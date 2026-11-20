TS. Từ An đã làm nghiên cứu sinh tại Đại học Monash (Úc) - Hành trình mở ra nhiều cơ hội mới cho chị.

Không để nghịch cảnh giới hạn ước mơ

Bằng nghị lực và sự kiên trì, TS. Nguyễn Thị Từ An đã vượt qua những giới hạn của bản thân để theo đuổi con đường nghiên cứu khoa học. Từ một nữ sinh khuyết tật trở thành giảng viên cơ hữu tại Đại học Bình Dương (TPHCM), nhà sáng lập Academic Tutoring Services - doanh nghiệp xã hội hỗ trợ học thuật. Chị cũng là người khởi xướng cộng đồng "Hội Mẹ Việt làm nghiên cứu sinh", kết nối gần 11.000 phụ nữ Việt Nam trên khắp thế giới, cùng nhóm kết nối người khuyết tật Việt Nam tại Úc.

Đằng sau những thành quả ấy là hành trình bền bỉ của một người phụ nữ chưa từng đầu hàng trước nghịch cảnh. Năm lên 4 tuổi, chị Từ An mắc bệnh sốt bại liệt. Căn bệnh khiến đôi chân yếu đi, việc đi lại trở nên khó khăn. Thế nhưng, những giới hạn về thể chất không thể ngăn chị nuôi dưỡng khát vọng học tập và khẳng định năng lực của bản thân.

Năm 2005, chị thi đỗ thủ khoa đầu vào ngành Xã hội học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia TPHCM). Ngay từ khi còn ngồi trên giảng đường, Từ An đã sớm bén duyên với con đường nghiên cứu khoa học.

Năm 2008, chị cùng một nhóm sinh viên thực hiện đề tài "Quan niệm của người khuyết tật tại TPHCM về tình yêu, hôn nhân và gia đình". Đề tài đoạt giải nghiên cứu khoa học cấp trường, được chọn tham gia Giải thưởng Eureka năm 2008 và nhận giải khuyến khích cấp bộ.

Công trình giúp chị nhận ra ý nghĩa lớn hơn của công việc mình theo đuổi. Chị hiểu rằng, nếu được thực hiện nghiêm túc và đến nơi đến chốn, nghiên cứu khoa học không chỉ dừng lại ở những trang giấy mà còn có thể góp phần thay đổi nhận thức, mang lại giá trị thiết thực cho con người và xã hội.

Năm 2009, khóa luận tốt nghiệp về chủ đề hôn nhân của người khuyết tật của chị đạt điểm tuyệt đối. Từ An tiếp tục trở thành thủ khoa tốt nghiệp ngành Xã hội học, niên khóa 2005-2009.

Con đường học thuật của TS. Từ An không phải lúc nào cũng thuận lợi. Đã có những thời điểm chị đứng trước lựa chọn khó khăn: tiếp tục theo đuổi nghiên cứu hay dừng lại để dành thời gian cho gia đình và cuộc sống. Năm 2017, chị trúng tuyển chương trình nghiên cứu sinh tại Đại học Monash (Úc). Hành trình học tập nơi xứ người mở ra nhiều cơ hội nhưng cũng đặt chị trước không ít áp lực. Vừa học tập, nghiên cứu, vừa phải lo toan cuộc sống, đặc biệt là chăm lo hai con nhỏ, chị nhiều lúc rơi vào tình trạng quá tải.

Chị Từ An chia sẻ: "Giữa những ngày chông chênh ấy, tôi lại tự hỏi: "Vì sao mình bắt đầu?". Và câu trả lời luôn hiện lên rõ ràng: Vì muốn học, muốn nghiên cứu, muốn một ngày nào đấy mình được đứng trên bục giảng và để lại được điều gì đó cho mọi người. Vậy là tôi lại bước tiếp".

TS. Nguyễn Thị Từ An đã vượt qua những giới hạn của bản thân để theo đuổi con đường nghiên cứu khoa học.

May mắn, trên chặng đường ấy, chị luôn có gia đình làm điểm tựa. Đặc biệt là người chồng và các con luôn chia sẻ và đồng hành cùng chị.

