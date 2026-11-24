Phóng viên (PV): Thưa nhà báo, nhà thơ Nghiêm Thị Hằng, tiểu thuyết lịch sử “Ảo mờ lăng mộ Hồ Xuân Hương” có phải là tác phẩm thứ ba của bà viết về Danh nhân Văn hóa Thế giới – Nữ sĩ Hồ Xuân Hương? Nhiều người vẫn băn khoăn: điều gì đã thôi thúc một phóng viên điều tra, một nhà thơ dấn thân nghiên cứu sâu về thân thế và cuộc đời của nữ sĩ?

Nhà báo, nhà thơ (NB, NT) Nghiêm Thị Hằng: Vâng, đúng là như vậy. Tôi vốn là một phóng viên điều tra chuyên mảng các vụ án kinh tế, chống tham nhũng. Năm 2006, vì vạch trần chân dung thật của Tổng Giám đốc Công ty ICC – kẻ mạo danh cán bộ Tổng cục II Quân đội, nhưng thực chất là hung thủ của một vụ án giết người, cướp của chấn động vào năm 1980 – tôi và Báo Nông nghiệp Việt Nam đã bị khởi kiện đòi bồi thường 24,1 tỷ đồng. Đây trở thành vụ kiện báo chí lớn nhất thời bấy giờ.

Năm 2010, TAND TP. Hà Nội đã bác khoản tiền đòi bồi thường 24,1 tỷ đồng của Công ty ICC, nhưng tôi và Báo Nông nghiệp Việt Nam vẫn bị phạt 170 triệu đồng vì chưa cung cấp được bản án gốc chứng minh hung thủ. Biến cố ấy tưởng chừng như biến nghề báo thành tai họa, nhưng lại là động lực đẩy tôi đi đến tận cùng chân lý, để tìm ra bản án của kẻ sát nhân dù 30 năm đã trôi qua. Suốt 7 năm ròng rã (2007–2013), bằng nghiệp vụ điều tra, sự kiên định và niềm tin vào luật nhân quả, tôi đã lật lại được bản án cũ của Tòa án Quân sự Quân khu 7, đưa sự thật ra ánh sáng rằng Hoàng Kim Đồng mới là kẻ giết người chứ không phải Lê Hồng Phúc như bản án 147/HS2 đã tuyên, đồng thời đòi lại được 250 triệu đồng bồi thường cho gia đình nạn nhân Bùi Thị Phượng Lan 16 tuổi ở xã Bình Nghị, Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang, sau 33 năm trời oan khuất.

Nhà báo, Nhà thơ Nghiêm Thị Hằng khảo sát thực địa lăng mộ Huỳnh Hoàn Nhân.

PV: Kinh nghiệm của một nhà báo điều tra đã hỗ trợ bà như thế nào trong hành trình nghiên cứu về thân thế Nữ sĩ Hồ Xuân Hương?

NB, NT Nghiêm Thị Hằng: Chính từ bước ngoặt vụ án đó, tôi thấm thía sâu sắc quy luật nhân quả và tin vào sự dẫn dắt kỳ diệu của thế giới siêu linh. Quan trọng hơn, kinh nghiệm lật lại những hồ sơ phủ bụi hàng chục năm của người đã khuất trở thành hành trang vô giá, giúp tôi đủ bản lĩnh bước vào cuộc "phá án" lịch sử: giải oan cho quan Tham hiệp Trần Phúc Hiển – chồng của nữ sĩ Hồ Xuân Hương bị xử tử năm 1819 – và đi tìm dấu tích phần mộ của vợ chồng bà sau năm 1822, cách đây hơn hai thế kỷ.

