Việc lựa chọn phương án can thiệp phụ thuộc vào nhiều yếu tố như giai đoạn tiến triển của bệnh, tuổi thai tại thời điểm phát hiện, cũng như thể trạng và mong muốn của người mẹ. Nhờ sự tiến bộ của y học hiện đại, nhiều trường hợp ung thư phát hiện sớm trong thai kỳ vẫn có cơ hội bảo tồn thai nhi và điều trị triệt để cho mẹ.

Qua trường hợp này, các bác sĩ khuyến cáo phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ nên chủ động khám phụ khoa và tầm soát ung thư cổ tử cung định kỳ (như xét nghiệm Pap smear, HPV). Việc phát hiện bệnh ở giai đoạn sớm không chỉ tăng tỷ lệ chữa khỏi mà còn mở ra nhiều cơ hội điều trị an toàn nếu chẳng may mắc bệnh trong thai kỳ.