Nhắc đến các con, chị Từ An chia sẻ, vì còn nhỏ nên các con chưa thể hiểu hết những vất vả trong hành trình học tập của mẹ. Tuy nhiên, các bé rất tự hào khi nghe mọi người gọi mẹ là "Dr. An" và luôn vui vẻ nói: "My mom is a scientist" (Mẹ tôi là một nhà khoa học).

Với chị, đó là niềm hạnh phúc đặc biệt. Chị mong rằng hình ảnh người mẹ kiên trì học tập, nghiên cứu sẽ gieo vào lòng các con những ước mơ đẹp. Bởi chị hiểu, mình không chỉ là một người thầy trên giảng đường mà còn là người truyền cảm hứng đầu tiên cho chính hai con.

Từ hành trình cá nhân đến điểm tựa cho cộng đồng

Sau những nỗ lực bền bỉ, TS. Nguyễn Thị Từ An là giảng viên cơ hữu tại Đại học Bình Dương, là nhà nghiên cứu trong lĩnh vực xã hội học. Không chỉ miệt mài với công việc giảng dạy và nghiên cứu, chị còn trở thành người đồng hành, truyền cảm hứng cho nhiều phụ nữ mong muốn theo đuổi con đường nghiên cứu.

Chị kể: "Có người gửi tôi bản thảo nghiên cứu dù chưa từng gặp mặt; có người tìm đến tư vấn về đề tài rồi bật khóc vì quá căng thẳng, áp lực. Với những trường hợp ấy, tôi kiên nhẫn lắng nghe, chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm. Khi biết người học gặp khó khăn về tài chính, tôi sẵn sàng hỗ trợ một phần chi phí, thậm chí tư vấn miễn phí. Vì tôi cũng từng trải qua những áp lực như thế. Tôi thấu hiểu những khó khăn mà phụ nữ phải đối mặt khi vừa chăm sóc gia đình, vừa theo đuổi học tập và sự nghiệp".

Năm 2022, sau khi đọc được lời tâm sự của một người mẹ đang học tập tại Đức, Từ An nảy ra ý tưởng thành lập một cộng đồng dành riêng cho những phụ nữ Việt Nam đang làm nghiên cứu sinh. Chị mong muốn tạo ra một không gian để các thành viên có thể thoải mái chia sẻ, tháo gỡ những áp lực, khó khăn.

Từ một ý tưởng ban đầu, "Hội Mẹ Việt làm nghiên cứu sinh" dần phát triển thành cộng đồng kết nối gần 11.000 phụ nữ Việt Nam trên toàn cầu. Tại đây, các thành viên có thể tìm thấy sự đồng cảm, sẻ chia và hỗ trợ nhau trong học tập, nghiên cứu cũng như cân bằng cuộc sống. Chị cũng tổ chức nhiều chương trình webinar, workshop nhằm chia sẻ kỹ năng, kinh nghiệm và cung cấp thêm kiến thức hữu ích cho các thành viên.

Nhìn lại hành trình đã qua, TS. Từ An cho biết: "Điều tôi trân quý nhất trong công việc chính là niềm tin. Những người ban đầu tìm đến chỉ để xin một lời khuyên, một lần tư vấn, dần trở thành bạn bè, rồi thân thiết như người nhà".

Trong mỗi buổi lên lớp, chị thường nhắn nhủ sinh viên: "Nếu các bạn có ước mơ, có đam mê thì cứ đi. Đừng ngại mình sẽ gặp khó khăn, cũng đừng nghĩ mình không thể vượt qua. Không thử thì làm sao biết mình không làm được".

Những nỗ lực của chị từng được ghi nhận qua nhiều danh hiệu, giải thưởng như: danh hiệu "Người khuyết tật vượt lên số phận"; Bằng khen của Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam về thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2007-2008; giải khuyến khích cấp bộ Giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học năm 2008; danh hiệu Thanh niên tiêu biểu TPHCM năm 2009 và Top 10 Công dân trẻ tiêu biểu TPHCM năm 2009…