Sau khi nghỉ hưu tại Báo Nông nghiệp Việt Nam năm 2011, tôi được Tổng Biên tập Báo Người cao tuổi Kim Quốc Hoa mời về làm Trưởng ban Pháp luật và gắn bó thêm 10 năm nữa, đến mùa xuân năm 2021 mới chính thức chia tay nghề báo. Quãng thời gian đó đã tôi luyện bản lĩnh điều tra của tôi thêm chín muồi, tạo nền tảng vững chắc trước khi tôi rẽ sang một trang mới: chuyên tâm nghiên cứu thân thế và tìm kiếm mộ phần Nữ sĩ Hồ Xuân Hương.

PV: Nghiệp báo sắc sảo là vậy, còn với thi ca, bà vẫn giữ trọn đam mê chứ?

NB, NT Nghiêm Thị Hằng: Vâng, tôi gắn bó với nghề báo nhưng lại mang nặng nghiệp thơ, mà đã là nghiệp thì sẽ theo đuổi suốt đời. Là Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, từ năm 1990 đến 2007, tôi đã xuất bản 5 tập thơ riêng với hơn 200 bài được các nhạc sĩ phổ thành ca khúc. Tuy nhiên, tôi luôn thấy mình rất nhỏ bé giữa thi đàn. Tôi tự nhủ, chỉ cần độc giả yêu mến và nhớ đến mình qua bài thơ “Mùa hoa cải” – tác phẩm đã được phổ nhạc và sống mãi cùng năm tháng – thì cuộc đời làm thơ của tôi đã viên mãn và hạnh phúc lắm rồi.

PV: Hiện nay, ngoài danh xưng nhà báo, nhà thơ, giới văn chương và độc giả còn biết đến bà như một "nhà nghiên cứu Hồ Xuân Hương học". Bà nghĩ sao về điều này?

NB, NT Nghiêm Thị Hằng: Tôi không dám nhận danh xưng cao quý ấy. Tôi chỉ tự coi mình là một hậu duệ làm thơ, một người may mắn có nhân duyên được Bà Chúa thơ Nôm chọn làm “Thiên sứ”, được lắng nghe tiếng vọng từ ngàn xưa để chép lại thành thiên tiểu thuyết. Đó thực sự là một duyên kỳ ngộ.

Có lẽ người xưa chọn tôi không chỉ vì tôi là một nữ sĩ hậu duệ - người đã viết gần 300 bài thơ trào phúng thế sự mang âm hưởng cổ nhân - mà còn bởi tôi đã kinh qua bao thăng trầm của nghề báo điều tra, am hiểu pháp luật xưa và nay, luôn đứng về lẽ phải để bênh vực người yếu thế. Bên cạnh đó, là một cựu chiến binh, tôi có 30 năm kinh nghiệm đồng hành cùng các gia đình liệt sĩ đi tìm mộ phần thất lạc, có chút vốn liếng về Hán học, tử vi, xã hội học, và trên hết là một tấm lòng không ngại gian khổ, không màng vật chất. Tất cả những yếu tố ấy đã hợp lực, giúp tôi đủ bản lĩnh dấn thân vào hành trình gần 7 năm giải mã án oan xưa, truy tìm dấu tích phần mộ Nữ sĩ Hồ Xuân Hương từ cụm ba ngôi mộ cổ tại thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.

PV: Dấn thân vào một hành trình nghiên cứu độc lập suốt 7 năm, đâu là điểm tựa lớn nhất và đâu là điều khiến bà trăn trở nhất?

NB, NT Nghiêm Thị Hằng: Trong cuộc hành trình đầy mạo hiểm này, tiền bạc hay trí lực tôi đều không ngại. Điều khiến tôi trăn trở nhất chính là những ý kiến phản biện thiếu tính xây dựng, mang tính cản trở. Làm khoa học thì không ai dám khẳng định thành công tuyệt đối hay nhận được sự đồng thuận ngay lập tức. Tuy nhiên, các đề tài dùng ngân sách nhà nước nếu chưa ứng dụng ngay thì áp lực tài chính cũng nhẹ nhàng hơn; còn với một dự án độc lập, tự bỏ tiền túi từ đồng lương hưu ít ỏi để khai phá một lĩnh vực hoàn toàn mới mẻ mà trong và ngoài nước chưa từng có tiền lệ, tôi buộc phải trang bị cơ sở khoa học vững chắc cùng một niềm tin mãnh liệt mới dám bước tiếp.

