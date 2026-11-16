'Hành trình di sản Việt' trưng bày hơn 300 hiện vật, cổ vật tại Hải Phòng

Sự kiện hưởng ứng Ngày Di sản văn hóa Việt Nam 23/11, Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026.

Với hơn 300 hiện vật, cổ vật cùng hệ thống tư liệu, hình ảnh phong phú, trưng bày được bố cục thành hai phần nội dung chính, giới thiệu những dấu ấn tiêu biểu trong dòng chảy lịch sử, văn hóa và nghệ thuật Việt Nam.

Phần thứ nhất, Dấu ấn khởi nguồn và dòng chảy văn hóa Việt, đưa công chúng tìm hiểu văn hóa Phùng Nguyên thông qua các công cụ, vũ khí, đồ trang sức bằng đá. Đồng thời, khám phá văn hóa Đông Sơn với trống đồng, thạp đồng, dao, tượng và các hiện vật đặc sắc. Bên cạnh đó là các loại hình gốm Việt Nam qua các triều đại Lý, Trần, Lê, Mạc, Nguyễn, phản ánh sự phát triển của kỹ thuật chế tác và nghệ thuật trang trí.

Phần thứ hai, Tinh hoa văn hóa và kỹ - mỹ thuật, tập trung giới thiệu những hiện vật tiêu biểu từ thời Lê Trung Hưng, Tây Sơn đến triều Nguyễn. Nổi bật là các loại ấn, kiếm, triều phục, tranh thêu, đồ pháp lam, kim bài, kim khánh, kim bội, cùng những sản phẩm mỹ nghệ, đồ gỗ chạm khảm, sơn son thếp vàng tinh xảo.

Thông qua những hiện vật đặc sắc, trưng bày góp phần làm nổi bật tài năng sáng tạo, trình độ kỹ thuật và giá trị thẩm mỹ của người Việt qua các thời kỳ; đồng thời nâng cao nhận thức cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ, về trách nhiệm bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc.

Trưng bày khai mạc lúc 9h30 ngày 18/11, tại Nhà trưng bày Bảo tàng Hải Phòng, số 66 Điện Biên Phủ, phường Hồng Bàng, TP. Hải Phòng.