May mắn thay, trên hành trình ấy, tôi đã gặp được những chuyên gia, cố vấn tận tâm là các nhà giáo, nhà báo, nhà văn và các nhà nghiên cứu độc lập. Đồng thời, tôi cũng được lãnh đạo Viện Nghiên cứu Văn hóa và Phát triển tạo mọi điều kiện về pháp lý để hoàn thiện hồ sơ đề tài khoa học: “Nghiên cứu dấu tích mộ Nữ sĩ Hồ Xuân Hương từ ba ngôi mộ cổ tại phường Hương Trà, thành phố Đà Nẵng: Tiếp cận từ văn hóa di sản và biểu tượng học”.

Nhìn lại giai đoạn 2019–2020, khi gia tộc họ Hồ ở Quỳnh Đôi cùng Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam lập hồ sơ đề nghị UNESCO vinh danh nữ sĩ là Danh nhân Văn hóa Thế giới, 7 luận cứ đưa ra chủ yếu xoay quanh giá trị thơ ca, còn phần thân thế của bà vẫn bị bỏ ngỏ. Ngay cả năm sinh, năm mất (1772–1822) cũng chỉ dựa trên truyền ngôn dân gian chứ chưa có công trình khoa học nào chứng minh thuyết phục. Thậm chí, từng có nhiều luồng ý kiến hoài nghi sự tồn tại có thật của bà, cho rằng thơ Hồ Xuân Hương chỉ là sáng tác dân gian. Hàng loạt câu hỏi lịch sử vẫn chưa có lời giải ngã ngũ: Năm sinh thực sự của bà là mốc nào trong các giả thuyết 1735, 1770, 1772, 1815 hay 1835? Thân phụ bà là cụ đồ Hồ Sĩ Danh hay cụ đồ Hồ Phi Diễn? Chiêu Hổ và Phạm Đình Hổ, ai mới là người xướng họa thơ cùng bà? Bà lấy ông Tổng Cóc năm nào, ly hôn năm nào, và ông Tổng Cóc có phải là ông Phủ Vĩnh Tường không? Tri phủ Phạm Viết Ngạn hay Tham hiệp Trần Phúc Hiển mới là người chồng thứ hai? Mai Xuân Phủ là ai, quê hương thực sự của Trần Phúc Hiển ở đâu?...

Chính những khoảng trống lịch sử ấy đã thôi thúc tôi bắt tay vào nghiên cứu thân thế Hồ Xuân Hương từ năm 2020 như một sự sắp đặt của định mệnh. Việc làm sáng tỏ cuộc đời của “Bà Chúa thơ Nôm” – ngôi sao sáng bậc nhất trên thi đàn nữ Việt Nam thế kỷ XVIII–XIX – không chỉ là khát vọng cá nhân tôi mà còn là mong mỏi của bao thế hệ người Việt, để di sản của bà thực sự xứng tầm với danh hiệu Danh nhân Văn hóa Thế giới.

Sau khi xuất bản cuốn khảo cứu “Giải mã bí ẩn nữ sĩ Hồ Xuân Hương”, tôi nhận thấy văn phong khảo cứu dù chặt chẽ nhưng chưa thể tái hiện trọn vẹn không gian và dòng chảy cảm xúc sống động của lịch sử. Đó là lý do tôi chọn thể loại tiểu thuyết lịch sử phi hư cấu để phục dựng lại bối cảnh và nhân vật trên nguyên tắc tôn trọng tối đa dữ liệu lịch sử. Tháng 9/2022, tiểu thuyết “Hồ Xuân Hương – Tiếng vọng” do Nhà xuất bản Văn học ấn hành đã ra đời. Tác phẩm như một bức chân dung thấm đẫm tiếng vọng ngàn xưa, đưa tôi trở về từ buổi sớm mùa thu bé Hồ Phi Mai cất tiếng khóc chào đời – trái ngọt cuối mùa của mối lương duyên hai họ Hồ – Hà. Tiếng vọng đưa tôi qua thời thiếu nữ kiêu sa, mối tình đẹp như mộng của nữ sĩ với đại thi hào Nguyễn Du (Cậu Bảy), những ngày làm dâu xứ Gáp, cho đến khi tưởng chừng tìm được bến đỗ bình yên bên quan Tham hiệp Yên Quảng Trần Phúc Hiển. Thế nhưng, chữ "tài" đi liền với chữ "tai", biến cố ập xuống gia đình nữ sĩ. Người đã khuất bóng hơn hai thế kỷ nhưng nỗi oan khuất của người chồng vẫn còn vọng mãi, thôi thúc tôi mượn ngòi bút ghi lại những trang văn thực thực hư hư với niềm tin một ngày mai trời sẽ rạng.

Sự nghiệp thơ ca của Hồ Xuân Hương đã được UNESCO vinh danh, những uẩn khuất về thân thế cũng dần được vén màn, nhưng phần mộ của người gửi lại trần gian vẫn ẩn hiện sau bức màn sương huyền thoại. Dân gian có câu “Sống có nhà, chết có mồ”. Cứ theo lẽ ấy mà suy: Ngôi nhà xưa của nữ sĩ nằm ở đâu? Sau khi tạ thế, bà được an táng tại nơi nào? Phần mộ của bà có lăng tẩm, bia danh hay chỉ là nấm mồ hoang lạnh? Trên bia mộ khắc chính danh hay đã phải thay tên đổi họ vì liên quan đến án tử hình của người chồng Trần Phúc Hiển?

Chính những trăn trở đó đã khai sinh ra tiểu thuyết “Ảo mờ lăng mộ Hồ Xuân Hương” (Nhà xuất bản Tri Thức ấn hành tháng 4/2026). Tác phẩm dẫn dắt bạn đọc bước vào hành trình truy tìm dấu tích ngôi nhà xưa và phần mộ nữ sĩ với những tình tiết ly kỳ, hư ảo ngỡ như khó tin nhưng lại bắt nguồn từ sự thật. Hành trình gian nan như “mò kim đáy bể” ấy được xâu chuỗi từ sử liệu, giai thoại đến những ký hiệu điêu khắc bí ẩn trên bia mộ cùng những vần thơ – đóng vai trò như chiếc chìa khóa mật mã mà người xưa gửi lại cho hậu thế, để đưa sự thật từ cõi ảo mờ bước ra ánh sáng.

PV: Sau tiểu thuyết “Ảo mờ lăng mộ Hồ Xuân Hương”, bà ấp ủ dự định hay công trình nào tiếp theo?

NB, NT Nghiêm Thị Hằng: Tôi kỳ vọng rằng vào cuối năm nay, “Ảo mờ lăng mộ Hồ Xuân Hương” sẽ không chỉ dừng lại ở những trang văn tiểu thuyết, mà dấu tích phần mộ của Danh nhân Văn hóa Thế giới Hồ Xuân Hương sẽ chính thức được giới khoa học công nhận thông qua đề tài: “Nghiên cứu dấu tích mộ Nữ sĩ Hồ Xuân Hương từ ba ngôi mộ cổ tại phường Hương Trà, thành phố Đà Nẵng: Tiếp cận từ văn hóa di sản và biểu tượng học” do tôi làm chủ nhiệm. Qua đó, phần mộ của bà sẽ được xác nhận một cách danh chính ngôn thuận để hậu thế tôn vinh, tu bổ, xứng tầm với danh hiệu cao quý mà thế giới đã trao tặng.

PV: Xin trân trọng cảm ơn bà về buổi trò chuyện sâu sắc hôm nay. Chúc bà và các cộng sự gặt hái được nhiều thành công với đề tài nghiên cứu tâm huyết này!